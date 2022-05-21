«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть шестая: «Хлопнул дверью и ушел»

«Татарометражка» Салавата Юзеева как мечта о другой реальности

Фото: кадр из фильма

Отмечая 20-летие первого показа фильма «Күктау» (с него отсчитывают историю татарстанского кинематографа), мы еженедельно смотрим картины, снятые местными режиссерами. В шестой части — «татарометражка» Салавата Юзеева о несчастном муже, у которого было четыре жены.

Короткий. Татарский. Твой

В 2017 году сборник фильмов «Татарометражки» вышел в прокат по республике — его показывали в кинотеатре «Мир», а также в районах. Всего — шесть историй, снятых по сценарию самого Юзеева и Ркаиля Зайдуллы. К слову, сейчас у режиссера началась прямо-таки золотая пора постановок — его пьесы идут в Буинском и Тинчуринском театрах, а также в челнинском «Ключе» и в Нижнекамске. В прошлом году он получил премию в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Короткометражки ему снимали Ильшат Рахимбай и Дмитрий Передня, а играли в них в основном актеры театра Камала.

Юзеев долгое время работал вообще не в сфере искусства, потом закрепился в документальном кино, снимая, в частности, героев Татарстана и этнографические исследования. Его полнометражную картину «Курбан-роман» 2014 года, в основе которой история из жизни польских татар-музыкантов, перенесенная в Казань, нельзя найти в Интернете. Как и у других фильмов, у нее не сложилась прокатная судьба, а жаль, ведь там авторы брались за тему жертвы, которую в целом важно исследовать в контексте татарского искусства.

Надо сразу сказать, что ваш корреспондент сам снимался у Юзеева в документальных фильмах, много с ним общался, даже числится в соавторах одного проекта, так что может быть пристрастен. Но «Татарометражки» вышли до какого-либо знакомства с Салаватом Ильдаровичем, однако эффект, который произвели показы его первых трех «коротышей», трудно забыть. Фильмы демонстрировали в малом зале Камаловского, что-то случилось с проектором, так что в основном можно было оценивать реплики героев и кое-как догадываться о происходящем на экране. Большая боль для режиссера и операторов. Однако, видимо, все так удачно совпало, что зал просто ухахатывался.

Жанровое упражнение с фигой в кармане

При этом сами короткометражки очень разные, каждая — жанровое упражнение с фигой в кармане. «Кое-что из ее дневника» иронизирует над стилем черной комедии. В «Пациенте» воплощается история в духе «Фитиля». «Любовь до гроба» (лучший фильм в конкурсе «Региональное и этническое кино» Х международного кинофестиваля в Чебоксарах), в котором главную роль играет будущий главный режиссер «Экият» Ильгиз Зайниев, ужимает любовную драму до 13 минут. «Пельмени» берутся за тему семейных ссор. «Батыр, где ты?» — разговорная комедия с оммажами Такеши Китано, где неожиданную роль играет поэт и журналист Айрат Бик-Булатов.

Однако подлинная удача — 22-минутная «Хлопнул дверью и ушел». Как пишут в аннотации, она о купце, который завел четырех жен, а потом не выдержал и убежал от них. Съемки проходят в кафе Дома актера (до прихода туда «Марусовки»), чей уютный до удивления стиль дополняет общую атмосферу картины. Зрителя держит в напряжении музыкальный лейтмотив в исполнении баяна. При этом действие явно происходит в нынешнее время. Каким-то образом Юзеев совместил эпоху, в которую многие хотели бы жить (начало XX века), и реальность. В главных ролях — артисты с собственным почерком. Ильдус Габдрахманов, сроднившийся с амплуа выпивохи, здесь вычерпывает из образа самый сок. Фанис Зиганша, всегда умевший искусно удивляться, в персонаже, который, по сути, просто ведет рассказчика по тексту, добавляет красок повествованию.

Габдрахманов потом получил приз XI Казанского международного фестиваля мусульманского кино за лучшую мужскую роль, картина — за лучший короткометражный фильм, а Юзеев — приз «Серебряный Акбузат» за лучшую режиссуру.

Если подумать, такой сюжет нелегко поставить в театре, здесь все решает монтаж, музыка и темпоритм. И тема. У Юзеева нет проблем с иронией как у человека, выросшего среди классиков татарской литературы (его отец — поэтическая глыба и лауреат). На происходящее он смотрит не сверху вниз, а стоя на одном уровне, говорит громко, без придыхания, но не скатываясь в бесконечный хохот. Стоит ли ждать третьего сезона «Татарометражек»? Возможно, нет, поскольку вместо смеховой культуры все больше хочется культуры катарсиса, которая, впрочем, может настигнуть в любой момент. Как Митю Бурмистрова в сериале «Эчпочфанк» про путешествия по кряшенским селам, где он плачет под непонятную ему песню, сидя на холме в Лаишевском районе. Домотайте до 20.30 и прочувствуйте.