Культурный дневник: Александринский театр и Рязанский ТЮЗ, кукольная премьера и вечер Шагимуратовой

Чем побалуют культурные площадки города в апреле

Второй месяц весны обещает быть очень насыщенным на культурные события. На гастроли в Казань приедут два ярких театра — из Санкт-Петербурга и Рязани, а также симфонический оркестр из Башкортостана. Кроме того, стартуют продажи билетов на майский фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Подробности — в нашем традиционном обзоре.

Тайна Русского Пьеро

2 и 3 апреля в театре Камала состоятся гастроли Александринского театра из Санкт-Петербурга. На Большой и Малой сценах будут представлены две премьеры последних лет. Первым будет показан спектакль-концерт народного артиста России Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро», режиссер — Антон Оконешников. Премьера в северной столице прошла в 2019 году, это часть театрального цикла «Монологи в Царском фойе». В основу постановки легли музыкальные новеллы, «песенки» великого русского актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. Приблизиться к тайне Русского Пьеро, исполнить его произведения и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня — давняя творческая мечта корифея александринской сцены Николая Сергеевича Мартона.

Во второй вечер театр представит театрализованную ораторию «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса, созданную по пьесе Хайнера Мюллера. По замыслу создателей, спектакль — не история живых людей, а разложенная на голоса история диалектики выбора, человеческой дилеммы. Премьера состоялась в марте 2020 года. Дни Александринского театра в Казани организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Фото: Максим Платонов

Старт продаж на Нуриевский фестиваль и спектакли-посвящения

7 и 8 апреля в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдут особые показы оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Эти спектакли посвящены юбилею Галины Ластовки, которая блистала в этой опере в роли Любаши. В этот раз в партии Любаши выступит лауреат международных конкурсов, солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева. Партию опричника Григория Грязного впервые в Казани исполнит Алексей Исаев (солист «Геликон-оперы», приглашенный солист Мариинского театра). В роли новгородского купца Василия Собакина выступит один из лучших басов России Михаил Казаков. За дирижерским пультом — заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ренат Салаватов.

Традиционно показ спектакля «Любовь поэта» Резеды Ахияровой 22 апреля будет приурочен к 136-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая. Главные партии исполнят солист Мариинского театра Ахмед Агади (Тукай), Гульнора Гатина (Зайтуна), Артур Исламов (Фатых Амирхан), Ирек Фаттахов (Азраил) и другие. Дирижер — Марко Боэми (Италия).

Кроме того, 2 апреля стартуют продажи билетов на фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, который пройдет в мае.

Лекции о Тарковском и гастроли Рязанского ТЮЗа

К 90-летию со дня рождения знаменитого русского кинорежиссера Андрея Тарковского Казанский ТЮЗ запускает цикл лекций. 4 и 19 апреля киновед Адиля Хайбуллина расскажет про киноязык режиссера в фильмах «Иваново детство» и «Зеркало», а также о том, как этот киноязык использует режиссер Антон Федоров в спектакле Казанского ТЮЗа «Иваново детство». Сам спектакль будет представлен 5 апреля. Отметим, что кинокритик прочтет еще одну лекцию о режиссере 12 апреля в галерее «Дом-Арт» — «У каждого свой Тарковский». На ней предлагается поговорить об особенностях киноязыка и его влиянии на стиль и почерк современных режиссеров, таких как Ларс фон Триер, Андрей Звягинцев, и даже музыкальной группы R.E.M.

С 20 по 23 апреля состоятся гастроли Рязанского театра юного зрителя. Казанская публика увидит спектакли «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» Яна Экхольма, «Золотой ключик» Алексея Толстого, «Анна Снегина» Сергея Есенина, «Господа Головлевы. Маменька» Ярослава Пулиновича, «Исполнитель желаний» Андрея Курейчика. Гастроли Рязанского ТЮЗа проходят в рамках реконструкции здания театра. Казанский ТЮЗ поедет с ответными гастролями, когда реконструкция начнется в казанском театре.

Фото rzn-tdm.ru

Театральное закулисье

С чего начинается спектакль? Конечно, с идеи и текста, написанного драматургом. Татарский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева предлагает уникальную возможность познакомиться с творческой театральной «кухней» — побывать на читке пьес-победителей II Всероссийского конкурса драматургии ASYL для детской, юношеской и молодежной аудитории. Она состоится в театре 7 апреля. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на странице театра во «ВКонтакте», отправив личное сообщение до полудня 6 апреля.

Восточная сказка Гумилева

Долгожданная премьера пройдет в театре кукол «Экият» 15 и 16 апреля. Вниманию казанцев будет представлен спектакль «Дитя Аллаха» по пьесе Николая Гумилева в постановке белорусского режиссера Олега Жюгжды. По сюжету, райской деве Пери удалось найти одну из святынь (подкову кобылицы Магомета) и в награду она просит у Аллаха свободы, чтобы наградить своей любовью достойнейшего из смертных. На пути девы Пери встают прекрасный юноша, воинственный бедуин, калиф Багдада. Кому достанется прекрасная девушка? Кого пощадят единорог и кольцо Соломона? Полная загадок и чудес восточная сказка с авторской музыкой, специально поставленной хореографией и даже включенным режиссером в контекст стихотворением Николая Гумилева «Жираф» предлагается для семейного просмотра, зрителям от 12 лет.

Фото vk.com/ekiyat

Экскурсия в прошлое

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» продолжает набирать репертуарную программу театра. 11 апреля пройдет второй премьерный показ музыкально-театрального вечера «Казань шестидесятых». В театрализованное музыкальное представление вошло все то, что ассоциируется с Казанью 60-х — эпохи вдохновения и надежд. Это и пресловутая «сковородка» у здания Казанского, теперь уже федерального, университета — локация встреч, тайн и чаяний студентов. Это и кафе «Елочка» на Баумана, которое было местом открытий современных нововведений. Это и конкурс современного вокала «Молодые голоса» — пространство для открытия имен лучших певцов того времени. Все это щедро приправлено стихотворениями популярных авторов, волнующими песнями, зажигательными танцами того времени. Билеты доступны и по «Пушкинской карте».

Оркестр, хор и Шагимуратова

Интересную афишу подготовил Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. 7 и 8 апреля здесь пройдут гастроли Башкирского государственного симфонического оркестра. Музыканты привезли две программы: в первый вечер прозвучат произведения татарских и башкирских композиторов, второй вечер будет посвящен классике.

18 апреля пройдет вечер камерной музыки заслуженной артистки России Альбины Шагимуратовой. В программе концерта романсы Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова и Ференца Листа. Концертмейстер — Елизавета Дмитриева.

22 апреля состоится заключительный концерт абонемента «Хоровой Crossover» в этом сезоне — «Весна на Заречной улице». Зажигательное представление Государственного камерного хора РТ под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой, как обычно, никого не оставит равнодушным.

Фото luchangela.ru

Французское кино и секреты Диснея

В апреле в кинотеатре КДК имени Ленина продолжатся показы фильмов из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). 12 апреля будут показаны сразу два фильма — «Мой папа космонавт» Натальи Саврас и «Маленькая большая мечта». Посмотреть их можно бесплатно. 23 апреля вместе с киноведом Адилей Хайбуллиной будут раскрыты «Секреты Уолта Диснея». После лекции запланирован показ мультфильма из каталога кинопремии. На это мероприятие вход по билетам.

В кинотеатре «Мир» продолжается акция «Кино+театр», а с 1 по 3 апреля пройдут Дни французского кино.