«Новый 1992-й»: первые фермеры в Татарстане, конец ПТУ и своя Академия наук

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 19-я

Фото: Юрий Фролов

Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.



«Масло со своего поля»



Татарстанские предприятия тяжело переходили с советского производства на рыночные рельсы, больше всего повезло тем, кто выпускал первоочередную потребительскую продукцию (хлеб, например, нужен всегда — спрос на него неизменен во все времена). Далеко не все пережили XX век. Так, например, выпустивший первую партию подсолнечного масла аксубаевский колхоз «Верный путь» осенью 1992 года и намеривавший выпускать также масло рапсовое, официально зарегистрировался лишь в 1994 году, а уже в октябре 2002 года ликвидировался. Если верить информации Аксубаевского района, подсолнечного масла здесь сегодня уже никто не выпускает, а рапсовое масло в республике производит лишь одно КФХ в Шемордане. Основным же производителем подсолнечного масла в Татарстане продолжает оставаться Казанский МЭЗ.

Первая партия подсолнечного масла произведена в аксубаевском колхозе «Верный путь». Цех вырабатывает также рапсовое масло, будет выпускать и крупу (сейчас устанавливается крупорушка). Сырьем перерабатывающий цех будут обеспечивать хозяйства на договорной основе. Колхоз станет поставщиком населению района ценной продовольственной продукции. Н. ЕЛАГИНА*.

«Предприниматель и меценат»

Уже не производит Аксубаевский район и лук, хотя 30 лет назад один из местных предпринимателей закупил эту продукцию у местного населения на 150 тонн и сдал на сушку. Фермер Рашит Гафуров, который на заработанные средства ставил памятники местным поэтам (например, Газизу Кашапову), продержался чуть дольше. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гафуров Рашит Зиятдинович из села Новое Узеево долгое время занимался разведением КРС (чем в этом селе до сих пор и занимаются), а в 2019 году в связи с его смертью ИП было ликвидировано.

Около 150 тонн лука закупил у населения и сдал на сушильный завод предприниматель из аксубаевского села Новое Узеево Р. Гафуров. Предприниматель содействует развитию культуры в деревне. Он энергично взялся, например, за организацию дня памяти своего земляка — татарского поэта и писателя Газиза Кашапова. Ему уже установлен памятник, открыт также музей знаменитого односельчанина. Г. АБРАМОВ.*

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

«С пользой для себя и других»

В XXI век не попали не только отдельные производства, но и профессиональные училища. Осенью 1992 года решившее выпускать в своих мебельных цехах «новую дефицитную продукцию» Казанское ПТУ-4 — пыталось таким образом в условиях гиперинфляции «создать себе «надежную финансовую опору». Покупателями были — казанские детсады. Увы, училище, которое дало, как вспоминают сейчас на его страничке в Яндекс.Картах казанцы, многим «путевку в жизнь», вынуждено было в итоге закрыться. На престижном месте по ул. Карла Фукса теперь располагается строительная компания «Алекс» и филиал РГГУ. Очевидно, училище не смогло конкурировать с другими более качественными российскими и иностранными производствами, и ушло не только с рынка, но и из системы СПО Татарстана. Тридцать лет спустя — ушла и «Икея».

В мебельный цехах Казанского ПТУ-4 поставили на поток выпуск новой дефицитной мебельной продукции.



Мысль о создании на базе училища ученического кооператива возникла у руководства ПТУ около четырех лет назад. В преддверии захлестнувшей ныне нас волны гиперинфляции училище таким образом создало себе надежную финансовую опору. Учащиеся под руководством мастеров производственного обучения из сырья, добываемого руководством училища всеми доступными путями, начали производить высококачественную мебельную продукцию для школ города.



А недавно юные мебельщики порадовали дошкольные учреждения сразу нескольких районов столицы аккуратно выполненными шкафчиками для одежды, столами, стульями, банкетами и даже диванчиками. К. АНДРЕЕВ.*

«Спасские новоселья»

В те годы именно колхозы или начинающие фермеры были способны помогать строить на селе культурные объекты — у государства на это не было средств. Так, в одном из сел Спасского района на деньги колхоза «Звезда» построили двухэтажный Дворец культуры и участковую больницу. Строили в деревнях и селах строители из организации с уже позабытой аббревиатурой — МСО или межколхозной строительной организации.

У жителей двух сел Спасского района — Кузнечихи и Татарские Тахталы — произошли на днях радостные события: распахнули двери новые дома культуры.



В Кузнечихе два года не было своего клуба. Для собраний, совещаний, культурных мероприятий использовали школьный зал. За это время МСО с помощью колхоза «Звезда» построила и красиво оформила просторное двухэтажное здание ДК со зрительным залом на 200 мест, комнатами для занятий кружков. В здании предусмотрен сектор для размещения аппарата правления колхоза.



В этом крупном селе построена также лучшая в районе участковая больница.



Введен в строй новый Дом культуры и в Татарских Тахталах. Здесь у сельчан был двойной праздник: новоселье в Доме культуры совпало с открытием движения по новому мосту.



Чуть раньше строители МСО вручили ключи от ДК и школ жителям деревень Красный Вал, Танкеевка и Каюки — родины Абдуллы Алиша. Г. АБРАМОВ*.

Фото airwar.ru

«Новинка авиастроителей»



Чуть больше повезло казанской оборонке. Аккурат к концу СССР ОКБ Туполева успело разработать среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. Производится он с 1990 года на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, а также с 1996 года на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани (модификация Ту-214). В действительности к сборке нового самолета в столице Татарстана приступили уже осенью 1992 года, изготовив тогда первый узел, центральную часть крыла. Это сделали не без помощи Москвы: федералы тогда выделили на серийное производство 18 млн долларов. Невозможно это было сделать и без импортного оборудования: именно на его закупку, в первую очередь, и пошли средства. За 30 лет, импорт проник и в детали самолета. Так, были обновлены авионика, ряд блоков и агрегатов еще советской обработки, которые заменили на новые российские или импортные. Кроме того, до сих пор бортовые системы сопрягаются между собой с помощью интерфейса ARINC 429, «что упрощает модернизацию оборудования, в том числе путем применения импортных комплектующих».

Интересно, что на этой неделе посетивший Казань вице-премьер Юрий Борисов в ходе визита на Казанский авиазавод сообщил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на КАПО в год. По его словам, сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, в их числе «Аэрофлот», Red Wings и другие. По словам Борисова, воздушное судно состоит в основном из отечественных компонентов.

К производству принципиально нового самолета приступил коллектив Казанского авиационного производственного объединения. Изготовлен первый узел — центральная часть крыла для самолета ТУ-204-200. Среднемагистральный лайнер, серийное производство которого намерен освоить коллектив казанцев, является модификацией ТУ-204, выпускаемого ульяновскими авиастроителями. Подготовка к серийному производству самолета нового класса ведется с помощью Правительства России — оно выделило 18 миллионов долларов, которые направлены на закупку импортного оборудования.*

«Буинцы перекрыли госзаказ»



По понятным причинам, не только оборонка в условиях санкций будет выживать за счет государственного заказа, давно, казалось бы, забытого той же легкой или пищевой промышленностью. Очевидно, что не в последнюю очередь это коснется продуктов, которые прямо сейчас россияне сметают с полок, опасаясь позабытого с советских времен дефицита. Например, сахара — в Татарстане его производят два завода. 30 лет назад, еще не избавившись от советских норм Госплана, Буинский район перевыполнил обязательства как по продаже хлеба республике, так и по поставке сахарной свеклы — сдав 118,5 тысяч тонн сахаристых корней, что позволило выработать 14,7 тысяч тонн сахарного песка. Такие объемы, по тем расчетам могли обеспечить сахаром 615 тысяч татарстанцев в течение года. Сейчас Буинский завод принадлежит АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Только в прошлом году там заготовили 600 тысяч тонн сахарной свеклы, произведя к концу ноября 67 тысяч тонн сахарного песка, обещая произвести еще 20 тысяч до конца года.*

Труженики Буинского района, перевыполнив договорные обязательства по продаже хлеба республике, вчера перекрыли госзаказ на поставку сахарной свеклы. На приемные пункты сдано 118 тысяч 500 тонн сахаристых корней при задании 118 тысяч тонн. Это позволит выработать 14 тысяч 755 тонн сахарного песка, которым можно обеспечить в течение года более 615 тысяч человек из расчета по 2 килограмма на каждого в месяц.



Весомый вклад в выполнение госзаказа внесли колхозы «Узяк», «Ватан», «Коммуна», «Маяк», «Чулпан», «Новый путь», «Коммунизм», «Урняк», «Заря», имени К. Маркса, имени Кирова, «Алга», «Тан», имени Ленина, «Россия» и другие. Продажа сахарной свеклы продолжается*.

Фото starovoitova.ru

«Старовойтова осталась без картошки»



К чему приводит проблема дефицита тоже известно — к черному рынку и росту грабежей. В начале Новой России доходило до смешного: с грядок начали пропадать овощи и фрукты. Так, например, посаженной картошки лишилась известный политик Галина Старовойтова, новый сорт клубней отправил ей в дар израильский на тот момент кинорежиссер Михаил Козаков (автор легендарной картины «Покровские ворота»), отправившийся в эмиграцию всего за год до этого. «Голодающие москвичи» выкопали картошку «генсековку» — на рынке один ее клубень стоил до 700 рублей.

МОСКВА. Михаил Козаков, видный израильский актер и режиссер, передал Галине Старовойтовой несколько клубней нового сорта картофеля, названного в Тель-Авиве на торжественной презентации во время визита М. С. Горбачева в его честь. Однако Старовойтовой не повезло: именно этот сорт выкопали голодающие москвичи с ее дачного участка. Один клубень такого картофеля, который в Израиле называют «генсековкой», стоил в России в сентябре 650–700 рублей в связи со значительным содержанием аскорбиновой кислоты, приравниваемым к шиповнику.**

«Происшествия, хроника и комментарий»



Тащили все, тащили всё. Так, с одного из татарстанских аэродромов летом 1991 года пропал самолет АН-2 — его не обнаружили на месте своей стоянки, а сведений о вылете воздушного судна не было. Вместе с самолетом пропали второй пилот и авиатехник.

Кроме того в Менделеевске неизвестные жители разобрали кирпичную стену магазина ОРСа РЛ «Химзавод имени Л. Карпова», похитив шесть нутриевых шуб и пару кожаных курток.

Первые три летних дня по количеству криминальных происшествий к «богатым» не отнесешь — их было значительно меньше обычного. Но по «палитре» происшествий, зарегистрированных в эти дни, они выделяются.

В аэропорту «Теньки» пропал… самолет. Правда, не какой-нибудь современный лайнер, но все же вполне рабочий летательный аппарат АН-2. Выяснилось это в 15 часов 25 минут 3 июня, когда самолет не был обнаружен на месте своей стоянки и никакими сведениями о его вылете никто из работников аэропорта не располагал. Вместе с самолетом, занятым на сельскохозяйственных работах, пропали и его второй пилот, и авиатехник. Активные их поиски пока успехом не увенчались.

Инспектор Госкомприроды, охотовед, капитан милиции и охотник поздним вечером выехали на «Ниве» для проверки охотничьих угодий в Тукаевский район. Около полуночи они заметили на поле ГАЗ-53-бензовоз. Из него также заметили легковушку, и бензовоз начал стремительно удаляться. «Нива» бросилась в погоню… Через какое-то время по преследователям была открыта стрельба из охотничьих ружей — всего было седлано более десяти залпов. Охотовед, в свою очередь, сделал два предупредительных выстрела из своего ружья в воздух. Но бензовоз продолжал на большой скорости мчаться по полевой дороге. На одном из ухабов с его цистерны соскользнул человек. «Нива» остановилась, и пассажиры бросились к мужчине, безжизненно лежащему на земле. Он был доставлен в больницу и госпитализирован в реанимационное отделение. Нарушитель, воспользовавшись замешательством, скрылся. Что заставило неизвестных уходить от погони, стрелять по преследователям, находящимся при исполнении служебных обязанностей — этот вопрос сейчас выясняет опытная следственная группа.

В Менделеевском районе неизвестные злоумышленники, разобрав кирпичную стену магазина ОРСа ПО «Химзавод имени Л. Карпова», похитили 6 нутриевых шуб, несколько кожаных курток на сумму более 35 тысяч рублей. Видимо, воры хорошо знали, какая добыча ждет их, и то, что боковая стена магазин, в отличие от фасада, не была заблокирована сигнализацией. А. ГАЛИЕВ.***

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

«Какие решения предпочитает зал»



В октябре 1992 года Верховный совет Татарстана впервые заседал в новом светло-сером зале с новой государственной символикой, изображением флага и герба республики. Результаты электронного голосования дублировались на татарском языке. На языке Тукая прошло и это заседание, и некоторые депутаты, не владеющие им, получили наушники для перевода. Правда, газеты напоминали про русскоязычных жителей, которым выступления парламентариев на русский не переводили по ТВ. Слова к гимну Татарстана, музыка которого Рустемом Яхиным была написана еще в июле 1993 года, парламент республики утвердил в феврале 2013 года.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗАЛ



Заметки нашего корреспондента с одиннадцатой сессии Верховного Совета Татарстана



Закончились летние каникулы и для Верховного Совета республики. Позади осталась еще одна сессия. В одиннадцатый раз депутаты последнего созыва собрались в зале арендуемого Верховным Советом здания на площади Свободы. Немного пикетчиков, много милиции, в целом же обстановка более спокойная и деловая, чем обычно. По-новому оформлен зал: теперь в нем, перекрашенном в светло-серый цвет, присутствует государственная символика — изображение флага и герба Татарстана. Одно табло выдает результаты электронного голосования на татарском языке. На нем же идут выступления некоторых депутатов и диалоги их с президиумом. Тем, кто сидит в зале, проще — можно надеть наушники с переводом. Сложнее жителям республики — радиослушателям и телезрителям. С их узаконенным правом получать информацию на одном из государственных языков — русском — явно намечается проблемы.



Похоже, что несколько усилилось влияние фракции «Татарстан». Во всяком случае, предложенный ею в состав регламентной группы представитель проходит, а «нейтральный», но названный группой «Согласие», остается забаллотированным. В целом же зал по-прежнему предпочитает те решения, которые предлагает президиум, несмотря на горячие речи депутатов из противостоящих фракций.*

«Скандал в Эстонии»

В Эстонии в ноябре 1992 года случился «политический скандал» — уволили с работы корреспондента Эстонского радио Дмитрия Кленского. За ним в знак протеста и из солидарности с уволенным ушла и большая часть коллектива — сотрудники объявили забастовку.

ТАЛЛИНН. В Эстонии разгорелся скандал, можно смело сказать, — политический. Правда, некоторые делают вид, что ничего не произошло. Итак, суть конфликта. Уволен с работы корреспондент Эстонского радио Дмитрий Кленский. Большая часть коллектива (13 человек из 15) четвертой программы, ЭР (вещание на русском языке) объявила в знак солидарности с Д. Кленским забастовку, и уже несколько дней корреспонденты не выходят в эфир. А вещание на этой программе ограничиваются музыкой, краткими сводками новостей и объявлениями. Вся русскоязычная пресса Эстонии поддерживает бастующих, появились первые статьи в европейской печати. Эстонские же газеты молчат…**

Фото wikipedia.org

«Создание академии не терпит келейности»



Переход на суверенные рельсы заставил Татарстан подумать и об основании собственной академии наук. Рождение ее проходило в муках. Но что важнее всего — в кулуарах. Казанские ученые летом 1991 году пеняли основателям за то, что в организации структуры новой АН РТ не участвуют крупнейшие казанские научные школы, в частности, Казанский университет. Характерно, что претензии выдвигали «физики», в том числе, из КХТИ и КАИ. Как известно, Академия наук Татарстана все-таки появилась в 1992 году. Сегодня в ее состав входит восемь научно-исследовательских институтов.

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ НЕ ТЕРПИТ КЕЛЕЙНОСТИ



Суверенитет Татарстана выдвинул на повестку дня среди прочих задач и создание республиканской Академии наук: определение ее структуры, методику выборов членов академии, формирование основных стратегических направлений деятельности. Научную общественность Татарстана не могут не волновать эти вопросы.



Мы выражаем свою озабоченность тем, что подавляющая часть научных работников республики остается в стороне от этого важного дела. Представительство научных коллективов в комитете по образованию АН ТССР очень ограничено, неизвестно, кем определено, а информация о деятельности оргкомитета скудна, да и недоступна большинству ученых, так как публикуется лишь в газете Казанского научного центра «Наука» с тиражом всего лишь 1500 экземпляров.



Около 90 процентов фундаментальных исследований, а именно они составят основу компетенций будущей академии, проводятся в стенах вузов республики. Поэтому вызывает недоумение то, что такой крупнейший вуз, как Казанский университет с его давними традициями, другие широко известные по всей стране институты Татарстана не привлечены к работе оргкомитета.***

«Спрос на квартиры»

Сегодня из-за падения рубля квартирный вопрос стоит как никогда остро — инвестиционное жилье взлетело в цене. Вторичный рынок тоже, можно сказать, застыл: готовые квартиры их собственники и хотели бы продать, да вот спрос на них платежеспособный оставляет желать лучшего. На это накладываются и ряд финансовых ограничений, в том числе, и по обороту валюты (прямо как в СССР). Естественно, продавцам хотелось бы продавать жилье в долларах, а покупателям покупать его в рублях. 30 лет назад случилась похожая ситуация: в той же Москве резко сократилось предложение квартир за рубли, а спрос на рублевые квартиры, напротив, вырос. Цены на «долларовые квартиры» за месяц выросли чуть ли не в два раза, престижное жилье практически исчезло с рынка, а в спальных районах трешку можно было купить за 7-8 млн рублей.

МОСКВА. Как сообщили на Московской центральной бирже недвижимости, ситуация на рынке частных квартир Москвы развивается в направлении сокращения предложения квартир за рубли. На сегодняшний день спрос на рублевые квартиры значительно превышает предложения. Практически отсутствует предложение двухкомнатных квартир и каких-либо квартир в престижных районах и домах. Трехкомнатная квартира в «спальных» районах идет за 7–8 млн рублей. Продажа квартир за рубли в последнее время идет, в основном, только под конкретный заказ. В то же время возросло предложение квартир за доллары, причем их цена поднялась за последний месяц на 30–40 процентов. По прогнозам специалистов, валютная цена квартир стабилизировалась и дальнейшего роста не ожидается, чего не скажешь о рублевой цене.**

Фото kazanreporter.ru

«Превратить в аграрный город»



Татарстан 30 лет пытается развивать свои периферийные районы, включая Камские Поляны. Только за последние лет 20 сам город с населением 15 тысяч человек метало из стороны в сторону. В прошлом дайджесте мы уже писали о том, как в советское время там начинали строить Татарскую АЭС на берегу Камы — она должна была покрывать потребности в энергетике многих предприятий. Но после Чернобыля, потратив почти 300 млн рублей, проект умер вместе с распадом СССР. В апреле 1990 года Верховный Совет Татарской АССР объявил, что строительство АЭС в Камских Полянах прекращается. В 1990-е камполянцы вахтовыми автобусами ездили работать в соседние промышленные города. В нулевые власти Татарстана приняли закон «О размещении игорных заведений». На выезде из Камских Полян в 2006-2007 годах появились «Париж», «Манхэттен», «Черная жемчужина», «Тат-Вегас» — всего девять казино, куда уже с соседних городов на автобусах приезжали игроки. Но в 2009 году по всей России запретили азартный бизнес за исключением четырех зон — Камские Поляны вновь пролетели. Здесь пытались создать хотя бы туристический кластер, но в феврале этого года президент Татарстана Рустам Минниханов заметил: «За счет туризма развить эту территорию не получится, нам необходимо привлечь серьезное производство». При этом местный промпарк заполнен лишь на 12%. В печальной истории Камских Полян была и другая страница — в газетах 30 лет назад их предлагали превратить в «аграрный город».

Уважаемая редакция! Вы неоднократно и вполне обоснованно с тревогой писали о судьбе города Камские Поляны. Только почему все время упираете на развитие там или АЭС, или теплоэлектростанции? Татарии электроэнергии хватает. Более того, если вся наша промышленность потребление электроэнергии на единицу производимого продукта снизит до зарубежных стандартов, электроэнергии будет в 7–8 раз больше, чем нам требуется.



Наша Татария не стоит за подаянием пищи с протянутой рукой перед вышестоящей властью, хотя ничуть не уступает по промышленному потенциалу Кемеровской, Свердловской, Магнитогорской, Челябинской и другим областям, которые уже сейчас не могут обеспечить население продовольствием.



Мы существенно осложнили себе жизнь сами, позволив залить пойменные луга Волги и Камы, способные прокормить половину России. Затем начали стройку АЭС и полностью перекроили пойменные луга Старошешминска и Камских Полян, которые фактически так снабжали Татарию мясом, что бойни иногда возвращали назад присланный им на забой скот — не успевали обрабатывать. Сейчас Татарии, возможно, потому и не хватает мясо-молочных продуктов, что ТатАЭС отнимает у нас последние луга.***



*-«Советская Татария» от 7 октября 1992 года

**- «Советская Татария» от 3 ноября 1992 года

***- «Советская Татария» от 6 июня 1991 года

Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов