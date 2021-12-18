Темная сторона Плутона, «четыре всадника» «омикрона» и великолепная десятка ученых

Интересные новости науки за неделю

Четыре особенности «омикрона»

В ЮАР опубликовали подробные данные, которые собрал за первые 3 недели распространения омикрон-штамма COVID-19 крупнейший медицинский страховщик страны Discovery Health. 3,7 млн клиентов в активе — столько статистики нет ни у одной медицинской организации в стране. Отчет готовили вместе с Южноафриканским советом медицинских исследований (SAMRC). Из этого любопытного документа можно сделать четыре главных вывода.

Эффективность вакцин в отношении нового штамма снижена (но все же есть). Так, в части двухкомпонентной Pfizer-BioNTech обнаружено следующее. После двух доз вакцины защита от заражения «омикроном» была на треть выше, чем у непривитых (между тем, от дельта-штамма эта прививка защищала на 80%). А вот от госпитализации пациентов с «омикроном» вакцина защищала в 70% случаев (в случае «дельты» это было 93%). И это, в общем-то, хорошо, продолжают обнадеживать эксперты. Повышается риск повторного заражения. Иммунитет, который в организме развился после встречи с другими штаммами, от «омикрона» защищает так себе. Так, те, кто переболел «дельтой» в третью волну, рискуют заболеть «омикроном» примерно в 40% случаев; жертвы бета-штамма второй волны — в 60%; а те, кто переболели еще первым штаммом в начале пандемии — в 73% случаев. Зато тяжелое течение и попадание в больницу — менее вероятно. Количество госпитализаций при омикрон-штамме, по сравнению с общим количеством выявленных случаев, на целых 29% ниже, чем в первую волну. Сегодня в реанимациях ЮАР нет такого кошмара, как было полтора года назад. Но дети начали болеть чаще и сильнее. Риск осложнений и госпитализации среди детей при омикроне на 20% выше, чем в случае «дельты». Причем в больницы попадают все больше совсем маленьких детей — до 5 лет. Правда, в целом все равно дети заражаются примерно на 51% реже, чем взрослые.

Вы спросите: а что со смертностью? А об этом пока не накоплено статистически достоверных данных, так что нужно подождать еще несколько недель, сообщают нам ученые.

Фото: businesstech.co.za

«Люди года» по версии Nature боролись с ковидом, изучали глобальное потепление и сажали марсоход

Все подводят итоги года — и Nature, один из самых авторитетных научных журналов, тоже. На этой неделе здесь опубликовали список из десяти ученых, которые внесли, по мнению редакции, самый важный вклад в мировую науку в уходящем году.

Конечно, без коронавируса не обошлось: с его изучением связаны четверо из десяти лауреатов этого года. Среди них, например, Тулио де Оливейра из ЮАР, который предупредил мир о рождении омикрон-штамма. Винни Бяньима боролся за справедливость распределения вакцин между богатыми и бедными странами. Эпидемиолог из Британии Меган Колл популяризировала знания о коронавирусе в понятной для простых смертных форме. А американка Джанет Вудкок следила за качеством медикаментов в США.

Вторая трендовая тема в современной науке — конечно же, изменение климата. Аномальное потепление продолжается, арктические льды тают, ученые бьют тревогу. Громче всех, по мнению издателя Nature, ее била британский климатолог Фридерике Отто, изучавшая вклад человека в рождение конкретных экстремальных погодных явлений. А филиппинка Виктория Таули-Корпус докладывала в ООН о том, как важна роль коренных народов мира в защите биоразнообразия и предотвращении глобального потепления.

Без космоса в XXI веке никуда — и Nature включило в свою «великолепную десятку» специалиста Китайского национального космического управления Чжана Жунцяо — он помогал посадить марсоход «Чжужун», собственно, на Марс.

И, наконец, искусственный интеллект — еще одна важнейшая проблема современной науки. Nature отметили Тимнит Гебру (она занимается вопросами этики искусственного интеллекта), Гийома Кабанака (он нашел многочисленные фейковые научные статьи, которые сгенерировал и набил бессмысленным текстом искусственный интеллект) и биолога Джона Джампера (а этот господин вместе с коллегами публично обнародовали код программы, которая с помощью ИИ точно прогнозирует структуру того или иного белка.

Фото: nature.com

На Марсе нашли каньон со льдом размером в две с половиной Ладоги

Ученые из России и Голландии нашли на Марсе большие залежи чистого водяного льда — им примерно на 40% заполнен каньон площадью в 41 тысячу квадратных километров. По площади это примерно два с половиной Ладожских озера. Это открытие помог сделать российский прибор, расположенный на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO.

Открытие сделано по результатам анализа данных прибора российского прибора FREND на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO. Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН рассказывает, что каньон находится в центре долин Маринер (огромной системы каньонов в южном полушарии Красной планеты). О том, что в глубоких каньонах долин Маринер может скрываться много льда, ученые говорили давно. И вот наконец нашли однозначные следы его существования.

Как говорит Митрофанов, вода на Марсе может быть в трех видах: адсорбированная (наподобие мокрого песка), химически связанная (в гидратированных минералах) и, наконец, в виде свободного льда. Именно такие рекордные по объемам залежи, кажется, и нашли ученые.

Самое интересное в этом открытии — то, что доподлинно неизвестно, как лед в этой части Марса умудряется оставаться стабильным, не испаряясь и не улетучиваясь в космос. Это может говорить о том, что местные водяные запасы каким-то образом пополняются, предполагают астрофизики и планетологи.

Фото: ESA

Постковид длиною в год

Британские ученые из Лестерского центра биомедицинских исследований изучают, как пациенты, побывавшие в ковидных госпиталях, чувствуют себя через год. И пока ничем нас порадовать не могут.

Ученые собрали самоотчеты и результаты обследований 2 320 пациентов, перенесших COVID-19, через 5 месяцев после выписки из больницы. А через год — аналогичные данные 924 пациентов, 807 из которых были из первой группы.

Выяснилось, что через год чувствуют себя лучше, чем через 5 месяцев, менее 30% пациентов. У остальных сохраняется одышка, или снижение толерантности к физической нагрузке, или мышечные боли, или нарушения сна, или когнитивные расстройства, или все вместе. Общее наблюдение — чем легче человек перенес болезнь, тем меньше постковидных симптомов у него сохранялось через год. У тех, кто болел тяжелее всех, через год наблюдалось до 20 симптомов постковида сразу. Медленнее всех выздоравливали женщины, люди с ожирением и те, кто были на ИВЛ.

Фото: Ринат Назметдинов

Светлые тайны темной стороны Плутона

Ученые из американского центра NOIRLab реконструировали, как выглядит темная сторона Плутона. В этом им помог один из спутников карликовой планеты — Харон. Как? Сейчас расскажем.

Как известно, с близкого расстояния Плутон «видел» только зонд New Horizon. Он пронесся по своим космическим делам мимо «развенчанного бога» всего за несколько часов (напомним, Плутон перестали считать девятой планетой Солнечной системы в 2006 году). А поскольку период обращения Плутона вокруг своей оси составляет более 6 суток, то по понятным причинам сфотографировать ту сторону карликовой планеты, которая была отвернута от Солнца, зонд не смог. Поэтому качественные изображения пробуют получить косвенными методами.

Одним из таких методов стало исследование отраженного света Харона, который обращается примерно в 19 тысячах километров от Плутона — совсем рядышком. Итог — почти качественный снимок темной стороны бывшей планеты. Из интересного — ученые увидели на нем область с высоким альбедо в южном полушарии (альбедо — это показатель отражения солнечного света. Чем он выше — тем светлее эта область. Например, на Земле самое высокое альбедо наблюдается в полярных областях). Американские ученые уже выдвинули гипотезу о том, что там могут быть залежи льда. Разумеется, не водяного, а азотного и/или метанового. А вот на самом южном полюсе Плутона альбедо низкое — авторы предполагают, что там оседает пыль из атмосферной дымки.