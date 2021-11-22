Тинчурину посвящается: гала-концерт фестиваля школьников «Сияние зажженных им огней»
Сегодня в театре им. Тинчурина прошел гала-концерт V Всероссийского фестиваля среди школьников «Сияние зажженных им огней». В фестивале, посвященном творчеству одного из основателей татарского театра, драматурга, артиста Карима Тинчурина, приняло участие более 100 детей из разных регионов страны. Фестиваль проходит в четырех номинациях: отрывок, монолог, песня из произведений и эскиз-рисунок по творчеству Карима Тинчурина и классиков татарской драматургии.
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