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Мечты сбываются: как открылся сезон в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

23:00, 29.09.2021
Мечты сбываются: как открылся сезон в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»
Фото: Илья Репин

Сегодня в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» музыкальной программой «Беренче концерт — поверь в мечту» открылся концертный сезон.

Видео: Камиль Исмаилов
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