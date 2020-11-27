В КНИТУ-КХТИ бесплатно проведут курсы повышения квалификации

Воспользоваться возможностью могут преподаватели, сотрудники промышленных предприятий и другие заинтересованные в профразвитии

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ, фото 2019 года

У всех желающих с высшим и средним профессиональным образованием есть возможность пройти курсы повышения квалификации в КНИТУ-КХТИ. Занятия, которые длятся по 36—72 часа, абсолютно бесплатны для слушателей и проходят в очно-заочной форме, что особенно комфортно во время пандемии и при высокой занятости потенциальных слушателей. Подробнее об этом, включая программу курсов и инструкцию для подачи заявки — в материале «Реального времени».

КНИТУ поможет в профразвитии

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) запускает дополнительные программы для широкого спектра заинтересованных в профессиональном развитии.

Помощь в обучении и карьерном росте стала возможной благодаря победе КНИТУ в конкурсах Минобрнауки России. Победителям предоставляются субсидии для реализации двух пакетов программ дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

«В итоге отбора всего три вуза в России выиграли оба конкурса на госсубсидии на реализацию программ непрерывного образования, — рассказывает директор ИДПО Мансур Галиханов. — Ежегодно наши программы актуализируются, предлагаются новые, в них отражаются самые злободневные вопросы производства, высшего и дополнительного образования».

В результате Институт дополнительного профессионального образования КНИТУ до конца года реализует 28 программ. Они разделены по объему на две вида: по 36 и 72 часа. Занятия проходят в очно-заочном формате, но приоритет отдается дистанционной работе. Что важно — субсидии государства на расходы позволяют сделать обучение бесплатным для слушателей.

Получить новые знания и повысить свою квалификацию могут как преподаватели, работники вузов и сотрудники предприятий, так и другие желающие

Как отмечает Мансур Галиханов, получить новые знания и повысить свою квалификацию могут как преподаватели, работники вузов и сотрудники предприятий, так и другие желающие. Для этого нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование и желание расширить свои компетенции, получить базовые знания в новой сфере. Других условий нет — курсы доступны для людей с инвалидностью, безработным и тем, кто планирует сменить сферу своей деятельности.

С учетом кадровых потребностей

Программы обучения сформированы в соответствии с кадровыми потребностями в республике. Так, первый пакет называется «Подготовка преподавателей вузов и внутрифирменного обучения к реализации программ непрерывного образования для работников нефтегазохимических предприятий». Он предназначен для педагогов и ученых, учебно-вспомогательного персонала вузов, сотрудников научных организаций и преподавателей внутрифирменного обучения предприятий.

В рамках этого блока слушатели могут выбрать один из 12 актуальных курсов повышения квалификации. Среди них — проектирование образовательных программ на основе профстандартов, информационно-коммуникационные образовательные технологии, организационно-правовые основы образования, инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде.

В рамках этого блока слушатели могут выбрать один из 12 актуальных курсов повышения квалификации

Еще один образовательный блок предназначен для сотрудников нефтегазохимических и других отраслевых предприятий. Но ограничений по типу слушателей нет. Воспользоваться возможностью повысить свою квалификацию может любой человек с высшим или средним профессиональным образованием. На экспресс-курсах слушатели могут погрузиться в основы: нефтегазового дела, автоматизации технологических процессов, логистики, технологий очистки сточных вод, производства и нанесения лакокрасочных материалов, коррозии и защиты трубопроводов. И это только некоторые из тем.

В целом спектр затрагиваемых вопросов на курсах очень широк. Другие программы позволяют изучить под руководством профессионалов стратегии управления персоналом, охраны труда, противодействия коррупции, адаптации молодых специалистов, а также педагогическое мастерство наставников, особенности интегративного образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Быстро, просто, полезно

КНИТУ-КХТИ не случайно оказался в тройке российских вузов, забравших субсидии сразу по двум федеральным программам. Университет побеждает в конкурсах Минобрнауки России второй год подряд. В 2019-м ИДПО КНИТУ уже реализовал два аналогичных проекта. Тогда обучение прошли более 6 500 человек.

В этом году прослушать курсы можно будет с 1 по 25 декабря в любой удобный срок. Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно отправить заявку на почту idpoknitu@mail.ru или записаться по телефону +7(843)279-40-49. После этого нужно принести на первое занятие заполненный пакет документов. Лекции организуют по мере укомплектования групп. После завершения обучения слушатели получат документ о квалификации — удостоверение установленного образца.

Подробнее с перечнем программ можно ознакомиться ниже.

В прошлом году бесплатное обучение прошли более 6 500 человек

Для работников вузов

Особенности реализации интегративного образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Профессиональная компетентность преподавателя непрерывного образования. Современные подходы к проектированию образовательных программ на основе профессиональных стандартов. Проблемы научно-исследовательской и образовательной деятельности научно-педагогических работников в системе дополнительного профессионального образования. Интеллектуализация профессионально-педагогической деятельности в цифровой образовательной среде. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. Противодействие коррупции в образовательной организации. Организационно-правовые основы непрерывного образования в Российской Федерации. Инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа. Этика преподавателя в системе непрерывного образования.

Для персонала предприятий и других слушателей

Современные аспекты технологии нефтехимических производств. Основы нефтегазового дела. Основы технологии производства лакокрасочных материалов. Основы технологии нанесения лакокрасочных материалов. Монтаж, эксплуатация и обслуживание насосной, компрессорной и газораспределительной техники. Автоматизация технологических процессов и производств. Коррозия и защита трубопроводов. Диагностика состояния и современная технология ремонта и эксплуатации линейной части магистральных газопроводов. Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации). Адаптация молодых специалистов и совершенствование их профессиональных навыков. Стратегическое управление персоналом. Применение нанотехнологий в процессах очистки сточных вод для глубокого удаления азота и фосфора. Актуальные аспекты работы по противодействию коррупции в организации. Современные методы анализа компонентов окружающей среды. Современные технологии очистки сточных вод. Инновационные логистические технологии для повышения эффективности бизнес-процессов. Наставничество как средство социального и профессионального становления молодежи на производстве. Педагогическое мастерство преподавателей внутрифирменного обучения.

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 8 (843) 279-40-49, 231-41-02



idpoknitu@mail.ru



Подробное об образовательных программах на сайте университета по ссылке.