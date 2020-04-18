Цифровой карантин: как в разных странах следят за перемещениями жителей в условиях пандемии

Обзор высокотехнологичного карантина от «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Тяжелым временам — высокие технологии. В условиях повсеместного карантина, или самоизоляции, «Реальное время» решило узнать, какие современные решения предложили разные государства для регуляции выхода людей из дома. Как выяснилось, в основном жесткий контроль предполагается в азиатских странах, в то время как Европа обычно обходится без формальных инструментов, полагаясь на здравый смысл.

Цифровой контроль от азиатских стран

На фоне введенного почти повсеместно в России «режима самоизоляции» власти различных регионов вводят и систему цифровых пропусков. В Татарстане такие действуют уже около двух недель, немногим позже они появились в Башкортостане, Москве и других регионах. Технологически пропуски отличаются: где-то речь идет об СМС-пропуске, где-то — о QR-кодах. Недавно относительно универсальную систему разработало Минкомсвязи, но регионы, где уже действуют свои системы, в основном решили не переходить на федеральную инновацию.

Но как обстоит дело с «цифровым карантином» в других странах? Лидерами по внедрению систем ожидаемо оказались государства Азии. Дело здесь, вероятно, не только в техническом развитии (наивно предполагать, что самые развитые европейские страны не обладают технологиями для внедрения аналогичных систем), но и в относительно спокойном отношении населения к контролю государства за передвижениями жителей. Страны Европы также фигурируют в списке государств, где системы цифрового контроля присутствуют, но, во-первых, таких стран немного, а во-вторых — системы там в основном касаются контроля именно инфицированных людей, находящихся на строгом карантине, а не всех граждан.

Каждый зарегистрированный в системе пользователь получает цветовой код. Зеленый позволяет свободно передвигаться. Фото Olivia Zhang / AP

«Электронный забор» в Тайване, китайские цветовые коды и сингапурский Bluetooth

Одной из первых стран, где население стали контролировать, ожидаемо стал Китай. Одна из вариаций на тему «карантинного IT» была введена на родине нового коронавируса еще два месяца назад. Речь идет о приложении Alipay Health Code, разработанном «дочкой» Alibaba при поддержке властей Поднебесной. Запущено оно было 11 февраля в столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу, на нынешний момент действует примерно в 200 городах (широкое распространение получило в марте).

Каждый зарегистрированный в системе пользователь получает цветовой код. Зеленый позволяет свободно передвигаться, при желтом коде пользователя могут попросить остаться дома на неделю, при красном — обязательный карантин на две недели. QR-код генерируется на основании анкеты, в которой указывается информация, например, о том, болел ли пользователь или кто-то из его родственников, а также данные о поездках внутри страны или за границу. По данным The New York Times, приложение делится информацией с полицией.

В Тайване, находящемся неподалеку от провинции Хубэй, откуда начал распространение COVID-19, действует другая система, известная там как «электронный забор». О системе с таким дружелюбным названием подробно рассказывает «Русская служба BBC». По информации издания, система предназначается для жителей, которые должны быть на карантине. «Электронный забор» следит за активностью телефона находящегося на карантине человека и получает уведомление, если устройство не подает сигналов больше 15 минут, — и вызывает интерес представителей органов власти к местонахождению телефона и, что важнее, его владельца. Помимо этого, Тайвань использует и систему цифрового отслеживания, похожие применяются и в других азиатских странах — например, в Южной Корее и Сингапуре.

В островном городе-государстве жителям предлагают установить приложение TraceTogether. Информации о том, насколько предложение установки настойчиво, обнаружить не удалось. Основная суть сингапурской программы, как и в приложениях из многих других стран (о них будет рассказано ниже), в выявлении контактов заболевших. Программа фиксирует взаимодействия между всеми пользователями через Bluetooth — например, когда они проходят мимо друг друга. При сближении с человеком, у которого был положительный тест на коронавирус, приложение сигнализирует об этом и предлагает связаться с властями для организации теста на Covid-19. В использовании Bluetooth, кстати, основное отличие TraceTogether от программ из других стран — обычно для выявления контакта используются данные о местоположении в сочетании с информацией о местоположении заразившихся — здесь же телефоны постоянно ищут друг друга, обеспечивая информацию о социальных контактах.

Приложение «Ха-Маген» (в переводе с иврита — «Щит») от министерства здравоохранения позволяет узнать, находился ли пользователь рядом с болеющим коронавирусом

Израильские уведомления и слежение в Корее и Турции

Похожая по сути своей система действует и в Израиле. Приложение «Ха-Маген» (в переводе с иврита — «Щит») от министерства здравоохранения позволяет узнать, находился ли пользователь рядом с болеющим коронавирусом. При необходимости «Ха-Маген» может и прислать уведомление об этом. Как отдельно отмечает Минздрав, информация о местоположении хранится только на устройстве пользователя и не передается дальше. Израильское ведомство утверждает, что приложение «основано на открытом исходном коде и ценностях солидарности». Информация о контактах с больными берется из постоянно обновляемых данных Минздрава. Впрочем, судя по отзывам, приложение часто срабатывает ложно: довольно много сообщений о том, что приложение предупреждает о недавнем контакте в тех местах, где пользователь не был.

В Южной Корее, где не объявлен всеобщий карантин, власти получают информацию о перемещениях жителей из данных GPS, а также из данных о транзакциях по банковским картам. Касается это, правда, только людей, находящихся на карантине (чаще всего это приехавшие из других стран, контактировавшие с больными или люди с подтвержденным COVID-19). При этом, по информации «Известий», некоторые нарушители оставляют смартфоны дома или отключают функцию GPS — в результате власти обсуждают возможность контроля за передвижением жителей с помощью электронных браслетов.

Следят за инфицированными коронавирусом с помощью телефона и в Турции. Используются для этого данные мобильных сетей. «РИА Новости», ссылаясь на сообщение администрации президента страны, пишут, что Минздрав разработал программу с целью наблюдения за заразившимися. Она должна отслеживать передвижение и при выходе на улицу — присылать предупреждение. Находящемуся на карантине также поступит телефонный звонок, в котором напомнят о необходимости соблюдения изоляции. Что подразумевается под «программой» — приложение или скорее комплекс мер — в материале не говорится.

В большинстве стран Европы ситуация с «технологичными» решениями, связанными с коронавирусом, отличается от азиатской

Европа остается свободной

А вот в большинстве стран Европы ситуация с «технологичными» решениями, связанными с коронавирусом, отличается от азиатской. Вряд ли это можно объяснить уровнем развития цифровых технологий — дело скорее в отношении к самой слежке за гражданами. Те немногочисленные решения, которые есть, не предполагают прямого и постоянного мониторинга местоположения человека, хотя некоторые из них и могут периодически получать данные геолокации.

К примеру, в Польше правительство разработало приложение под говорящим названием Home Quarantine («Домашний карантин»). Предназначено оно для людей, которые должны находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения из-за границы. Пользователь сервиса должен после регистрации отправлять селфи с геолокационными данными по запросу. Если в течение 20 минут запрос остался без ответа — полиция получает предупреждение о нарушении. Представитель пресс-службы министерства внедрения цифровых технологий Польши, на которого ссылается РБК, говорит, что «у людей на карантине есть выбор: либо неожиданный визит полиции, либо загрузка приложения и выполнение его требований».

Очень похожая система и у находящейся рядом Украины. Правда, информация о добровольности установки софта тут противоречивая. 7 апреля Gordonua со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщил, что несогласие на установку приложения равняется нарушению условий карантина, за которое будут штрафовать. Однако уже 8 апреля министр в интервью DW опроверг эту информацию, сказав, что установка рассчитана на самосознание людей, и штрафов за отказ от установки нет.

Приложение под названием «Дій вдома» предназначается для контроля людей на самоизоляции и обсервации. Программа не отслеживает передвижения людей постоянно, геолокация включается только при поступлении push-сообщений, которые приходят до 10 раз в день. В эти моменты нужно сфотографироваться. Отметим, что под обсервацию в стране попадают люди, вернувшиеся из-за границы, а изолироваться должны больные COVID-19, которые лечатся дома, а также люди с подозрением на коронавирус. У приложения — очень низкий рейтинг в Google Play, пользователи жалуются на то, что уведомления о необходимости сфотографироваться не приходят, вместо них приходят уведомления о нарушении. Кроме того, есть сложности с прохождением верификации по фото.

В одной из стран Западной Европы, которая сильно пострадала от коронавируса, — Франции — на прошлой неделе, дополнительно к печатному формуляру, необходимому для выхода из дома, ввели возможность получения QR-кода. Фото rfi.fr

Возвращаясь к Евросоюзу: в одной из стран Западной Европы, которая сильно пострадала от коронавируса, — Франции — на прошлой неделе, дополнительно к печатному формуляру, необходимому для выхода из дома, ввели возможность получения QR-кода. По данным rfi, онлайн-форма, которую нужно заполнить на сайте правительства для получения кода, не позволяет властям хранить данные французов: QR-код генерируется на устройстве пользователя, что должно исключить утечку информации. По сути, за QR-кодом скрывается все тот же заполненный бланк, необходимый во Франции для выхода из дома еще с 16 марта, только теперь его не нужно носить в бумажном виде. В бланке должны быть указаны имя, дата рождения, адрес проживания и причина выхода из дома.

Наконец, еще в одной из европейских стран, Чехии, планируется ввести так называемый «умный карантин». Система пока не запущена, но премьер-министр страны Андрей Бабиш заявлял, что она должна быть альтернативой жесткому карантину. Подразумеваться под «умным карантином» будет отслеживание перемещения инфицированных с помощью обработки данных телефона и банковских карт с последующей изоляцией и тестированием всех вступавших в контакт с носителем COVID-19.