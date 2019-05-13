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Госзакупки: «Ромео и Джульетта» под Radiohead, мебель для ифтара и кредит совладельцу «Ак Барс Капитала»

07:00, 13.05.2019 1

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Госзакупки: «Ромео и Джульетта» под Radiohead, мебель для ифтара и кредит совладельцу «Ак Барс Капитала» Фото: kazan-opera.ru

1. Кредит на пять миллиардов для совладельца «Ак Барс Капитала»

Малоизвестное акционерное общество «Компания «Юл» собирается заплатить 5,4 млрд рублей по договору денежного займа с процентами единственному поставщику. Извещение об этом появилось на портале госзакупок 6 мая. Информация о закупке крайне скупая — в документации не удалось обнаружить практически никаких данных. Имя единственного поставщика не раскрывается, не указаны сроки и процентная ставка по займу. Примечательно, что в контактных данных по закупке указаны телефон и электронная почта АО «Связьинвестнефтехим».

Сама «Компания «Юл» зарегистрирована в Казани, на улице Саид-Галеева, 25. Согласно данным сервиса «Картотека», компания является владельцем 10% ООО «УК «Ак Барс Капитал» и полностью (как, впрочем, и СИНХ) принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Основной вид деятельности «Юл» по ОКВЭД — дилерская.

2. Защищать растения за 45 миллионов

АО «Татагролизинг» тем временем покупает средства защиты растений на сумму 44,8 млн рублей. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 7 мая. Согласно данным протокола о закупке, исполнителем заказа стало АО «Фирма «Август» из подмосковной Черноголовки. Директор компании — Александр Усков, президент Российского союза производителей химических средств защиты растений.

Подробностей закупки достаточно мало — в документации не удалось обнаружить контракта или его проекта. Известно, однако, что за 44,8 млн рублей будет получено около 224 тыс. условных единиц средств защиты растений, а договор будет исполняться до конца 2019 года.

Фото Максима Платонова

3. Проекты центра пляжных видов спорта и экологического центра

«Главинвестстрой» на неделе объявил, что собирается потратить 6,9 и 9,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства центра пляжных видов спорта и экологического центра в Казани. О закупке стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 30 мая, а рассматриваться они будут 30 мая и 5 июня.

Центр пляжных видов спорта почти за семь миллионов должен быть четырехэтажным, со сборно-разборными трибунами на тысячу мест. Расположится он на улице Сибгата Хакима. Один из залов должен быть на шесть волейбольных площадок, второй — на три.

Экологический центр за 9,5 млн рублей расположится на улице Космонавтов, вместимость его — примерно 300 мест, площадь здания — около 5700 кв. метров. Предполагается, в здании будет не больше трех этажей, на которых разместятся помещения для художественно-эстетического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, естественно-научного и юннатского направлений обучения детей.

4. Семь миллионов на спектакли «Нуриевского фестиваля»

Театр оперы и балета объявил 7 мая, что заплатит 7,3 млн рублей за подготовку и организацию балетных спектаклей с участием приглашенных исполнителей в рамках XXXII Международного фестиваля классического балета имени Нуриева. Закупка осуществляется у единственного поставщика — московского ООО «Глобэкс промоушен», директором которого является Айдар Шайдуллин. Компания регулярно организует Нуриевский фестиваль — в прошлом году, например, на спектакли было потрачено 18 млн рублей.

В рамках заказа должны быть организованы два спектакля Radio & Juliet and Quatro (балет на музыку Radiohead по сюжету «Ромео и Джульетты»), а также спектакли «Анюта», «Баядерка», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». В списке исполнителей — артисты балета мирового шоу «Великий Гэтсби», Денис Матвиенко, Анастасия Сташкевич, Екатерина Кондаурова, Лорен Катбертсон, Александра Мухамедова, Йона Акоста.

Фото Владимира Васильева

5. ПАТП №4 застрахует ответственность перед пассажирами

МУП «ПАТП №4» озаботилось ответственностью перед пассажирами. Один из крупнейших автобусных перевозчиков города заплатит 6,02 млн рублей за обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. О закупке стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 21 мая. Тогда же и подведут итоги.

Как можно узнать из техзадания, ПАТП №4 собирается перевезти 59,3 млн человек с помощью регулярных перевозок и еще 305 тысяч человек — по заказу. Контракт будет действовать в течение года. На регулярные перевозки заявлены 345 автобусов, в основном — НЕФАЗы и МАЗы, но встречаются также ПАЗы, Ford, Peugeot, Fiat Ducato, Golden Dragon и Higer.

6. Четыре миллиона на полгода питания для центра реабилитации инвалидов

Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» готовится потратить 4,33 млн рублей на организацию горячего питания. Информация о закупке появилась 7 мая, заявки будут приниматься до 22-го числа, а аукцион состоится 27 мая.

Услуги должны оказываться в течение полугода — с начала июля по конец декабря 2019 года. Питание должно быть шестиразовым. Например, предполагается, что по вторникам на завтрак будет молочная геркулесовая каша, творог со сметаной, сыр, чай и хлеб с маслом. На второй завтрак — отвар шиповника, на обед — овощной винегрет, гороховый суп, вареная курица, картофельное пюре, компот, фрукт и два вида хлеба. На полдник будут подавать молоко с печеньем, на ужин — ватрушку, мясную поджарку, гречневую кашу, компот и два вида хлеба, на второй ужин — кефир.

Фото Олега Тихонова

7. Выдать паспорта казанским зеленым зонам

Комитет внешнего благоустройства Казани планирует потратить около 4 млн рублей на проведение технической инвентаризации и паспортизации парков и скверов. О тендере стало известно 7 мая, заявки принимаются до 24-го, а аукцион проведут 27 мая. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

Технический паспорт должен включать в себя тип объекта, общую площадь, информацию о зоне насаждений, объектах благоустройства и ограждения, о зданиях и сооружениях, водоемах, инженерных сетях, функциональном назначении.

Инвентаризация коснется 72 скверов, парков, бульваров и зеленых зон. Среди них скверы на улицах Патриса Лумумбы, Фучика, Чехова, Вишневского, площади 1 Мая, у памятника Вахитову.

8. Фильмы для кинотеатров за три миллиона

Государственное бюджетное учреждение культуры «Татаркино» готовится купить права проката и публичного показа кинофильмов за 3,14 млн рублей. Такая информация появилась 7 мая, заявки будут приниматься до 22-го, а аукцион состоится 27 мая. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Права передаются для публичного показа в государственных и муниципальных кинотеатрах на территории Татарстана, фильмы должны быть предоставлены в форматах DCP и DVD. В списке — 42 фильма, на часть из них предоставляются права до конца 2019 года, на некоторые — до 31 декабря 2021-го. В списке, например, «Зеленая книга», «Т-34», «Как приручить дракона-3», «Гурвинек. Волшебная игра».

Фото Максима Платонова

9. Мебель для ифтара за счет «Казань Арены»

«Казань Арена» собирается потратить 3,09 млн рублей на поставку мебели для проведения VII ифтара на стадионе. О закупке у единственного поставщика было объявлено 6 мая, а ее протокол был составлен еще 29 апреля. «Казань Арене» понадобится 2240 единиц мебели.

По какой причине мебель для религиозных вечерних разговений, которые в 2019 году вернулись на «Казань Арену», будет оплачивать акционерное общество, принадлежащее Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, неясно. Исполнителем стало ООО «Мебельная фабрика «Березка», зарегистрированное в Казани на улице Ершова, 31б. Его владельцы — Елена Журавлева, Айдар Харисов, Евгений Пиксотов и Алексей Кузнецов.

10. Проект выставки за день для регионального МЧС

А вот Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана готово потратить 1,97 млн рублей на организацию экспозиции на Международном салоне «Комплексная безопасность — 2019» на территории ВДНХ в Москве. Об этом стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 14 мая, а аукцион состоится 17-го числа того же месяца. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Подрядчик должен будет разработать дизайн-проект, что примечательно, в течение одного дня с момента заключения государственного контракта. МЧС рассчитывает, что за это время исполнитель успеет разработать и предоставить заказчику не менее трех вариантов дизайн-проекта выставочной экспозиции, выполненных в виде цветной трехмерной графической модели. В срок до 4 июня подрядчик должен будет провести аккредитацию выставочной экспозиции у организатора, а также осуществить застройку. С 5 по 7 июня должны быть предоставлены мебель и оборудование, а до 8 июня — произведен демонтаж выставки.

Максим Матвеев
ЭкономикаБюджетОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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