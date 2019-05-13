Госзакупки: «Ромео и Джульетта» под Radiohead, мебель для ифтара и кредит совладельцу «Ак Барс Капитала»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Кредит на пять миллиардов для совладельца «Ак Барс Капитала»

Малоизвестное акционерное общество «Компания «Юл» собирается заплатить 5,4 млрд рублей по договору денежного займа с процентами единственному поставщику. Извещение об этом появилось на портале госзакупок 6 мая. Информация о закупке крайне скупая — в документации не удалось обнаружить практически никаких данных. Имя единственного поставщика не раскрывается, не указаны сроки и процентная ставка по займу. Примечательно, что в контактных данных по закупке указаны телефон и электронная почта АО «Связьинвестнефтехим».

Сама «Компания «Юл» зарегистрирована в Казани, на улице Саид-Галеева, 25. Согласно данным сервиса «Картотека», компания является владельцем 10% ООО «УК «Ак Барс Капитал» и полностью (как, впрочем, и СИНХ) принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Основной вид деятельности «Юл» по ОКВЭД — дилерская.

2. Защищать растения за 45 миллионов

АО «Татагролизинг» тем временем покупает средства защиты растений на сумму 44,8 млн рублей. Информация о закупке у единственного поставщика появилась 7 мая. Согласно данным протокола о закупке, исполнителем заказа стало АО «Фирма «Август» из подмосковной Черноголовки. Директор компании — Александр Усков, президент Российского союза производителей химических средств защиты растений.

Подробностей закупки достаточно мало — в документации не удалось обнаружить контракта или его проекта. Известно, однако, что за 44,8 млн рублей будет получено около 224 тыс. условных единиц средств защиты растений, а договор будет исполняться до конца 2019 года.

Фото Максима Платонова

3. Проекты центра пляжных видов спорта и экологического центра

«Главинвестстрой» на неделе объявил, что собирается потратить 6,9 и 9,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства центра пляжных видов спорта и экологического центра в Казани. О закупке стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 30 мая, а рассматриваться они будут 30 мая и 5 июня.

Центр пляжных видов спорта почти за семь миллионов должен быть четырехэтажным, со сборно-разборными трибунами на тысячу мест. Расположится он на улице Сибгата Хакима. Один из залов должен быть на шесть волейбольных площадок, второй — на три.

Экологический центр за 9,5 млн рублей расположится на улице Космонавтов, вместимость его — примерно 300 мест, площадь здания — около 5700 кв. метров. Предполагается, в здании будет не больше трех этажей, на которых разместятся помещения для художественно-эстетического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, естественно-научного и юннатского направлений обучения детей.

4. Семь миллионов на спектакли «Нуриевского фестиваля»

Театр оперы и балета объявил 7 мая, что заплатит 7,3 млн рублей за подготовку и организацию балетных спектаклей с участием приглашенных исполнителей в рамках XXXII Международного фестиваля классического балета имени Нуриева. Закупка осуществляется у единственного поставщика — московского ООО «Глобэкс промоушен», директором которого является Айдар Шайдуллин. Компания регулярно организует Нуриевский фестиваль — в прошлом году, например, на спектакли было потрачено 18 млн рублей.

В рамках заказа должны быть организованы два спектакля Radio & Juliet and Quatro (балет на музыку Radiohead по сюжету «Ромео и Джульетты»), а также спектакли «Анюта», «Баядерка», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». В списке исполнителей — артисты балета мирового шоу «Великий Гэтсби», Денис Матвиенко, Анастасия Сташкевич, Екатерина Кондаурова, Лорен Катбертсон, Александра Мухамедова, Йона Акоста.

Фото Владимира Васильева

5. ПАТП №4 застрахует ответственность перед пассажирами

МУП «ПАТП №4» озаботилось ответственностью перед пассажирами. Один из крупнейших автобусных перевозчиков города заплатит 6,02 млн рублей за обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. О закупке стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 21 мая. Тогда же и подведут итоги.

Как можно узнать из техзадания, ПАТП №4 собирается перевезти 59,3 млн человек с помощью регулярных перевозок и еще 305 тысяч человек — по заказу. Контракт будет действовать в течение года. На регулярные перевозки заявлены 345 автобусов, в основном — НЕФАЗы и МАЗы, но встречаются также ПАЗы, Ford, Peugeot, Fiat Ducato, Golden Dragon и Higer.

6. Четыре миллиона на полгода питания для центра реабилитации инвалидов

Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» готовится потратить 4,33 млн рублей на организацию горячего питания. Информация о закупке появилась 7 мая, заявки будут приниматься до 22-го числа, а аукцион состоится 27 мая.

Услуги должны оказываться в течение полугода — с начала июля по конец декабря 2019 года. Питание должно быть шестиразовым. Например, предполагается, что по вторникам на завтрак будет молочная геркулесовая каша, творог со сметаной, сыр, чай и хлеб с маслом. На второй завтрак — отвар шиповника, на обед — овощной винегрет, гороховый суп, вареная курица, картофельное пюре, компот, фрукт и два вида хлеба. На полдник будут подавать молоко с печеньем, на ужин — ватрушку, мясную поджарку, гречневую кашу, компот и два вида хлеба, на второй ужин — кефир.

Фото Олега Тихонова

7. Выдать паспорта казанским зеленым зонам

Комитет внешнего благоустройства Казани планирует потратить около 4 млн рублей на проведение технической инвентаризации и паспортизации парков и скверов. О тендере стало известно 7 мая, заявки принимаются до 24-го, а аукцион проведут 27 мая. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

Технический паспорт должен включать в себя тип объекта, общую площадь, информацию о зоне насаждений, объектах благоустройства и ограждения, о зданиях и сооружениях, водоемах, инженерных сетях, функциональном назначении.

Инвентаризация коснется 72 скверов, парков, бульваров и зеленых зон. Среди них скверы на улицах Патриса Лумумбы, Фучика, Чехова, Вишневского, площади 1 Мая, у памятника Вахитову.

8. Фильмы для кинотеатров за три миллиона

Государственное бюджетное учреждение культуры «Татаркино» готовится купить права проката и публичного показа кинофильмов за 3,14 млн рублей. Такая информация появилась 7 мая, заявки будут приниматься до 22-го, а аукцион состоится 27 мая. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Права передаются для публичного показа в государственных и муниципальных кинотеатрах на территории Татарстана, фильмы должны быть предоставлены в форматах DCP и DVD. В списке — 42 фильма, на часть из них предоставляются права до конца 2019 года, на некоторые — до 31 декабря 2021-го. В списке, например, «Зеленая книга», «Т-34», «Как приручить дракона-3», «Гурвинек. Волшебная игра».

Фото Максима Платонова

9. Мебель для ифтара за счет «Казань Арены»

«Казань Арена» собирается потратить 3,09 млн рублей на поставку мебели для проведения VII ифтара на стадионе. О закупке у единственного поставщика было объявлено 6 мая, а ее протокол был составлен еще 29 апреля. «Казань Арене» понадобится 2240 единиц мебели.

По какой причине мебель для религиозных вечерних разговений, которые в 2019 году вернулись на «Казань Арену», будет оплачивать акционерное общество, принадлежащее Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, неясно. Исполнителем стало ООО «Мебельная фабрика «Березка», зарегистрированное в Казани на улице Ершова, 31б. Его владельцы — Елена Журавлева, Айдар Харисов, Евгений Пиксотов и Алексей Кузнецов.

10. Проект выставки за день для регионального МЧС

А вот Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана готово потратить 1,97 млн рублей на организацию экспозиции на Международном салоне «Комплексная безопасность — 2019» на территории ВДНХ в Москве. Об этом стало известно 7 мая, заявки будут приниматься до 14 мая, а аукцион состоится 17-го числа того же месяца. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Подрядчик должен будет разработать дизайн-проект, что примечательно, в течение одного дня с момента заключения государственного контракта. МЧС рассчитывает, что за это время исполнитель успеет разработать и предоставить заказчику не менее трех вариантов дизайн-проекта выставочной экспозиции, выполненных в виде цветной трехмерной графической модели. В срок до 4 июня подрядчик должен будет провести аккредитацию выставочной экспозиции у организатора, а также осуществить застройку. С 5 по 7 июня должны быть предоставлены мебель и оборудование, а до 8 июня — произведен демонтаж выставки.