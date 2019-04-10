Маховик розницы: можно ли заглушить бум кредитования

После пяти лет падения реальных доходов россияне задолжали банкам 15 трлн рублей

Пятилетнее снижение реальных доходов жителей России сопровождается ростом кредитной задолженности: за прошлый год она выросла до 14,4% ВВП и теперь превышает 15 трлн рублей. ЦБ пытается справиться с перегревом с помощью очередного ужесточения требований к банкам (предыдущее рынок проигнорировал). Удастся ли заглушить розничный бум, пока непонятно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Словом и делом

В конце января глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала банкиров: «Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен с точки зрения самих заемщиков». Предупреждение было не первым: о таких угрозах Набиуллина и ее заместители то и дело говорили весь прошлый год; дискуссию подхватили эксперты и профсообщество.

Охладить кредитование ЦБ пытается не только словом, но и делом. В декабре он повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским ссудам на 30 процентных пунктов. Повышение коснулось кредитов полной стоимостью 10—30%, которые будут предоставляться с 1 апреля 2019-го. Замысел в том, чтобы снизить привлекательность высокорискового кредитования: после повышения коэффициентов банкам придется отчислять больше средств в резервы на возможные потери. То есть «консервировать» эти деньги, изымая из оборота.

Нынешнее повышение надбавок — второе за полгода: предыдущее произошло в сентябре 2018-го, когда надбавки увеличились на 130—200% в зависимости от полной стоимости кредита. Чем вызвана такая озабоченность?

Кредитный ренессанс

В кризисные 2015—2016 годы россияне предпочитали возвращать деньги банкам (что было понятно, учитывая болезненное повышение ключевой ставки до 17% в декабре 2014-го). Потом рынок начал восстанавливаться.

За прошлый год общий объем кредитных обязательств населения вырос на 2,7 трлн рублей и сегодня составляет почти 15,3 трлн. Темпы роста задолженности непрерывно увеличивались больше двух лет подряд, к марту этого года они достигли 23,8% в годовом выражении (максимум с июня 2014-го). Примерно такой же рост наблюдается у крупнейших госбанков. Так, у Сбербанка портфель кредитов физическим лицам в прошлом году вырос на 25%, у банка ФК «Открытие» — на 30%, а у ВТБ — более чем в 10 раз (согласно финансовой отчетности банков).



Отношение долга домашних хозяйств к ВВП сегодня составляет около 14,4%, что является самым высоким уровнем за многие годы (хотя в целом этот показатель остается намного ниже, чем в большинстве развитых экономик). Другой показатель — отношение выданных за год розничных кредитов к объему доходов населения — в 2018 году достиг абсолютного максимума: 22% (12,5 трлн кредитов против доходов в размере 57,5 трлн рублей).



Частично это можно списать на прошлогодний расцвет ипотеки — на обязательства по жилищным кредитам приходится 43% совокупного долга физлиц. Это могло бы успокаивать, однако портфель необеспеченных кредитов растет такими же темпами, как и вся розница (+23,2% год к году в январе).

Велика ли угроза

Кредитование в последнее время подстегивали относительно низкие ставки, неудовлетворенный спрос на потребительские товары и — нехватка денег у населения. Косвенно это подтверждается тем, что быстрее всего свои обязательства наращивают жители регионов с невысоким уровнем жизни: Республики Тыва (двукратный рост в 2018 году), Алтайского края (рост в 2,2 раза), Забайкальского края (в 3,1 раза), Хакасии (в 4,6 раза).

Действительно ли стремительное накопление долга при одновременном снижении благосостояния есть бомба замедленного действия? Все неоднозначно.

Сам по себе быстрый рост номинального кредитного портфеля физлиц не представляет большой опасности, говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Дело в том, что долг растет на фоне снижения процентных ставок. Соответственно, если рассматривать долговую нагрузку как часть дохода, которую заемщики тратят на обслуживание кредитов, то сейчас она ниже докризисных уровней (5% против пиковых 5,6% в середине 2014-го).

Что касается угроз для банковской системы, то они могут прийти лишь со стороны роста безработицы, нового мирового финансового кризиса или особо жестких санкций: «В таком случае даже подешевевший долг будет проблематично обслуживать. Риски перечисленных событий на горизонте года оцениваю как низкие», — продолжает Нигматуллин.

Ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина считает, что быстрый рост задолженности может быть чреват неприятными последствиями. Долговая нагрузка россиян растет в условиях стагнации реальных доходов.

«При ухудшении ситуации в экономике возможности обслуживания кредитов у населения снижаются, что приводит к росту неплатежей. В такой ситуации банки будут вынуждены доформировывать резервы по проблемным ссудам. При этом сейчас уровень резервирования розничных кредитов минимален: на 1 января коэффициент резервирования по портфелю однородных требований и ссуд физических лиц составлял 6,9%, тогда как тремя годами ранее был на уровне 11,1%», — отмечает она.

Впрочем, уверена Щурихина, перегретый рынок откликнется на новые меры ЦБ. Увеличение коэффициентов риска в сочетании с более высоким уровнем ставок, чем в 2018 году, будут ограничивать розничное кредитование. Также влияние окажет введение с 1 октября обязательного расчета показателя долговой нагрузки заемщика при выдаче ссуд свыше 10 тыс. рублей.

Тимур Нигматуллин в свою очередь добавляет, что, помимо ужесточения правил, ЦБ нужно давить и на другие, альтернативные рычаги: «Повышение надбавок к коэффициентам риска не является достаточным инструментом. Важно улучшать финансовую грамотность заемщиков, контролировать маржу в банковском секторе, вводить лучшие практики рыночного регулирования (кредитные каникулы при потере работы и тому подобное)».