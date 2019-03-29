Как Восток познакомил Русь с гашишем, табаком и научил пить чай с лимоном

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 10

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Предыдущие части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

III. Влияние татар на торговлю, на промышленность и на развитие характера царской власти

1. Торговля. Ввоз товаров с Востока. Восточная торговая терминология. Восточные названия металлов, минералов и растений. Пути и время проникновения в Россию культурных растений с Востока

Интересны сообщения Забелина о неоднократных попытках царя Алексея Михайловича завезти в Московские царские сады различные семена южных овощей и плодовых деревьев, в том числе и семена различных сортов дынь и тыквенных, для акклиматизации в средней полосе России. Про малоудовлетворительные результаты этих попыток Забелин писал следующее: «Как велики были успехи в разведении этих привозных растений неизвестно; по всему вероятию, несмотря на все старания и издержки они были незначительны».

Хотя о разведении дынь в Московском государстве говорит еще «Домострой» (гл. XIV), но вряд ли это были дыни, скорее всего этим именем «Домострой» называет обыкновенную тыкву. К этому заключению нас приводят следующие соображения:

В средней полосе России, в частности в Москве, дыни в открытом грунте не растут. Успешное разведение их возможно только при парниковом хозяйстве, которого на Руси в XVI столетии не было. Даже в XVII столетии в садах царя Алексея Михайловича для выращивания из семян арбузов употреблялись простые короба, а для укрытия растений от морозов на грядах — обыкновенные циновки. И теперь у нас для выращивания тыквы кладут в грядку для ее утепления навоз, а всходы ее от холода защищают каким-либо укрытием, как это делалось и во времена «Домостроя». Обычно дыни не достигают таких размеров, о которых говорят иностранцы Маржерет (начало XVII столетия) или Лизек (1675 год). По словам последнего, он видел дыни весом больше 20 фунтов (8 кило), «а люди, заслуживающие полное доверие, утверждали, что бывают дыни в 30 и даже в 40 фунтов». «Домострой», говоря о дынях, совершенно не упоминает о тыквах, растении менее прихотливом к климатическим условиям нашего севера, чем дыня.





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Если в перечне огородных растений, произрастающих на территории Московского государства, Петрея (начало XVII столетия) мы и находим одновременно и дыни, и тыквы, то в этом перечне упоминаются растения не только средней полосы России, но и ее юга. В древнем списке Домостроя XVI века ничего не говорится о заготовке дыни впрок, и только в более поздних списках этого сочинения, относящихся к XVII столетию, мы находим сообщение о том, что дыни и арбузы сохранялись в патоке (гл. LIV). С другой стороны, мы знаем, что тыква, как репа, свекла, морковь и многие другие овощи, для сохранения в зимнее время не требует никаких заготовок. Название «дыня» филологи производят от глагола «дути», «дунути» и объясняют его как «вздутый плод». Имя «тыква» производят от греческого слова «сиква» (смоква), в котором звук «с» в северном греческом произношении выговаривался как «т» — отсюда «тыква». Нам кажется, что название «вздутый плод» для тыквы даже более характерно, чем для дыни, так как тыква по сравнению с дыней бывает большей величины, более «вздутым плодом».

Все эти соображения позволяют думать, что «Домострой» именем дыни называл обычную тыкву, и, следуя ему, это смещение продолжалось и позже, пока русские хорошо не познакомились с дыней во время своих сношений с Востоком, что следует отнести не ранее как к XVII столетию.

В Поволжье народ названия тыквы не знает. Он называет тыкву тебекой, что, по всей вероятности, является искаженным татарским названием тыквы — «кабак». Без всякого сомнения, от этого же татарского слова «кабак» происходит и название особого сорта тыквы, с небольшими удлиненными плодами, носящей название кабачок и очень распространенной и любимой на юге СССР. И название «кабачок», и имя «тебека» ясно говорят нам о том, что тыква и, вероятно, родственная ей дыня, занесены к нам из Средней Азии. Инжир, смоковница или винная ягода — Ficus carica — в диком виде растет в Средиземноморской области, в Крыму и на Кавказе, где русские познакомились с этим плодом и самим деревом, о чем свидетельствует его персидско–турецкое название, встречающееся еще в половецком языке.





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Кендырь — Apocinum venetum — у туземцев Средней Азии употреблялся для изготовления очень красивых и крепких веревок. На его использование было обращено внимание еще в дореволюционной России, но только в наше советское время он занял видное место среди прядильных растений. Кизиль — Cornus L. — название тюркское, означающее по-русски «красный». С этим растением русские познакомились в Крыму или в Турции, так как в этих двух странах кизиль назывался кызылчык или кызыджек агаджи, тогда как в других тюркских странах, где он произрастает, в Азербайджане и Туркмении, он носит название «зогал» и «чум». Кок сагыз — Scorzoneru Tau — saghyz — и тау-сагыз (козелец) — Scorzoneru Tau saghyz — среднеазиатские каучуконосы, вошедшие в культуру только в советское время. Теперь культура сагызов получила широкое распространение в УССР, РСФСР и Казахстане. Конопля — Cannabis sativa L. По предположению Декандоля, коноплю перенесли из Центральной Азии в южнорусские степи к северу от Черного моря скифы, во время их переселения, произошедшего за 1 500 лет до нашей эры, незадолго до Троянской войны. По словам Геродота, скифы употребляли коноплю для выделки волокна и как наркотическое средство (гашиш), вдыхая ее одуряющие пары, получаемые при сжигании ее листьев на раскаленных камнях в своих войлочных палатках, причем приходили в экстаз и веселое состояние.

На Востоке гашиш и теперь в большом употреблении. Вот как описывает его употребление и действие Золотницкий со слов профессора Шарля Рише: «Большею частию его (гашиш) курят там (на Востоке) в больших трубках, передаваемых вкруговую из руки в руки. Курение этого вещества весьма приятно тем более, что сопровождается особым ароматическим запахом. Когда в Каире или Дамаске входишь в некоторые арабские кофейни, то ощущаешь этот проникающий в горло запах, от которого слегка пьянеют даже те, которые не курят. Такое незначительное опьянение выражается легкою дремотою, в продолжение которой внешние предметы принимают фантастические очертания и, как сновидение, проходят перед отяжелевшим рассудком. Монотонная, крайне неблагозвучная музыка тихо успокаивает человека в этой дремоте… От времени и до времени тот или другой курильщик, шатаясь и ворча, встает со своего места, восхищается каким-нибудь фантастическим пригрезившимся ему предметом и восхваляет блаженство от опьянения гашишом».

Арабское слово хашиш — 1) сухая трава, сено, 2) гашиш — было усвоено персами и турками в обоих значениях, а от них перешло и к нам.



Фото artmajeur.com Кукуруза — Zca mays L — растение американское, завезенное почти одновременно, на грани XVI столетия, испанцами — в Европу, а португальцами — в восточную Азию. И в Европе, и в Азии кукуруза получила широкое распространение. Старинные ботаники XVI века долго считали родиной кукурузы Турцию и Азию и называли ее турецкой пшеницей. Название кукурузы (kokoroz) — турецкое, усвоенное сербами, болгарами и румынами. Это название показывает, что мы получили кукурузу вместе с ее названием из Турции, когда она включала в свои пределы перечисленные страны Балканского полуострова. Кунжут — Sczamum indicum L — ценное масличное растение, жмых которого идет на приготовление халвы. В царской России разводился только в Закавказье и в Туркестане, где, после приобретения этих областей, он и сделался известным русским. Мушмула — Mespilus L — по-видимому, позаимствована русскими из Турции или с Кавказа, о чем говорят ее турецко-османское и турецко-азербайджанское названия. Персидская ромашка — Pyrethrum roseum, — родина которой Закавказье (окрестности Ленинакана, бывш. Александрополя), стала разводиться у нас как декоративное растение только в конце XIX столетия; из нее приготовляют также порошок для истребления насекомых, под названием «пиретром», а раньше — арагац. Полба — Friticum diccocum Schrank. По мнению Любомирова, разновидность пшеницы — полба — была древней культурой тюркского народа болгар еще до разделения его в VII веке на две группы: дунайскую и волжскую. Подтверждение этой догадки Любомиров видит в том, что слово «полба», чуждое славянскому языку, встречается только у двух славянских народов: у русских и болгар. Область ее распространения — район Покамья и Среднего и Нижнего Поволжья, где она культивировалась преимущественно чувашами и татарами. А также и тот факт, что слово «полба» неизвестно ни в украинском, ни в белорусском языках и употребляется только в русском, и русские литературные памятники до XVII столетия не знают полбы. Все это говорит о позаимствовании этого полезного и вкусного злака у тюркских народов Поволжья после завоевания Казанского и Астраханского царств. Не получив широкого распространения в чисто русских областях, «не обрусев» ко времени Октябрьской революции, полба сделалась культурой вымирающей, если не окончательно вымершей, несмотря на то, что она, как крупяная культура, рекомендовалась русским сельским хозяйствам еще в конце XIX века и была популярна в конце этого столетия и в начале XIX века. Среди русских землевладельцев, производилась для рынка и употреблялась для изготовления вкусной и питательной каши на барских и купеческих кухнях.





Фото cont.ws Просо итальянское — Sctaria italiсa Р.В. — культура очень древнего происхождения. Этот вид проса найден в остатках древних поселений Швейцарии, относящихся к каменному веку, а также в озерных постройках Италии. По мнению Декандоля, культура итальянского проса существовала в Китае, Японии и Индонезии за несколько тысячелетий до нашей эры. Она распространилась с востока на запад и через Поволжье, Украину и Австрию к жителям швейцарских горных поселений. Плиний (79 н. э.) сообщал, что сарматы, живущие по северному берегу Черного моря, питаются преимущественно просом, к которому часто подмешивают кобылье молоко (кумыс) или лошадиную кровь. По словам арабского путешественника X века Абу-Долефа, печенеги, жившие у Черного моря, употребляли в пищу одно просо. Просо было в употреблении и у волжско-камских болгар. Ревень – Rheum – родиной которого является Монголия, по- видимому, сделался известным русским через тюркские народности: по-киргизски он называется раваш, по-узбекски — равач, ривач, по- азербайджански — раванд, ревен, по-османски — ряванд, по-половецки — рауанд. Персы его называют раван и риванд.

При Петре I была сделана попытка разводить ревень в Сибири в качестве культурного растения для лекарственных целей. Спирея или таволга, таволожник — Spircal — декоративный кустарник был позаимствован русскими с тюркского востока, как свидетельствует его тюркское название «таволга», известное в разных звучаниях большинству тюркских языков. Табак — Nicotiana L — американское растение. Оно проникло в Россию с двух сторон: с запада и с юга, как это видно по названиям этого растения у нас и у украинцев. Мы называем и называли его и раньше табаком — именем, усвоенным как немцами, так и французами. Украинцы же, а равно и сербы и болгары называют его османо-турецким именем тютюн, что собственно значит дым. Посредником в передаче привычки к курению между османскими турками и украинцами, быть может, были крымские татары, которые называли табак почти также, как и турки: тютен.

В старину по-русски, подобно туркам, говорили: не «курить табак», а «пить табак» – tütün içmek. Турецкими же являются и названия курительных принадлежностей: чубук, люлька – трубка у украинцев. Тут, или шелковица – Morus L – помимо своих съедобных плодов, ценной древесины и луба, идущего на пряжу, является незаменимым растением для шелководства, так как листья его, дающие желтую краску, в то же время являются основным кормом для выращивания шелковичных червей. Стремясь создать в России шелководство, царь Алексей Михайлович обратил большое влияние на шелковицу и принимал неоднократные меры к разведению ее. В 1665 и 1666 годах он пытался получить тутовые деревья из Симбирска. Одновременно из Астрахани он выписал «семена шелковичных червей» (грену), «шелковых дел заводчика». «Хебреима Вархадарова и «тутового дела черенкового заводчика», который знал также и красильное искусство. В 1667 году происходят поиски тутового дерева на р. Сок и «по иным рекам». В тутовом царском саду в Москве в 1668 году было посажено 2600 деревьев шелковицы, посеяно тутового семени 37 гряд длиною в 25–30 сажен, кроме того, здесь росло уже 1200 деревьев тута молодых, «семенных почещных». Для ухода за тутовым садом в 1674 году были выписаны новые «тутовые заводчики», иноземцы Касим Аджаев и Мамтегей Заманов. В 1672 году персидский подданный, армянин Григорий Лусинов прислал царю в подарок «шкатулку с червями, от которых шелк родится».

Соловьев относит возникновение у нас промышленного шелководства к 1752 году, когда астраханский купец Бирюков подал в Сенат заявку о дозволении ему «заводить и размножать шелковые и бумажные заводы», указав при этом, что у него в огороде имеется 500 тутовых деревьев, от которых он получает шелку в достаточном количестве; одновременно Бирюков представил в Сенат пробу выделанного им шелку.

Название шелковицы «тут» употребляется у персов, узбеков, азербайджанцев; крымские татары и османские турки называли ее «дут». Юсупов предполагает, что слово «тут» является видоизмененным арабским словом «дют» или «дюде», что значит червь.





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С многочисленными видами цитрусов — Citrus — Европа знакомилась постепенно, в течение свыше 2000 лет, начиная от походов Александра Македонского в Персию, вплоть до XIX столетия. Что касается русского народа, то с одним из видов цитрусов, именно с лимоном, русские, вероятно, познакомились еще в Киевский период своей истории от половцев, которым этот плод был хорошо знаком, так как его арабско-персидско-тюркское название мы находим в их языке.

В Московском государстве лимоны хорошо были известны русскому образованному обществу уже в XVI столетии. О них неоднократно упоминает «Домострой» Сильвестра, но откуда они получались, автор этого сочинения, к сожалению, не говорит. «Домострой» советует, как лимоны надо сохранять и как их следует подавать на стол.

С прочими цитрусами русские познакомились уже в XVII столетии, когда из Западной Европы стали завозиться в Московское государство не только заморские плоды, но и деревья.

Так, мы имеем первое известие о завозе к нам, по поручению царя Алексея Михайловича в 1654 году через Архангельский порт «девятнадцати дерев садовых заморских овощей», в числе которых находилось: «2 дерева оранжевых яблок, 2 дер. лимонных, 2 дер. винных ягод, 4 дер. персиковых слив, 2 дер. абрикосовых яблок, 3 дер. шпанских вишен мореллен, 2 дер. миндальных ядер, 2 дер. больших сливы». Получая цитрусовые деревья с Запада, наши предки делали попытки завозить их с Востока. Так, в 1732 году из Персии, из Гиляна были выписаны для царского Аннингофского сада в Москве: 6 лимонных деревьев, 4 померанцевых, 1 кофейное, 1 кипарисное, 3 гранатовых и 1 перечное. Эти растения были отправлены в Москву водным путем; по Каспийскому морю, по Волге, Оке и Москва-реке. В октябре растения прибыли в Касимов, где, ввиду наступивших холодов, были помещены в теплую черную избу. Так как садовник, сопровождавший их, умер, то за растениями не было надлежащего ухода, и они в касимовской избе посохли и в таком виде были весной следующего года доставлены в Москву. В 1638 году русские познакомились с чаем. Чай был прислан монгольским князем Алтын-ханом в подарок царю через русского посла Старкова. Подарок состоял из 200 бумажных пакетов с чаем, по фунту с четвертью весом в каждом. Чай, приготовленный так, как его приготавливали у Алтын-хана, в Москве понравился и получил в России широкое распространение, сделавшись национальным напитком. Шафран — Crocus sativus L — луковичное растение с красивыми душистыми цветами, дающими желтую краску, известное с глубокой древности народам древнего мира. Ткани, окрашенные желтой краской, полученной от этого растения, конкурировали с пурпурными одеждами; из его цветов вырабатывались модные духи; шафран был любимой приправой к кушаньям и напиткам и исцелял от многих болезней. В древнем мире шафран назывался именем «крокус». Арабы назвали его «заъфаран» и вместе с этим именем перенесли его культуру в Европу. Русские получили шафран и его арабско-персидское название из Ирана.





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Бакун и махорка (разновидности Nicotiana rustica) — сорта табака, употребляемые главным образом простонародьем. Бакун разводится преимущественно на Украине. Он отличается особым ароматом, не исчезающим ни в какой культуре, тогда как махорка, в зависимости от культуры, меняет свое качество. Оба сорта позаимствованы с Востока, на что указывает их названия. Слово бакун происходит от персидского баг – сад (уменьшительное багча — «садик» перешло в татарский, турецкий и русский языки с переменой звука г на к и х: бакча, бахча), а махорка от персидского же бохур — «ладан», «фимиам», «благовонное курение», в котором, при образовании повтора, получилось махур — «махорка» (сравни: квашня — машня, гусли — мусли, хурда — мурда, трахтор — махтор).

В своих заботах об обогащении России новыми полезными растениями царь Алексей Михайлович пытался разводить в своих московских садах, кроме перечисленных выше, и другие восточные растения: хлопчатник (Gossipium), марену (Rubia tinctorum), финики (Phoenix), перец (Capsicum), кизил (Cornus), «запостагво» дерево, ягоды «инде». Кроме того, им был создан Круглый огород, прозванный Аптекарским, в котором были посажены многочисленные травы, лекарственные цветы и коренья, завозимые из Сибири. Подробный перечень этих растений можно найти в «Опыте изучения русских древностей и истории».

Продолжение следует

Сергей Аверкиев