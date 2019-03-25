Остался верен долгу до последнего: в Нижнекамске убит участковый Динар Саматов

За 10 лет в Татарстане при исполнении служебных обязанностей погибли 15 полицейских

Гибель полицейского в Нижнекамске, проблемы с обеспечением жильем детей-сирот, успех российской сборной на Универсиаде в Красноярске и роль Татарстана в этой победе, а также о том, что будет с торговыми киосками и что такое «цифровая деревня» — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Погиб при исполнении

В Нижнекамске простились со старшим участковым отдела УУП и ПДН УМВД России по Нижнекамскому району — майором полиции Динаром Саматовым. Погибшему при исполнении служебных обязанностей полицейскому было всего 33 года.

На улице у нижнекамского отдела полиции, на него, спокойно разговаривавшего с другим человеком, напал 19-летний Рустам Кодиров. Молодой человек нанес полицейскому несколько ударов ножом в шею. Несмотря на страшные раны и, как видно на кадрах, попавших в интернет, фонтаном бьющую кровь, майор до последнего оставался верен присяге сотрудника правоохранительных органов и пытался задержать вооруженного преступника.

«Быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью», — слова присяги. Динар Саматов прекратил преследование, только когда силы окончательно оставили его. Скрыться злоумышленник не смог: схватку через камеры видеонаблюдения увидели сослуживцы майора. Они появились на месте драмы буквально через считанные секунды. Попытка остановить по-прежнему вооруженного ножом Кодирова наткнулась на жесткое сопротивление. На том же видео заметно, что парень, размахивая холодным оружием, бросается и на них. Полицейским пришлось стрелять на поражение. Причем уже тогда, когда и их жизни угрожала серьезная опасность. Преступник был убит. А майор Саматов скончался в карете скорой помощи. Врачи делали все возможное, но раны не оставили никаких шансов.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала на месте трагедии. Капли крови до сих пор алеют на тающем снегу. Рядом — такие же алые гвоздики, горящие свечи, игрушечная машинка… Динар Саматов совсем недавно женился и еще не успел стать отцом. Уже не станет… В памяти своих коллег он так и останется добрым, светлым почти мальчишкой.В органах внутренних дел Саматов работал с 2007 года. В последние годы в должности участкового. Неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных и важных задач.



Рядом — такие же алые гвоздики, горящие свечи, игрушечная машинка… Фото e-nkama.ru



Об убийце полицейского известно немного. Он студент третьего курса местного политехнического коллежа. Жил с матерью и бабушкой. Были проблемы с учебой. Посещал психолога. Что стало причиной преступления — выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».



Семья погибшего Динара Саматова один на один с бедой не останется. В этом заверило руководство Нижнекамского УМВД. Юрий Рандошкин — тот самый сотрудник полиции, который вторым встал на пути Кодирова и застрелил преступника, нанесшего смертельные раны майору, будет представлен к государственной награде.

В чистом поле

Именно так — в чистом поле построили дом для сироты Николая Бикмурзина в деревне Васькино-Туйралы Бавлинского района. Каково это — добраться по бездорожью до порога врученного сироте жилища — прочувствовали съемочная группа программы «7 дней» и представитель Общероссийского народного фронта.

Сугробы по пояс зимой и сейчас, в разгар весны — потоки воды и грязь. А в самом доме — длинный перечень проблем: трещины в системе отопления, отсутствие газа, дыры в обшивке, перекошенные двери и ходящие ходуном половицы. От начальной радости от получения собственной крыши над головой у Николая не осталось и воспоминаний.

Как выяснилось, дом сироте достался… после смерти другого воспитанника детдома. Пока жилье стояло бесхозным, оно не отапливалось и коммуникации пришли в непригодность. И об этом вышестоящие инстанции знали. Так как дом принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений, а программа обеспечения жильем сирот курируется Министерством образования, местный исполком самовольно приступить к ремонту не может. Когда вручали ключи, сироте пообещали быстро все привести в порядок. Поверил. Подписал необходимые бумаги. Об обещаниях все тут же забыли. Или, возможно, просто не смогли и до сих пор не могут определить: кому их исполнять — Минзему, Минобразу или все-таки исполкому.

Когда и кем будет начат ремонт и как долго он продлится — пока сказать сложно. Но подвижки есть. После посещения дома Бикмурзина съемочной группой дорогу до его жилища почистили грейдером.

Минтимеру Шаймиеву провели экскурсию по кафедрам, лекториям и лабораториям университета и продемонстрировали то, насколько за последние годы изменилось не только оснащение вуза, но и сами технологии преподавания. Фото shaimiev.tatarstan.ru

Как учат учителей

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, который сейчас занимается созданием первой в республике полилингвальной школы, посетил Казанский федеральный университет, где готовят будущих преподавателей. Как выяснили журналисты программы «7 дней», за последние 8 лет уровень педагогического образования в Татарстане резко возрос. Цифры говорят сами за себя: в общем рейтинге российских вузов Казанский педуниверситет с 54-го места по качеству педагогического образования поднялся на пятое.

Минтимеру Шаймиеву провели экскурсию по кафедрам, лекториям и лабораториям университета и продемонстрировали то, насколько за последние годы изменилось не только оснащение вуза, но и сами технологии преподавания. Для будущих педагогов создали условия обучения, максимально насыщенные самым современным оборудованием и приближенные к будущим условиям работы.

К слову, КФУ в 2019 году не только вошел в пятерку лучших вузов в предметной области «Образование», но и впервые за свою историю — в число 125 лучших мировых профильных университетов (согласно рейтингу британского издания Times Higher Education). Главная задача, которая стоит перед вузом сейчас, — усилить национальную компоненту в системе образования. Для новых национальных полилингвальных школ нужны преподаватели, одинаково хорошо владеющие и русским, и татарским, и английским языками.

Что ждет киоски и ларьки?

Жаркие споры по этому вопросу разгорелись на минувшей неделе. В диалоге о федеральном законопроекте, регулирующем нестационарную и мобильную торговлю, приняли участие представители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, эксперты и сами предприниматели.

Какими должны быть киоски и ларьки? Как и кто будет регулировать вопрос выделения земельного участка под ларек? Как будет продлеваться договор на землю? А если по истечении срока договора получить право на размещение ларька можно будет только через торги, то кто возместит бизнесменам затраты на создание торговой точки? Будет ли вообще прописан механизм защиты интересов предпринимателей в новом законе?

Вопросов закон пока создает больше, чем находится ответов. А если нет ответов, то будет ли приток новых участников в этот сегмент малого и среднего предпринимательства, и как быть с поручением федерального и республиканского руководства о наращивании доли предпринимательства в общем объеме валового национального и регионального продуктов?

Законопроект прорабатывается уже 4 года. Когда он будет завершен — тоже вопрос, который пока ответа не имеет.

Сейчас проект воплощается в Татарстане: кроме деревни Яшь Коч, цифровой магазин с возможностью заказать товар еще и через интернет есть в деревне Корноухово Рыбно-Слободского района и в деревне Юлсубино того же Рыбно-Слободского района. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Цифровизация деревень

Цифровая эра — это не только большие города, и даже не исключительно крупные поселки, но и в обозримом будущем — любая деревня. Процесс уже запущен — в этом смог убедиться журналист программы «7 дней» Михаил Любимов.

В деревне Яшь Коч, что в Высокогорском районе Татарстана, как и в еще 700 небольших населенных пунктах республики, не было магазина. Соответственно, не было и продавца. Продавец здесь и не появится, а вот магазин теперь есть. Особенный. Это часть нового проекта «Цифровая деревня». Искусственный интеллект знает каждого жителя деревни в лицо, как и стоимость каждого представленного на полках товара.

Видеокамеры и специальная программа следят за тем, чтобы в торговый зал не могли зайти посторонние. У всех сельчан есть персональный пополняемый счет. Зашел в магазин, выбрал товар, видеокамеры все зафиксировали и сняли необходимую сумму со счета в оплату. Если на счету не хватает средств — его можно пополнить тут же через терминал.

Автор идеи — аспирант КФУ Булат Замалиев. Сейчас проект воплощается в Татарстане: кроме деревни Яшь Коч, цифровой магазин с возможностью заказать товар еще и через интернет есть в деревне Корноухово Рыбно-Слободского района и в деревне Юлсубино того же Рыбно-Слободского района. Интересно и то, что «Цифровая деревня» позволяет не только купить то, что нужно в хозяйстве, но и выйти на большой рынок тем, кто созидает — выращивает бычков или овощи, создает национальную одежду или обувь. Потенциал — огромен.

Проект только делает свои первые шаги, но имеет реальный шанс выйти за пределы Татарстана. Им уже заинтересовались в Москве.

Татарстанские спортсмены не просто участвовали в борьбе за призовые места, но и побеждали. Фото minsport.tatarstan.ru



Универсиада в Красноярске: вклад Татарстана

Зимняя Универсиада в Красноярске позади. Российская команда была на ней безусловным лидером, и вклад в эту победу Татарстана весьма ощутим. Еще на этапе подготовки к студенческой Олимпиаде республика активно делилась с красноярцами опытом, полученным при подготовке к летней Универсиады 2013 года. Развитие волонтерского движения в России также получило всплеск в Татарстане, и тоже при подготовке к летней Универсиаде. Внушительная армия татарстанских добровольцев отправилась помогать участникам и гостям состязаний в зимнюю спортивную столицу мира 2019 года. Наконец, татарстанские спортсмены не просто участвовали в борьбе за призовые места, но и побеждали. И именно с ними, героями отечественного спорта, встретилась съемочная группа «7 дней». Не столько поинтересоваться впечатлениями от состязаний и побед, сколько узнать о планах на новые спортивные баталии.

Так, татарстанские синхронные фигуристки, ставшие бронзовыми призерами Универсиады, уже в апреле отправляются в Хельсинки, где состоится чемпионат мира. Достижения в Красноярске — результат упорной работы. В России синхронное катание вообще развивается лишь в пяти регионах. Татарстан в их числе, а по уровню подготовки он уступает лишь Санкт-Петербургу. И это с учетом того, что в северной столице спонсорская поддержка у спортсменов в разы сильнее, а здесь, по большему счету, скорее любовь к спорту и энтузиазм самих фигуристов.

Татарстанским лыжникам на поддержку жаловаться грех. Наверное, потому и отдача столь значима: трое спортсменов, представлявших республику на Универсиаде, принесли в копилку российской сборной шесть медалей различного достоинства.

Первые медали спортсмены завоевали в сноуборде. Милена Быкова перебралась в Татарстан из соседнего Башкортостана. В ее активе универсиадские золото и серебро. Влад Хадарин живет в Италии, но выступать намерен только за Татарстан. И свою строку в книге спортивных достижений республики уже сделал — серебром.

Россияне, в том числе и татарстанский тренер Ильяс Хандаев, пробились в финал турнира по бенди. Шведам в итоге уступили, но игру показали красивую. И такое серебро отливает золотом.

Золото привезла домой студенческая сборная России по хоккею с шайбой. В составе этой команды тоже татарстанец — воспитанник дербышкинской «Ракеты», нападающий Владислав Веселов. Сам спортсмен считает, что высшая награда Универсиады стала для него отличным подарком на 19-летие. Еще один представитель Татарстана в сборной, и тоже нападающий, но уже из альметьевского «Нефтяника» — Александр Сорокин особенно запомнился канадцам. Из пяти шайб, оказавшихся в полуфинале в воротах «кленовых листьев», две — его. Ответить канадцы смогли лишь один раз.

Сам спортсмен считает, что высшая награда Универсиады стала для него отличным подарком на 19-летие. Фото minsport.tatarstan.ru



Сразу трое татарстанских спортсменок — Ландыш Фаляхова, Фануза Кадирова и Лиана Ганеева в составе еще одной команды-победительницы Универсиады -женской студенческой сборной России по хоккею. Их золото стало 41-м в российской копилке наград на Универсиаде в Красноярске. Всего же российская команда взяла каждую вторую награду студенческой Олимпиады. И это серьезная заявка молодых спортсменов на грядущие победы на соревнованиях всех уровней в будущем. В том числе и на Олимпийских играх.

Увидеть эти сюжеты можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 25 марта в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.



