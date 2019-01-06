Торговцы смертью: как «криминальный авторитет» в погонах приобретал тротил у челнинского спасателя

В Набережных Челнах оперативники поймали с поличным сотрудников МЧС, торгующих тротиловыми шашками

Директор музея ФСБ в Казани Ровель Кашапов подготовил для «Реального времени» серию материалов, рассказывающих о борьбе татарстанских чекистов с организованной преступностью в постсоветский период. Сегодняшняя публикация нашего колумниста описывает эпизод, связанный с торговлей тротиловыми шашками.

Когда покупатель — криминальный авторитет

В начале апреля 2003 года набережночелнинскому подразделению УФСБ РФ по Республике Татарстан стало известно о намерениях жителя этого города Молостова продать 150 кг тротила (в 200-граммовых шашках с детонаторами) по цене 4 тыс. рублей за 1 кг. Информация подобного рода требовала безотлагательных действий.

В кратчайшие сроки было установлено, что Молостов проходил срочную службу в воинской части МЧС России, базирующейся в городе Набережные Челны. После увольнения в запас устроился работать в охранную фирму и через прежние связи в воинской части занимался незаконной реализацией военного имущества и тротиловых шашек в небольших количествах. Молостова не интересовало, к кому попадет тротил. Нажива — вот что было его главной целью. Предлагаемые к продаже 150 кг тротила естественно должны попасть в преступные руки, возможно, и в руки тех, кто может совершить террористический акт в местах массового скопления людей.

Заместитель начальника Управления И.М. Минуллин поставил перед соответствующими подразделениями задачу изъятия всей партии взрывчатого вещества. Руководил операцией О.В. Назаров. Сотрудникам необходимо было процессуально правильно осуществить изъятие, пресечь и задокументировать противоправные действия Молостова и его сообщников.

Предполагалось провести проверочную закупку. В качестве «покупателя» должен был выступить сотрудник центрального аппарата УФСБ РФ по РТ Эдуард Гараев. В соответствии с легендой он представлялся в качестве одного из криминальных авторитетов Казани. Ему были изготовлены соответствующие документы прикрытия. Гараев был уже достаточно опытным работником и, хотя в данной роли он выступал впервые, согласился без колебания. Ему предстояло вжиться в новую роль — разговаривать на определенном жаргоне, упоминать в беседе знакомых криминальных авторитетов и т. д. Для перевозки такого количества тротила на него оформили грузопассажирскую «Газель».

В кратчайшие сроки было установлено, что Молостов проходил срочную службу в воинской части МЧС России, базирующейся в городе Набережные Челны. Фото wikimapia.org



Через посредника была достигнута договоренность, что для проведения сделки из Казани к Молостову приедет представитель одной из казанских преступных группировок. Для ознакомления Молостов передал ему образец 200-граммовой тротиловой шашки с детонатором и бикфордовым шнуром. Договорились и о цене — 3,5 тысяч рублей за 1 кг. Полученный образец тут же был направлен в экспертную лабораторию МВД РТ на исследование. Оттуда было получено положительное заключение — представленный образец является взрывчатым веществом.

В конце мая состоялась первая встреча с Молостовым. Проходила она в лесном массиве неподалеку от Набережных Челнов. Перед оперработником предстал молодой человек среднего роста. Он сразу же перешел к делу. Однако оперработник его тут же осадил, когда тот в разговоре упомянул взрывчатое вещество.

«Будем говорить только о товаре», — предложил «покупатель».

Это подействовало на Молостова, который понял, что имеет дело с «бывалым» человеком. Мнимый покупатель предложил для начала купить у Молостова 1 кг тротила. Тот ответил, что нужно ехать в город, на что получил отказ. Ему пришлось ехать в город самому и через некоторое время «товар» был доставлен «покупателю».

Разыгрывая роль опытного в подобных делах человека, который опасается возможной провокации, чекист предупредил, чтобы Молостов положил сверток на заднее сиденье.

«В случае если сейчас меня при выезде из Набережных Челнов задержат, я скажу, что вез пассажира. И опишу твои приметы. Ты понял?», — спросил он у Молостова.

Тот кинул в ответ. Он понял, что имеет дело с бывалым человеком. Далее договорились о покупке всей партии и разошлись. Уходя, Молостов проверял, нет ли за ним слежки.

Непредвиденные обстоятельства

Начались подготовительные мероприятия по захвату с поличным при продаже тротила. Сделка, по взаимной договоренности, должна была пройти в надежном неприметном месте на выезде из города, неподалеку от трассы, чтобы спокойно перегрузить тротил в машину «покупателя». Такое место, идеальное во всех отношениях, оперативниками было подобрано. Договорились, что с обеих сторон будет по несколько человек. На выбранном участке предполагаемой сделки началось скрытное обустройство места для группы захвата, оборудования для видеофиксации и оцепления. Огромную работу провели чекисты из Набережных Челнов.

Оперативники не исключали, что тротил могут привезти на грузовом КАМАЗе, в сопровождении вооруженных людей. Поэтому были предусмотрены и боевые технические средства по выведению автомобиля из строя, если подозреваемые попытаются на нем скрыться. На завершающей стадии операции были подключены сотрудники УВД Набережных Челнов, которые были готовы осуществить захват вооруженной группы.

5 июня начался заключительный этап операции. Утром в ходе встречи с Молостовым оперработник показал ему сберкнижку с вкладом на его имя на огромную сумму. Глаза Молостова жадно загорелись, когда он увидел ожидаемую сумму. Но он потребовал проверить сберкнижку в одном из филиалов банка в городе Набережные Челны. После проверки документа Молостов выразил готовность привезти тротил в назначенное время на трассу Набережные Челны — Казань при выезде из города.

В любой ситуации есть элемент непредвиденного развития. И здесь произошло то же: Молостов и его сообщники не смогли достать грузовик из воинской части, так как он был на тот момент занят, и решили транспортировать тротил на обычном легковом автомобиле. Знакомый Молостова согласился перевезти «товар» за 2 тысячи рублей.

Напряженное ожидание развязки требовало выдержки всех участников операции: «покупателя», сотрудников подразделения наружного наблюдения, группы захвата, находящейся в течение суток на замаскированных позициях.

Гараев созванивался с Молостовым через каждый час, так как последний стал переносить назначенное время встречи. Это настораживало. Он долго ездил по городу, встречался с разными людьми (по-видимому, в поисках автомобиля), несколько раз появлялся в расположении части МЧС. До последнего момента не было ясно, где же он будет забирать тротил и кто его сообщники.

Есть укромное местечко…

Наконец, к вечеру в жилом массиве недалеко от воинской части МЧС вместе с неизвестным мужчиной в военном камуфляже Молостов загрузил в автомобиль три мешка с неизвестным содержимым. Нарушая правила дорожного движения, с большой скоростью машина направилась к выезду из города на трассу.

Во избежание риска (все-таки 150 кг тротила в черте города представляют исключительную опасность), задержание решено было проводить по намеченному плану. Поэтому машину с тротилом не останавливали даже на постах ГАИ. На трассе в своей «Газели» машину с мешками под видом членов ОПГ ждал оперативный сотрудник и двое сотрудников ОСОМ. На захват они пошли лишь с холодным оружием. Это было сделано во избежание любого инициирования взрыва тротила при критическом развитии событий.

Молостов, встретившись с «покупателем», поинтересовался: «Где будем перегружать?». Ответ: «Да где-нибудь поблизости».

И тут Молостов заявил, что недалеко за поворотом есть укромное место. Этого и ждал Гараев, именно там было оборудованное место захвата. Чтобы стать на нужную позицию он первым выехал в указанное место и стал именно так, как было наиболее выгодно для группы захвата.

После непродолжительных переговоров, получив в руки сберкнижку, преступники стали перегружать мешки в «Газель». Когда стали доставать второй мешок из багажника автомобиля, поступил сигнал к захвату. Произошло все очень быстро, почти мгновенно. Преступники не ожидали такой развязки. Они не успели не только скрыться, но и оказать сопротивление. Все участники были захвачены с поличным.

Первоначальные следственные действия провел следователь органов безопасности Гайфуллин, накопивший богатый опыт следственной работы в ходе неоднократных командировок в Чечню. Как оказалось, главным организатором преступной группы являлся начальник инженерной службы воинской части МЧС капитан Дорочинский, который вместе со своим бывшим подчиненным Молостовым давно занимался продажей тротила мелкими партиями и на этот раз решил заработать серьезно. Дорочинский и Молостов были осуждены на 8 и 6 лет лишения свободы. Итоги суда над торговцами смертью стали поводом для крупномасштабной проверки всех подразделений МЧС России. Вскоре Гараев был командирован в Чечню, где в течение 6 месяцев успешно осуществлял на порученном участке контрразведывательную работу и был поощрен руководством ФСБ России.

После задержания «курьера» было найдено место хранения вооружения. Оттуда изъяли 4 автомата Калашникова, 18 ручных гранат, 2 самодельных пистолета и большое количество боеприпасов. Фото kabarlar.org



Кавказские боеприпасы

В 2004 году в Набережных Челнах чекистами был задержан житель Республики Дагестан, организовавший в городе поставки огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, которые он доставлял в специально оборудованных тайниках различных автомобилей. Чаще всего использовался автомобиль ВАЗ 2101 с оборудованным для этого бензобаком.

После задержания «курьера» было найдено место хранения вооружения. Оттуда изъяли 4 автомата Калашникова, 18 ручных гранат, 2 самодельных пистолета и большое количество боеприпасов. Торговец оружием был приговорен к 5 годам лишения свободы.

В августе 2005-го в Набережных Челнах разрабатывалась преступная группа, специализирующаяся на поставках и сбыте огнестрельного оружия, доставленного с территории Северного Кавказа. В целях установления всех участников преступной группы и организации мероприятий по их задержанию было подготовлено и проведено «оперативное внедрение» и «проверочная закупка». В результате с поличным были задержаны два участника преступной группы, а в отношении двух других проведены профилактические мероприятия. Из незаконного оборота изъято два автомата Калашникова и большое количество боеприпасов к ним. Фигуранты дела были приговорены к трем годам лишения свободы.