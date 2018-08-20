«Григорьев признался, что удары наносил ладонью, но убивать ребенка не хотел»

«7 дней»: от призеров российского Worldskills до проблем соципотечников

Фото: Максим Платонов

Легко ли далось призовое место команде Татарстана на чемпионате Worldskills Russia? Что стало причиной трагедии в Алексеевском районе? Как новость о сохранении национальных языков восприняли в Татарстане? Почему деловая активность в республике падает? Об этом и не только шла речь в еженедельной информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарстан вернулся с серебром

Команда Татарстана заняла второе место в общем зачете на конкурсе «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который совсем недавно завершился в Южно-Сахалинске. Представители республики уступили только Москве. Всего наша команда взяла первые места по 19 взрослым и 8 юниорским компетенциям. Еще по четыре вторых места взяли представители РТ во взрослых и юниорских компетенциях. Плюс третьи места в шести взрослых и трех юниорских. При этом во взрослых компетенциях команда Татарстана заняла призовые места в 29 из 44 компетенций. Юниоры же получили призовые места во всех 15 компетенциях.

Выбор в пользу Южно-Сахалинска в качестве площадки для проведения генеральной репетиции перед мировым Worldskills в Казани стал абсолютно верным. Организаторы национального первенства не скрывают своего удовлетворения. Удалось «убить сразу двух зайцев»: и Казани дать больше времени на подготовку к мировому чемпионату (не секрет, что сначала и российский WorldSkills также планировали провести в столице Татарстана), и Дальний Восток увлечь движением. Молодые профессионалы нужны всем, но в этом регионе на них спрос особый. Пусть Европа и Москва далеко, зато рядом набирающий обороты Китай и высокотехнологичная Япония. Финал Национального чемпионата собрал лучших из лучших молодых профессионалов со всей страны, всего более 700 конкурсантов.

Лучшие молодые специалисты со всей России в возрасте от 16 до 25 лет выступали в более чем 60 компетенциях, среди которых не только привычные нам рабочие профессии, вроде плотников, строителей и авторемонтников, но и ландшафтные дизайнеры, робототехники, косметологи, бармены. Традиционно жесткая конкуренция среди IT-специалистов. Когда-то в этой номинации мы уступали соперникам, но этот чемпионат показал: Казань сделала нужные выводы.

Задачу собрать и запрограммировать робота татарстанцы Фаниль и Хайдар выполнили лучше всех. Они чемпионы России. Для молодого парня, родом из небольшой деревни Мемдель Высокогорского района Фаниля Батыршина это заслуженный успех. Детское увлечение техникой стало делом всей жизни, а упорные тренировки и теоретические занятия принесли золотую медаль на чемпионате WorldSkills Russia.



Победителей и призеров финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чествовали в казанском Кремле. Фото tatarstan.ru

Чемпионат Worldskills — не просто смотр сил в прикладных профессиях. Это всегда соревнование, переживания, борьба нервов. Поэтому мало иметь навыки и знания, нужно уметь справляться с волнением. К тому же организаторы оставляют за собой право вносить изменения в задания. Для Булата Исмагилова такой поворот событий не стал сюрпризом, хотя парень признается, что нервы были на пределе. Его компетенция — информационные кабельные сети. В Южно-Сахалинске нужно было на время собрать структурированную кабельную систему. Булат справился на золотую медаль.

Камиль Сафиуллин стал лучшим в своей компетенции «Графический дизайн». Шел к успеху долго, тренировался два года. Последние два месяца — практически день и ночь. В Южно-Сахалинске нужно было разработать фирменный стиль и упаковку для продукта.

В Казанском аэропорту наших чемпионов ждал поистине горячий прием. А в пятницу, 17 августа, победителей и призеров финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чествовали в казанском Кремле.

— Ваш успех — это успех вашей республики. Мы гордимся вами, — поблагодарил ребят со сцены президент Татарстана Рустам Минниханов.

Слова благодарности звучали в этот день не только в адрес ребят — победителей и призеров национального первенства, но и экспертов и наставников. Они сумели хорошо подготовить молодых профессионалов. Рустам Минниханов пожелал чемпионам и новых побед. Задача — показать себя с лучшей стороны в Венгрии на европейском первенстве и победить на мировом WorldSkills в Казани в 2019 году.

«Сколько раз говорила: давай детей вернем»

На прошлой неделе резонансное дело — убийство 9-летней девочки в Алексеевском районе — получило новое развитие. Под домашний арест была помещена и супруга обвиняемого в убийстве отца семейства — Элла Григорьева. Ее обвиняют в истязаниях несовершеннолетнего ребенка и в неисполнении обязанностей по его воспитанию. Механизм запущен: еще троих приемных детей из семьи Григорьевых уже изъяли, а в 27 августа будет решаться вопрос о лишении супругов родительских прав уже в отношении родного 10-летнего сына.

Элла Григорьева стала второй фигуранткой громкого уголовного дела по факту смерти приемной 9-летней дочери Жанны. Чуть раньше суд арестовал ее 39-летнего супруга Романа. По версии следствия, именно он причастен к гибели девочки.

О том, что в семье Григорьевых была нездоровая атмосфера, говорят родственники и односельчане. Фото Максима Платонова

— Сам Григорьев признал свою вину частично. Пояснил, что удары наносил ладонью, но убивать не хотел, — прокомментировал ситуацию следователь-криминалист Чистопольского межрайонного следственного отдела СКР по РТ Анвар Юсупов.

Сейчас все дети Григорьевых уже допрошены. По словам старшей родной сестры погибшей Жанны, на детей поднимала руку и приемная мать. Якобы в ход шли даже ножи, вот почему под следствием оказалась Элла Григорьева. Адвокат обвиняемой настаивает на невиновности своей подзащитной:

— Возможно, дети преувеличивают. Для этого нужно провести психиатрическую экспертизу, чтобы она дала полностью заключение, как все происходит, — считает адвокат Эллы Григорьевой Ираклий Шаламберидзе.

О том, что в семье Григорьевых была нездоровая атмосфера, говорят родственники и односельчане. По неофициальной версии, старшие приемные дети якобы даже били младших и отбирали у них еду.

— Дети тяжелые. Детей до этого уже брали, но вернули. Получается, что это уже их вторая приемная семья. Ради детей они теплые полы сделали в доме, евроремонт. Двухъярусные кровати, в каждой комнате компьютер, телевизор большой, — рассказал родственник семьи Федор Захаров.

О том, что приемные родители не раз грозились вернуть их в приют, сама Элла Григорьева говорила журналистам еще за несколько дней до своего задержания.

— Я ему сколько раз говорила: давай, давай вернем детей. Они невыносимые дети, — кричала Григорьева.

— Каждый возврат — большая травма для ребенка. Если родитель не справляется, то он должен идти к специалистам. К сожалению, у нас есть такая ситуация, что родители боятся показаться плохими. И они доводят ситуацию до абсурда, до такой критической точки, когда возврата уже нет, — уверена председатель общественной организации приемных семей РТ «Мы вместе!» Наталья Ахметзянова.

Главная задача общественной организации «Мы вместе!» — оказание помощи приемным семьям. В Татарстане таких более полутора тысяч. Располагается организация в здании бывшего детского дома Кировского района Казани. Бывшего — потому что всех детей передали в приемные семьи. В Татарстане 95% бывших воспитанников детских домов — сейчас под опекой новых родителей. Но чтобы получить право взять в семью детей, порою с трудной судьбой, потенциальные опекуны проходят серьезную подготовку.

«За каждого ребенка идут деньги. Во-вторых, это дешевая рабочая сила. Поэтому, чтобы такой трагедии не повторилось, нужен жесточайший контроль», — считает депутат Госсовета РТ Рафил Нугуманов. Фото gossov.tatarstan.ru



— Родители обязаны заниматься самообразованием. Среди приемных родителей есть такая компетенция, как работа в команде. Обычно говорят только об удовлетворении потребностей ребенка, а компетенция — это работа с психологами, специалистами, социальными педагогами, — подчеркнула Ахметзянова.

По существующим правилам, проверять приемную семью могут лишь один раз в год. Григорьевых за последние полгода посещали дважды, но никаких проблем ни сотрудники опеки, ни школьные специалисты не выявили.

Следствие считает иначе. После трагедии в Алексеевском районе было возбуждено еще одно уголовное дело. За отсутствие должного контроля за условиями проживания детей в приемной семье была задержана бывший руководитель отдела опеки и попечительства Алексеевского района Елена Секалина.

— В основном по пять-шесть приемных детей берут в семью сельские жители. Это, мне кажется, больше связано с экономикой. За каждого ребенка идут деньги. Во-вторых, это дешевая рабочая сила. Поэтому, чтобы такой трагедии не повторилось, нужен жесточайший контроль, — считает депутат Госсовета РТ Рафил Нугуманов.

Троих приемных детей (двух сестер и брата) сейчас забрали из семьи Григорьевых. Ближайшее время они будут находиться в Алексеевском приюте, где уже проживали два года назад. По словам специалистов, дети находятся в подавленном состоянии. В приют могут поместить и еще одного ребенка Григорьевых — родного 10-летнего сына. 27 августа в Алексеевском районном суде будет решаться вопрос о лишении Эллы и Романа родительских прав.

Деловая активность в республике резко падает

О самых острых проблемах говорили на девятом заседании Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. На совещании представили результаты исследования в 45 районах республики. Оказалось, что сегодня больше половины всех опрошенных предпринимателей — 52% — считают, что условия ведения бизнеса в муниципалитетах ухудшились. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был ниже на 10%, только 42% респондентов отмечали ухудшение условий. Кроме того, 33% предпринимателей ждут, что в ближайшие полгода условия станут еще хуже. Если же рассмотреть рейтинг районов по динамике изменения индекса активности бизнеса, то в этом году на первой строчке оказался Нижнекамский район — там индекс увеличился на 4,8%. Далее следуют Камско-Устьинский и Муслюмовский районы. Лидером же падения стал Бавлинский район, где снижение индекса произошло на 11,6%.

С ранних лет прививать любовь к спорту и футболу, научить подниматься, даже когда тебе больно, и продолжать играть дальше, показать ребенку, что достичь результата можно только через труд — вот основные цели академии футбола «Витязь». Ее создатели — двое молодых предпринимателей Рустам Исмаилов и Азат Аширов говорят, что когда создавали проект, то хотели сделать его не столько коммерческим, сколько социальным.

С ранних лет прививать любовь к спорту и футболу, научить подниматься, даже когда тебе больно, и продолжать играть дальше, показать ребенку, что достичь результата можно только через труд — вот основные цели академии футбола «Витязь». Фото vk.com/vityaz_kzn

— Вроде бы мы инфраструктуру создаем, вроде бы все делаем. На примере Казани вроде бы все есть. Проводим Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, по футболу, но к массовости все-таки не приходим. Есть такая проблема. Как мы можем к этому прийти? Мы задумались и создали проект, который был бы интересен детям, — рассказывает Рустам Исмаилов.

Академия рассчитана на детей от 3 до 14 лет. У каждой возрастной категории своя программа занятий. Методика подобрана специальная — немецкая. Отбор тренеров ведется по жестким критериям. Кроме того, они проходят дополнительное обучение особенностям методики, психологии детей, повышают квалификацию.

Что же касается площадки для реализации проекта, то тут у бизнесменов была четкая позиция — проводить занятия нужно на территории школ и детских садов. Аренда будет дешевле, и цена, соответственно, привлекательнее. Казалось бы, проект актуальный — развитие детского спорта сейчас в приоритете. Молодые предприниматели надеялись открыть «Витязь» по всему Татарстану. Вот тут-то и начались проблемы. Руководители образовательных учреждений что-либо решать отказываются, отправляют напрямую к главе района.

— Мы решили пойти дальше. Обратились к главам муниципалитетов. И тут началось — до них не достучаться. Уже больше полугода мы элементарно не можем попасть на прием. В то же время хотелось бы привести пример, что на территории Республики Башкортостан нам удалось данный проект реализовать в течение одного месяца, — делится наболевшим Исмаилов.

О проблемах начистоту Рустам Исмаилов рассказал Рустаму Минниханову на заседании Совета по предпринимательству. Реакция со стороны президента была мгновенная.

— Не смогли бы вы назвать районы, куда вы обращались? Я просто не буду принимать этих глав полгода, — сразу отреагировал глава республики.

Ситуация эта, мягко говоря, странная. Ведь если говорить о развитии сектора МСП в республике, то в большинстве районов этот процесс движется очень вяло. Где-то и вовсе наблюдается регресс. Согласно исследованию, индекс настроения бизнеса в Татарстане упал сразу на шесть пунктов — с 43 до 37. Предприниматели отмечают, что деловой климат в республике ухудшается, а отношения с местной властью остаются напряженными.

За собой вниз индекс настроений потянул и деловую активность. В 2018 году этот показатель значительно сократился — с 48 до 43 пунктов — в сравнении с прошлым годом.

«Культура чиновника она такая, что не надо с позиции силы. На самом деле, я каждую неделю говорю, давайте мы повернемся к бизнесу. Двух человек, трех человек он взял на работу. Это же дополнительные рабочие места», — поражается Рустам Минниханов. Фото Олега Тихонова

— Если эта тенденция сохранится, мы взяли на себя смелость продолжить динамику, то в следующем году деловая активность в целом по Татарстану упадет до 37 пунктов. Это значит, что количество компаний, сворачивающих бизнес, сокращающих штат, может превысить количество тех, кто развивается. Это критическая ситуация, — комментирует уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

— Культура чиновника она такая, что не надо с позиции силы. На самом деле, я каждую неделю говорю, давайте мы повернемся к бизнесу. Двух человек, трех человек он взял на работу. Это же дополнительные рабочие места, — поражается Рустам Минниханов.

Проблему предпринимателей Рустама Исмаилова и Азата Аширова без внимания не оставили. Спустя буквально час после Совета, с предпринимателем связался представитель Альметьевского района с готовым решением по реализации проекта.

Что конкретно имел в виду Владимир Путин?

На днях Владимир Путин сделал очень важное для национальных республик заявление. Президент призвал возродить программу сохранения национальных языков в стране и напомнил, что в СССР существовала такая программа. В Татарстане очень оперативно откликнулись на это предложение. Более того, новость вызвала серьезную дискуссию на Форуме национальных и региональных СМИ, который прошел на прошлой неделе в Казани.

— В какой-то степени мы ожидали, что будет некая компенсация за неправомерный закон, фактически лишающий население права на изучение родных языков. И, естественно, такой компенсационный механизм должен был отыграть эту тему назад, — уверен политолог Руслан Айсин.

Другой вопрос, какой будет новая программа? Владимир Путин дал понять, что нечто подобное существовало во времена СССР. Возможно, новый документ будет воссоздан по аналогии. Статус программы также не был озвучен. Будет она федерального или же регионального значения? Практически у каждого национального региона, тем более у Татарстана, подобные программы уже существуют. А это значит, что подразумевалась именно стратегия комплекса решения общегосударственного масштаба.

«Мы ожидали, что будет некая компенсация за неправомерный закон, фактически лишающий население права на изучение родных языков», — уверен политолог Руслан Айсин. Фото Олега Тихонова



Все эксперты сходятся в одном — в содержании нового документа главная роль должна быть отведена системе образования. Ведь развитие языков народов России невозможно представить без участия в этом процессе учебных заведений. А в разработке нового документа должны участвовать компетентные специалисты из национальных регионов.

— В этой программе прежде всего должна быть предусмотрена подготовка педагогических кадров — учителей родных языков. Эта проблема очень актуальна. Например, учителя татарского языка не готовятся в регионах России. Хотя там проживает три четверти татар, — говорит старший научный сотрудник Института истории АН РТ Марат Лотфуллин.

— В сохранении и развитии национальных языков особая роль отводится региональным и национальным СМИ. Потому они также должны быть в центре внимания национальной государственной политики, — отметил, приветствуя участников медиафорума, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

— Это тончайшая материя, надо действовать очень аккуратно и находить взаимопонимание. Президент всегда старается реагировать по ситуации, вот это и есть реакция президента страны на состояние языков. Закон долго обсуждался, он принят, сейчас опять найдутся ревнители. Нельзя пытаться поставить государственные стандарты образования выше Конституции России и конституций субъектов или их уставов. Это не та политика, если на уровне стандартов не будут учтены интересы государственного языка страны, государственных языков ее народов. Наоборот, именно как указано в Конституции РФ, надо способствовать сохранению языков. Стандарты должны быть согласованы на всех уровнях, — сказал Шаймиев, отметив, что «мы все хотим, чтобы в стране все было хорошо».

Безусловно, новая программа сохранения национальных языков федерального уровня должна дать новый виток в развитии языка, культуры и образования народов, проживающих в России. Эксперты уверены, что в процессе решения этой задачи будут не просто выявлены пробелы в законодательстве, но и выявлен этнокультурный потенциал народов, который не может так просто остаться в истории.

Госжилфонд принял решение о смене подрядчика на трех долгостроях. Фото Романа Хасаева

Из аварийного жилья в ипотечно-аварийное

На прошлой неделе наконец-то сдвинулась с мертвой точки проблема домов первой очереди микрорайона «Салават купере», строительство которых, по поручению президента Татарстана, должно было быть завершено еще год назад. Госжилфонд принял решение о смене подрядчика на трех долгостроях. Вместо «ПСО Казань», которая сорвала все сроки сдачи домов по социальной ипотеке, а это более 1 000 квартир, теперь завершать работу будут другие строительные компании. В Минстрое Татарстана заверили, что в одном из домов новоселье отпразднуют уже в конце сентября, в двух других — ближе к Новому году. Заслугу в решении о смене подрядчике себе приписывают сами потенциальные жильцы. Походы к руководству, письма с жалобами и одиночные пикеты сделали свое дело.

Дмитрий вот уже вторую неделю ходит на одиночный пикет, как на работу. Благо есть возможность — сейчас у него законный отпуск. Таких, как Дмитрий, в группе активистов семеро. По очереди, сменяя друг друга, с плакатами в руках они стоят около здания Кабинета министров, потом у офиса ГЖФ и Управления капитального строительства исполкома Казани. Требование одно — наконец-то достроить три соципотечных дома в «Салават купере».

Дмитрий — будущий жилец дома 11-1 в микрорайоне «Салават купере». Сдать его должны были еще в 2015-ом. Потом сроки переносили дважды. Последний — весна 2018 года. Степень готовности — 85%. У соседнего 11-5 еще меньше — только 78%. Но пару недель назад «ПСО Казань» и вовсе заморозило стройку.

Новая 182-я школа, а точнее, политехнический лицей, распахнет свои двери уже 1 сентября. От проблемных домов 11-го квартала школу отделяют лишь несколько десятков метров. Новоселье люди еще не справили, но уже определили своих детей в эту школу. Чтобы не водить сюда детей из других районов Казани, люди вынуждены снимать квартиры в «Салават купере». Учитывая, что в трех домах всего около 1 200 квартир, на всех съемного жилья в «Салават купере» явно не хватит.

Пока народ с плакатами устраивал одиночные пикеты, в правительстве Татарстана решалась дальнейшая судьба долгостроев. В итоге было принято решение сменить подрядчика. Спасать соципотечников будут уже проверенные компании — «Народный дом» и «Строитель плюс».

Учитывая, что в трех домах всего около 1 200 квартир, на всех съемного жилья в «Салават купере» явно не хватит. Фото Юлии Косолапкиной

Третью многоэтажку 11-3 будет все-таки сдавать «ПСО Казань». Сейчас в доме работает комиссия, и если все недочеты будут успешно устранены — новоселья стоит ждать в конце сентября, заверяют в Минстрое. Но соципотечники решили не дожидаться новоселья и 18 августа переехали в «Салават купере», в палаточный город.

У Гульнары Гасимовой и еще сотни аварийщиков из Высокой Горы другая проблема. В начале года их срочно переселили в соципотечный дом на Станционной, 8. А по весне, с таянием снега, начали вылезать все огрехи строителей.

— Просто беда. Уличного освещения нет, спуск по лестнице от подъезда даже днем может закончиться травмой. А как спускаться женщинам с колясками, инвалидам и пожилым людям? — негодуют жильцы.

Для маленьких жильцов соципотечного дома — тоже никаких условий. На детской игровой площадке — как после бомбежки. Но самая главная проблема жильцов — это отсутствие отмостки у нового дома. Она разрушилась после того, как осел наспех уложенный грунт. Поэтому вся дождевая вода сливается прямо в подвал дома.

Слесарь говорит, что воды в подвале бывает по колено. Откачивают ее по два раза в неделю. А если неделя выдается дождливой, то можно не выходить из подвала сутками. Местные жители не исключают, что в подвал поступают еще и грунтовые воды.

Как говорят жители соципотечных домов с улицы Станционной, их многоэтажки были построены на месте болота. Сомневаться в их словах не приходится. Вся дождевая вода сливается в соседний лесок. И по состоянию деревьев, а большинство из них гнилые, видно, что место здесь топкое.

Дом на Станционной, 8, возводила строительная компания «Ак таш». Благоустройство территории было поручено Высококогорскому «ГлавИнвестПроектСтрою». Но, судя по переписке, что ведут две фирмы между собой, договор так и не был подписан. Хотя перед Госжилфондом застройщик отчитался, что все работы будут завершены до конца августа. А между тем слесари управляющей компании продолжают нести вахту около проблемного дома, каждый день откачивая из подвала сотни кубометров воды.