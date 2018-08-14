Как Ильшат Фардиев выиграл в урожайности у Ивана Егорова

Районы Татарстана пострадали от засухи, недополучили с продажи молока и зерна 6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал, как идет сбор урожая 2018 года. Цифры «подправило» засушливое лето. К тому же сельхозпроизводители недосчитались 6 млрд рублей из-за разницы цен на молоко и зерно по сравнению с 2016 годом. Впрочем, глава Минсельхоза уверен, что ситуацию еще можно выправить и здесь многое зависит от самих фермеров. Есть примеры, когда, несмотря на засуху, хозяйствам удается собирать по-прежнему высокий урожай, в то время как другие серьезно отстают. Подробности — в материале «Реального времени».



Самое насыщенное и трудное время

Посевную кампанию оценивают в 20 млрд рублей. Сколько получится выручить от продажи зерна, пока говорить рано. Средняя цена зерна на данный момент — порядка 6 рублей за кг, но, учитывая затраты на доставку до элеватора и переработку, она может варьироваться. В министерстве рассчитывают на рентабельность до 20%. При этом в Краснодарском крае стоимость продукции уже составляет 11—13 рублей за килограмм, к тому же выращивание там обходится изначально дешевле на 30—40%.

— Мы поддерживаем фермеров в объемах, в два раза больших, чем в Краснодарском крае. Фермеры должны научиться работать с банками, — считает Ахметов.

Уборка зерновых культур уже идет три недели, убрано 640 тысяч га, 43% от общих площадей, через два дня, по оценке министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, наступит экватор сбора урожая. Уже намолочено 1 млн 800 тысяч тонн зерна, урожайность — 27,9 ц/га.

— Лето неблагоприятное для яровых культур, но по ячменю есть поля, где урожайность превышает 40 ц/га. Тетюшский, Сармановский, Буинский районы уже прошли середину уборочной кампании, — рассказал Марат Ахметов.

Уборка зерновых культур уже идет три недели, убрано 640 тысяч га, 43% от общих площадей, через два дня, по оценке министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, наступит экватор сбора урожая. Фото agro.tatarstan.ru



Во время брифинга он не раз подчеркивал, что, несмотря на неблагоприятные, засушливые, условия, некоторые хозяйства и районы показывают высокие результаты за счет своего подхода.

— Заинский район не самый благоприятный по осадкам, в мае — июле, во время вегетативного периода, у них было меньше от средних республиканских значений по осадкам. Но тем не менее урожайность сейчас — 40 ц/га. Это говорит о высокой культуре земледелия, — уверен Марат Ахметов.

В пример министр привел и Актанышский район, где урожайность — также 37 ц/га, при том что осадков было также мало. От средних показателей по стране Татарстан отстает — в России в среднем убрано 44% площадей, намолочено 65 млн тонн. Средняя урожайность — 32 ц/га, но каждый день она падает. Но и озвученная цифра на 8,8 га ниже данных 2017 года. По ПФО республика выгодно отличается данными урожайности, несмотря на отставание от российских значений.

— Темпы уборки выше в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Но в ПФО самая высокая урожайность у нас. В Саратовской области — 16,5 ц/га, в Самарской — 19,4, в Башкортостане — 21,4, в Нижегородской области — 23,6, в Ульяновской — 23,8, — озвучил цифры Ахметов.

Определенные надежды возлагаются на технические культуры — рапс и подсолнечник.

— Рыночные цены лучше, надеемся, что сельхозпредприятия смогут укрепить свое финансовое состояние за счет продажи этих культур. Также выращиваем картофель, овощи не на больших площадях, все на орошении. Это обеспечит гарантированный урожай, никаких проблем по обеспеченности городского населения не видим, — обнадежил Марат Ахметов.

Недостаточные значения министр объясняет не только жарой, но и меньшим количеством удобрений, которые использовались в этом году. Фото Максима Платонова

Относительно низкая урожайность

Недостаточные значения министр объясняет не только жарой, но и меньшим количеством удобрений, которые использовались в этом году.

— В прошлом году использовали 68 кг удобрений (на гектар, — прим. ред.), плюс была хорошая влагообеспеченность почвы, в этом году — 52 кг. Несмотря на то, что в прошлом году собрали более пяти млн тонн зерна, недополучили три млрд рублей выручки, столько же и по молоку недополучили. Эти средства могли бы подкрепить сельхозпредприятия оборотными средствами, на которые можно было бы обновить технический потенциал. Если бы могли использовать удобрений еще на 20 кг больше, то обрадовали бы другой урожайностью, — объяснил Марат Ахметов.

Закупочные цены на зерно пока формируются, но министр сельского хозяйства и продовольствия РТ рассчитывает, что в этом году они будут лучше прошлогодних.

— На зерно третьего класса цена сейчас сформирована на уровне 9,5 тысячи рублей за тонну, возможно, на этом не остановится. Неплохой спрос на ячмень, — признает министр.

Из-за устойчивой засушливой погоды в 21 регионе страны ввели режим ЧС. В республике такой режим действует в 17 районах. Меньше всего осадков выпало в Тетюшском, Спасском, Буинском, Алькеевском районах.

— В среднем по республике выпало менее 70 мм осадков, при том что средние многолетние значения по Татарстану составляют 170 мм. То есть в этом году осадков даже меньше, чем в два раза, по отношению к средним многолетним значениям, — привел цифры Ахметов.

«Организованная уборка — очень важный фактор», — говорит о потенциальных потерях Марат Ахметов. Фото agro.tatarstan.ru

Отстающие районы

Зоны расширения районов с режимом ЧС не будет, дожди, прошедшие на прошлой неделе, несколько смягчили ситуацию.

— Дальше бессмысленно вносить какие-то изменения в уже имеющееся распоряжение. Ущерб сможем подсчитать только после завершения уборки, — отметил Ахметов.

При этом далеко не все поля удается убрать вовремя.

— 30%, максимум 40% площадей убираем в срок. После пяти дней простоя зерна фактически начинается просрочка. Были поля, на которых при уборке зерно фактически выгорало. Это зависит от нагрузки хозяйств, обеспеченности транспортом, способности элеваторов перерабатывать такие объемы. 60% полей, если не больше, убираются с опозданием. Организованная уборка — очень важный фактор, — говорит о потенциальных потерях Марат Ахметов.

Есть районы, где, несмотря на минимум осадков, урожаи все равно высокие: Заинский — 40 ц/га, Актанышский — 36,9 ц/га, Тетюшский — 36,1 ц/га. Министр не раз подчеркивал, что здесь к уборке урожая подходят с умом в отличие от других районов.

— Менделеевский, Агрызский, Пестречинский, Камско-Устьинский, Вернеуслонский районы — здесь мы никого хвалить не можем. Средняя урожайность — 20—22 ц/га. Поначалу убираем озимые культуры, они лучше выдерживают засуху. Если даже с ними не в состоянии убрать три тонны с гектара, это очень плохо. Такая разница ментальности, разница успешности хозяйств очень большая, разница, как услышаны наши рекомендации. Есть желание объявить более усиленную программу модернизации на поддержку товаропроизводителей в следующем году, — назвал отстающих Ахметов.

Разница в технических возможностях тоже дает о себе знать. У кого-то 250—280 лошадиных сил, у кого-то—90, в последних хозяйствах сотни гектаров под жарким солнцем ждут, когда на поля придут с техникой.

«На этой неделе сроки карантина выходят во многих районах, больше фактов не имеем, думаю, на этой неделе снимем карантин», — надеется Марат Ахметов. Фото shn.tatarstan.ru

По уборке озимых культур министр смог назвать как передовых, так и отстающих инвесторов.

— Самая высокая урожайность в «Агросиле» (подконтрольна Ильшату Фардиеву, — прим. ред.) — 37,5 ц/га, у «Ак Барс Холдинга» (возглавляет Иван Егоров, — прим. ред.) — 23,5 ц/га. Это из-за ограниченных финансовых возможностей, к тому же им отошли задолженности группы «Золотой колос» — около 10 млрд рублей. С такой нагрузкой банки очень осторожно подходят к истории с кредитованием. Холдинг смог привлечь кредиты на неаффилированные компании — Зеленодольский молочный комбинат, «Казаньзернопродукт», Буинский сахарный завод. Но у холдинга наименьшая обеспеченность удобрениями, — объяснил министр отставание компании.

В этом году крупные агрохолдинги в принципе остались без поддержки. «Минсельхоз России еще ни один субъект не профинансировал по инвесткредитам на субсидии», — объяснил положение Ахметов.

Министр затронул и тему карантина по птичьему гриппу, который объявили на некоторых территориях.

— На этой неделе сроки карантина выходят во многих районах, больше фактов не имеем, думаю, на этой неделе снимем карантин, — надеется Марат Ахметов.