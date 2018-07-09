«Настоящий мусульманский журналист» должен…

Колумнист Айша-Галина Бабич в ответ на советы читателей «Реального времени» пишет «идеальную мусульманскую статью»

Фото: Олег Тихонов

Постоянно сталкивающаяся с критикой и недовольством читателей колумнист «Реального времени» Айша-Галина Бабич прислушалась к советам и разобралась, как и о чем все-таки следует говорить «настоящему мусульманскому журналисту». И попыталась составить «идеальную мусульманскую статью» в своей очередной авторской колонке.

Вот уже в который раз сталкиваюсь с мнением, что «настоящий мусульманский журналист должен нести свет ислама в массы, а не выносить проблемы на публику». Решать проблемы надо «на личностном уровне» — подходить на улице к каждому такому проблемному и объяснять негромко. Или письма писать с разъяснениями, лично. А в газетах там или на сайтах — мед с шоколадом, ислам за мир, хадисы давайте изучать.

Пять восторгов, ноль проблем

«Настоящий мусульманский журналист», говорят мне, должен распространять исламские ценности, чем выше тиражи — тем лучше, конечно. А ценности распространяются прямым копированием аятов и хадисов — это, во-первых, истина, а во-вторых, придраться не к чему, то есть никакой фитны-разногласия. Иначе получится не распространение истины, а, прости господи, дискуссия.

Означает это примерно следующее: если «настоящий мусульманский журналист» решил писать, например, о хиджабе, то нельзя писать о том, с какими проблемами сталкиваются женщины в платке. Это оттолкнет желающих надеть хиджаб, все останутся голые, а виноват кто? Журналист.

Нельзя писать о том, какие психологические сложности возникают у девушки, решившей надеть хиджаб. Все эти неуверенности в себе, страхи, социофобия ваша — редкое, почти не существующее в среде искренних мусульманок явление, обсуждайте лично, на кухне. А то вдруг создастся впечатление, что хиджаб носить трудно? Снова все останутся голые. Снова журналист виноват. Чувствуете, какой груз ответственности?

«Нельзя писать о том, какие психологические сложности возникают у девушки, решившей надеть хиджаб. Все эти неуверенности в себе, страхи, социофобия ваша — редкое, почти не существующее в среде искренних мусульманок явление, обсуждайте лично, на кухне». Фото Максима Платонова



И уж тем более нельзя писать о том, что толкает женщин, которые однажды надели хиджаб, затем отказаться от него. Ребята, это вообще «за гранью»! Это же фактически «призыв снимать хиджаб», Карл! Если и есть где такие единичные случаи, их нужно скрывать, а лучше вообще отрицать: обесценивать чужой опыт, чужую жизнь, чужую веру — это беспроигрышно для нашей самооценки. Например, так: «Да она и ислам-то приняла не искренне», «Да разве ж это у нее хиджаб был? Так, баловство» и многозначительно: «У кого вера крепкая, те хиджаб не снимают». Можно, кстати, так статью озаглавить, не про хиджаб, конечно, а про крепкую веру, — «лайкнут».

В общем, писать о хиджабе нужно следующее: «Почему мусульманка обязана носить хиджаб?». И аяты, и хадисы. Или следующее: «Как прекрасны девушки в хиджабе!». И аяты, и хадисы, и немножко восторженных мнений самих девушек. Главное, не переборщить — три-пять восторгов вполне достаточно. Или смело так: «Хиджаб — решение всех проблем». И аяты, и хадисы, и про тех, кто не носит хиджаб, — про них как раз можно и развернуться с эпитетами.

«Найдите в Коране и процитируйте»

Кое-кто, конечно, скажет: «Ну, что за ерунда? Опять вы преувеличиваете. Конечно, можно писать о проблемах и даже нужно! Тут главное — КАК писать! Вот если только критиковать — то так нельзя. Покритиковали немножко — и покажите, как решить проблему, как помочь». О'кей, Капитан очевидность. Показываем, как решить.

Например, я предложу вам решать конкретный вопрос в правовом поле. Но это не годится, конечно, потому что «ха, вы сами-то пробовали? Это Россия, детка». А в России, как ни крути, правят бал сатанисты, либералы, евреи, масоны, олигархи — подчеркнуть сразу все. И подавать в суд — все равно что не подавать в суд, поэтому лучше не подавать, ведь зачем что-то делать, если можно не делать? Л — логика!

Тогда я предложу присмотреться к опыту других общин. Но и это зря. Другие общины нам не пример, ведь даже если они и решили эту проблему, у них все равно разврат и бесчинство. Мы так не хотим, ислам идеален, этот сценарий не для нас, дайте нам что-нибудь по-настоящему возвышенное, и как еще язык повернулся с христианами или иудеями сравнивать? Все ответы — в Коране, найдите и нам процитируйте, вы же журналист.

«Неважно, о чем вы решили писать. <...> Закидайте читателя примерами из жизни сподвижников, высказываниями ученых, а лучше — чтобы не рисковать, мало ли, ученый «не тот» — сразу хадисами, ссылок на Коран должно быть видимо-невидимо». Фото Олега Тихонова

Как насчет того, чтобы решать проблему усилиями мусульман через организацию сообществ самопомощи? Это не то! У нас же есть муфтияты и всякие там организации, это они должны делать, строить, организовывать, делить и умножать, почему вы их не попросите, вы же журналист, в конце концов!

А совершенствовать свои знания, навыки и качества лучше и не предлагать, потому что «вы намекаете нам на то, что мы ничего не делаем? не учите нас жить, вы нас моложе, вы другой национальности, у вас глаза зеленые, вы живете у себя в москвах, вам никогда не понять». Я даже пытаться не буду.

«И топите за шариат»

Так что же тогда предлагать, чтобы угодить такому строгому, внимательному, критичному и почти идеальному читателю? Мне подсказали выход: пишите о том, как должно быть. А должно быть — как было в халифате. Про изобретения мусульман в каком-нибудь веке пишите — актуально, остро, свежо! Ведь мусульмане изобрели мыло и авторучку, так-то.

А главное — про шариат пишите. Ну и что, что время другое и от реальности оторвано. Истина не может быть оторвана от реальности, она, во-первых, всегда одна и та же, а во-вторых, мы как мусульмане обязаны везде и всегда говорить об истине. Вы журналист или все-таки мусульманка?

Так что неважно, о чем вы решили писать — о хиджабе, многоженстве, проблемах халяльной индустрии, выборах муфтия или о мракобесах этих ваших, будь они неладны. Обозначили тему — и «топите за шариат»! Закидайте читателя примерами из жизни сподвижников, высказываниями ученых, а лучше — чтобы не рисковать, мало ли, ученый «не тот» — сразу хадисами, ссылок на Коран должно быть видимо-невидимо. Конечно, получится проповедь, а не статья, но эммм — это разве не одно и то же?

Эх, я понимаю, люди так устроены. Они, не имея никакого отношения к медицине, учат врачей как правильно лечить, не зная языка — как правильно переводить, не зная ГК и УК — как правильно защищать права людей. Каждый третий у нас психолог, а каждый второй — политик и лидер нации. Да ладно, это нормально. Ненормально, если врач начнет слушать этих людей вместо того, чтобы делать свою работу. Если переводчик станет «требовать знаний» и «извлекать много польз», чтобы угодить читателю.

«Истина не может быть оторвана от реальности, она, во-первых, всегда одна и та же, а во-вторых, мы как мусульмане обязаны везде и всегда говорить об истине. Вы журналист или все-таки мусульманка?» Фото Романа Хасаева

И сами подумайте, что получится, если журналист будет слушать все эти «полезные советы»? Получится примерно вот такой конструкт.

Тема. Некоторые мужчины-мусульмане бьют своих жен.

Факты. Какие еще факты? Это единичные случаи. Никакой статистики или примеров приводить не буду — сами понимаете, статистика наверняка составлена немусульманами, чистый вброс. А уж примеры и вовсе из пальца высосаны. У нас в Татарстане/Дагестане/Рязанской области такого вы не найдете, это все влияние русского алкоголизма и американской распущенности. Просто обозначу: такое бывает, хоть и очень редко, а у истинных мусульман, конечно, никогда.

Эксперты. У мусульман только два эксперта — Коран и Сунна. Потому вот вам из Корана, вот вам из Сунны.

Реальность. Ислам на самом деле разрешает бить жен, вот аяты. Во времена пророка Мухаммада, мир ему, такое бывало, вот хадисы. Шариат такой шариат, и сегодня ничем не отличается от вчера. Мы на истине стояли и стоять будем.

Решение. Вот, мужчина, тебе еще на всякий случай аяты и хадисы о хорошем отношении к жене. Женщина в исламе уважаема и почитаема. И тут надо заметить, что нигде она больше так не уважаема и так не почитаема. Поэтому бить жену — нехорошо. Давайте там больше не бейте, держитесь.

По-моему, годная статья. Не надо дискуссий. Просто «лайкайте».

Айша-Галина Бабич