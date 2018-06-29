Муфтий Татарстана: «Концепция «Ислам и татарский мир» уходит в забвение?»

Камиль Самигуллин о том, как отрицание мультикультурализма и веротерпимости ведет к тупиковому пути развития для ислама

Фото: Дмитрий Резнов

Камиль Самигуллин, председатель Духовного управления мусульман Татарстана, в колонке, специально написанной для «Реального времени», накануне предстоящего Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, вспоминает о документе, принятом в далеком 2013 году. Речь о концептуальных основах развития «Ислам и татарский мир». Предлагаем нашим читателям познакомиться с мыслями муфтия.

Ислам и татарский мир… В этом году исполняется 5 лет с тех пор, как в 2013 году был принят ключевой, я бы даже назвал стрежневой, для всего татарского мира документ с одноименным названием — «Ислам и татарский мир»: концептуальные основы развития». К тому времени Казань уже имела статус спортивной столицы России, Татарстан достиг значительных успехов в промышленном и IT-секторах, а также в области привлечения инвестиций — все это и определило приоритетные направления социально-экономического развития республики. А духовная жизнь татарского мира получила свои черты и векторы дальнейшего движения именно благодаря концепции «Ислам и татарский мир».

Можем ли мы сегодня говорить о промежуточных результатах реализации этой концепции? Скорее, нет — еще слишком рано. Но напомнить татарской общественности в преддверии наступающего Форума татарских религиозных деятелей о наших духовных ориентирах было бы не лишним — порой создается впечатление, что о них, к сожалению, забыли.

Итак, в мае 2013 года в Казани состоялся IV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. По его результатам была принята концепция «Ислам и татарский мир», разработанная Духовным управлением мусульман РТ совместно с Российским исламским институтом и исполкомом Всемирного конгресса татар. В этом важном документе нашли отражение фундаментальные богословские и социальные вопросы. Большое внимание в концепции уделено сохранению и пропаганде традиционных мусульманских религиозных ценностей, сбережению духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, наследию великих ученых и религиозных деятелей прошлого. Иными словами, программа, по сути, определила духовные ориентиры всего татарского народа.

Из года в год в мусульманской среде поднимается один и тот же вопрос: правильно ли праздновать Мавлид или Сабантуй и соблюдать национальные традиции, некоторые из которых не имеют прямого отношения к исламу



Я могу с уверенностью утверждать, что Духовное управление мусульман РТ все последние годы осуществляет свою деятельность, в особенности в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом, оставаясь верным обозначенной в этом документе стратегии. Стратегии, над которой работали богословы, ученые, общественные и политические деятели, национальные и духовные лидеры. И меня глубоко удивляет, когда сегодня то тут, то там возникают споры или ставится под сомнение целесообразность тех или иных действий нашего муфтията — так и хочется спросить: а вы давно открывали концепцию «Ислам и татарский мир»? В своей статье я для удобства читателей представлю краткие выдержки из этого объемного документа — они не то, что актуальны сегодня, а, пожалуй, останутся классическими на все времена!

«Современные татары-мусульмане, несмотря на годы гонений на религию и затем распространение т. н. «чистого» ислама, продолжают оставаться матуридитами и понимают, что их предки были на правильном с точки зрения суннитского ислама пути, осознанно выбрали ханафизм и матуридизм», — говорится в документе. Как видите, ни о каких других толках в вопросах веры в среде татарской общественности речь не идет. Ханафизм, как ни один другой мазхаб, наиболее полно соответствует российским реалиям, поскольку зарождался в условиях многоконфессиональности. В последнее время много приходится слышать об угрозах преследования людей за убеждения. Так вот в концепции, будто предвосхищая, четко прописано: «Нельзя осуждать людей за их убеждения, пока эти убеждения не приносят вред обществу и не угрожают его существованию». Хотя при этом документ заключает: «Во избежание недопониманий, недоразумений и смуты среди татар-мусульман, необходимо придерживаться ханафитского мазхаба. При этом исходить из того, что следование в вопросах обрядов одному мазхабу будет способствовать сплочению татар-мусульман и символизировать их единство».

Из года в год в мусульманской среде поднимается один и тот же вопрос: правильно ли праздновать Мавлид или Сабантуй и соблюдать национальные традиции, некоторые из которых не имеют прямого отношения к исламу. Об этом в концепции говорится:

«Доисламские традиции, не противоречащие шариату, исполняемые среди татар после принятия ислама, по ханафитскому мазхабу (правовая школа, — ред.) допускаются, как принадлежащие к категории обычного права (гореф-гадат). Традиции и обычаи, не противоречащие религии и разуму, являются правильными в шариате и одобряемыми. Сам Коран подтверждает этот источник права: «А содержание их и одежда на отце, согласно обычаю (ма'руф)» (2:233), «А кто беден, пусть тратит по обычаю (ма'руф)» (4:6). Мусульманские обряды и определенные религиозные деяния, имеющие основу в шариате, не могут являться нововведением в религии (бидгат). Поэтому, с точки зрения мудрости в дагвате (призыв), непозволительно называть нововведениями и запрещать мусульманам празднование мавлида — рождения Пророка (с.а.в.), чтение определенных аятов и дуа (дога) за упокой души и прощения умершего, использование четок, проведения коранических маджлисов (ашлар), поминок в определенные дни, посещения (зийарат) могил праведников и т. п. обрядов. Считается, что во время таких праздников Аллах проявляет особую благосклонность к своим рабам. Мусульмане в это время вспоминают о той милости, которую оказал людям Бог, направив Пророка Мухаммада (с.а.в.)».

Великий Марджани не мог ошибаться: «Ислам сохранится благодаря национальной одежде, национальным традициям и национальному языку». Фото Олега Тихонова

В документе затронут и вопрос развития суфизма, который сегодня нередко сравнивают с сектой и считают, что ему не место в Татарстане. Между тем, традиционная суфийская школа имеет большой потенциал в работе по противодействию экстремизму и радикализму, укреплению идей гуманизма и упрочения межкультурного диалога. Суфизм — одна из неотъемлемых частей традиционного российского ислама. Богатые традиции суфизма характерны для мусульманских народов Поволжья и Северного Кавказа. Зайнулла ишан Расулев, имам Шамиль, Шигабуддин Марджани, Таджуддин Ялчыгол, Махмуд афанди, Габдрахим Утыз-Имяни, Сайфулла кады, Галимджан Баруди, Саид афанди, Курсави, Кунта хаджи — это лишь некоторые яркие звезды из целого созведия плеяды великих ученых российского суфизма! Представители российского суфизма всегда были наиболее прогрессивной и патриотически настроенной частью мусульманского сообщества. Все традиционное татарское богословие так или иначе связано с суфийскими миролюбивыми традициями. Я считаю, что суфизм является реальной альтернативой для молодежи, ведь традиции суфизма призывают к веротерпению, смирению и уважению друг другу, а это является одним из важнейших элементов человеческой нравственности и необходимым источником духовной дисциплины и добродетели. «Суфизм и его традиции пришли на татарские земли одновременно с распространением ислама», — подчеркивается в документе.

Концепция в полной мере отражает исламский подход и к национальному вопросу. Основным принципом здесь является «концепция божественного предопределения»: все, что создано Аллахом, не может быть изменено человеческими усилиями, а значит, объединение людей в «племена и народы» останется вечным и неизменным. «В татарском обществе национальные идеи довольно быстро соединяются с исламом и способствуют укреплению позиции религии и одновременно усиливают иммунитет национальной культуры». Вот почему ДУМ РТ приняло на себя миссию по сохранению татарской национальной идентичности. Великий Марджани не мог ошибаться: «Ислам сохранится благодаря национальной одежде, национальным традициям и национальному языку». Как видите, аргументы тех, кто считает, что в исламе нет наций, выглядят несостоятельными.

До этого не было подобного документа, который каким-то образом регламентировал и определял вопросы государственно-конфессиональных и религиозно-светских отношений столь глубоко и разносторонне. Но в концепции «Ислам и татарский мир» четко прописано: «Светское государство необходимо отличать от атеистического, отрицающего религию в принципе. Светское государство может сотрудничать с различными религиозными сообществами и оказывать помощь верующим». Есть еще более подходящий тип государства для многонациональной и поликонфессиональной страны и республики?! Светскость общественного пространства делает совместную жизнь справедливой и максимально комфортной для всех граждан нашей Родины.

Благородный Коран дает в наше распоряжение следующий принцип: «О верующие, повинуйтесь Богу, Посланнику и людям повеления» (4:59), то есть держателям власти.

Благородный Коран дает в наше распоряжение следующий принцип: «О верующие, повинуйтесь Богу, Посланнику и людям повеления» (4:59), то есть держателям власти. Фото Романа Хасаева

Отрицание мультикультурализма и веротерпимости, непринятие культурного разнообразия как естественного состояния современного общества — тупиковый путь развития для ислама в России. «Мусульмане должны прилагать все усилия, чтобы включиться в общественную жизнь, — резюмирует концепция. — Современный мультикультурный мир представляет собой ситуацию конкурирующих идеологий, в которой можно победить не с помощью грубой силы агрессии или же, наоборот, полного изоляционизма, а с помощью адекватной гуманной идеологии».

Именно такую конкурентную, востребованную и успешную идеологию и развивает Духовное управление мусульман РТ. Учитывая, что на территории всего волгоуральского региона России представителями мусульманского духовенства являются татарские религиозные деятели, использование концепции «Ислам и татарский мир» в своей работе было бы целесообразным и для них. Тем более, что президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для обеспечения «суверенитета российского духовного пространства» в качестве первостепенных задач были определены воссоздание богословских традиций и наследия российских мусульман, возвращение авторитета традиционного для нас ислама, возрождение отечественной исламской богословской школы на базе традиционного ислама, выраженного ханафитским мазхабом и матуридитским вероубеждением. То есть как раз то, о чем идет речь в этом важном для всего татарского народа документе.