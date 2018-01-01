«Нового года не будет вам»: за что мусульмане не любят Деда Мороза?

Как представители ислама по-разному реагируют на новогодние атрибуты

Фото: Максим Платонов

Вот и наступил новый год — праздник, который отмечает большинство россиян. Но кто-то просто использует новогодние дни как дополнительные выходные, игнорируя сам праздник. Мусульманский журналист и колумнист «Реального времени» Айша-Галина Бабич в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, приводит примеры того, как верующие относятся к Новому году и соответствующим атрибутам — Деду Морозу, подаркам, елке, хороводам.

Возле нарядной елки, посреди подарков и игрушек, сидит в кресле Дед Мороз в красном халате, с густой белой бородой: «Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!» (Мир вам и благословение Аллаха, —пер. с араб.). «Дорогие ребята! Я хочу сообщить вам прекрасную новость. С этого года больше Нового года не будет. Я принял ислам». Он поднимает указательный палец кверху и улыбается. Дальше на арабском. Конец.

Что же «прекрасного» в той новости, что «Нового года больше не будет»? — спросит любой ребенок. Любой, кроме тех детишек-мусульман, которым родители объяснили: «новый год» — не исламский праздник, он не имеет никакого отношения к мусульманам, мы его не празднуем, не отмечаем. А улыбается дедушка от того, что нашел, наконец, себя в вере.

«Совсем дурдом»

Ролики про новообращенного Деда Мороза начали гулять по соцсетям и мессенджерам уже в ноябре. Это сравнительно свежий способ привлечь внимание исламской общественности страны к «проблеме празднования Нового года». В одних мультфильмах шустрый дед произносит свидетельство мусульманской веры и, радостный, убегает, в других — читает с сильным акцентом стишок «Дед Мороз принял ислам, Новый Год не будет вам».

Спектр мнений противников праздника довольно широк. Самые строгие приравнивают своих оппонентов к вероотступникам, отказываются от пищи, приготовленной для праздничного стола, и возвращают подарки обратно родственникам. Самые лояльные — молча игнорируют новогоднюю ночь.

Светский характер Новый год приобрел только в начале XX века, когда от него «отделилось» православное Рождество. Но, как говорится, «осадочек остался». Фото Олега Тихонова



Как известно, Новый год 1 января начали отмечать при Петре I: царь выходил к Кремлю в сопровождении духовенства, несущего иконы и кресты. Светский характер этот праздник приобрел только в начале XX века, когда от него «отделилось» православное Рождество. Но, как говорится, «осадочек остался» — неспроста на открытках часто так и пишут: «С Новым годом и Рождеством!». А мало кому из убежденных мусульман придет в голову отмечать Рождество Христово.

Если все-таки признать, что Новый год к христианству не имеет отношения, а символизирует исключительно переход от одного календарного года к другому, то с точки зрения мусульманских позиций он и вовсе теряет смысл. Ведь календарь у мусульман не григорианский и даже не юлианский, а свой — лунный.

Колдуны, статуи и кровавые жертвы

С персонажами и атрибутикой праздника — все сложно. Дед Мороз имеет «двойное гражданство»: по одной из версий, он пришел от древних славян, почитающих Мороза как довольно мрачное божество стужи и холодов; по другой – прообразом его был епископ Николай, живший в III веке на территории современной Турции и помогающий бедным детям. Первый миф напрямую отсылает нас к многобожию — ширку, второй — к святому Николаю Чудотворцу, признание покровительства которого так же противоречит исламским принципам единобожия.

Упрощенное представление о том, что Дед Мороз «пришел к нам из русских сказок», следует дополнить тем фактом, что «дед» был способен заморозить все вокруг одним лишь ударом посоха, то есть, попросту говоря, был колдуном, а колдовство (сихр) — один из самых тяжелых грехов в исламе. Ни один разумный мусульманин не поверит в то, что Дед Мороз творит чудеса, особенно в полночь, ведь таким образом он противопоставит мифического деда самому Творцу.

К слову, и среди христианских богословов есть немало тех, кто предупреждает о недопустимости подобной веры. Тем не менее убеждение, что «Дед Мороз исполняет желания», внушенное с детства, остается с человеком до конца жизни: взрослые люди, пусть и не всерьез, тоже пишут письма Деду Морозу. Ведь сделать это раз в год — легче, чем ежедневно обращаться с просьбами к Богу в молитвах.

Никто не поклоняется сегодня ни елке, ни Деду Морозу, не умертвляет молодых девушек и не водит обрядовых хороводов. Люди просто наряжают елку, веселятся и отдыхают. Фото Олега Тихонова



Стоит упомянуть и Снегурочку — по одной из версий, ожившую снежную статую, слепленную бездетной парой. По другой версии, это вполне живая молодая девушка, которую привязывали к дереву в «подарок» злому божеству и оставляли так умирать.

Новогодняя елка — символ еще более противоречивый. Одни утверждают, что это «древо Христа», другие — что украшать елку восьмиконечной Вифлеемской звездой придумал основатель евангелическо-лютеранской церкви Мартин Лютер. Самая же зловещая версия гласит, что древние кельты задабривали лесного духа, обитавшего в вечно зеленом дереве: перед елью приносились жертвы, дерево обмазывалось кровью, а внутренности развешивались по ветвям.

Разумеется, мало кому приходит в голову всерьез отнестись к этим историям. Никто не поклоняется сегодня ни елке, ни Деду Морозу, не умертвляет молодых девушек и не водит обрядовых хороводов. Люди просто наряжают елку, веселятся и отдыхают. Новый год, вобравший в себя языческие, христианские и советские традиции, давно превратился из сакрального праздника в «дежурный». Но мусульманским так и не стал.

Вопрос — ответ

Несмотря на то, что интернет полон информацией о происхождении и истории праздника, далеко не всем мусульманам очевидны причины запрета Нового года и призывов не отмечать его вместе с неверующими родственниками. Каждый год на мусульманские сайты и форумы приходят одни и те же вопросы: можно ли отмечать, если не пить шампанское и не танцевать с противоположным полом? Как отказать родственникам? Как объяснить детям? Принимать ли подарки и поздравления? Как быть с елкой?

На все эти вопросы давно даны ответы. Но ответы разные. Судя по одним, ничего нельзя. Судя по другим, все можно. Третьи — слишком иносказательны, чтобы понять, как поступить: мол, зависит от намерения.

«Можно ли сводить ребенка на елку с Дедом Морозом, предварительно, конечно, объяснив, что Деда Мороза не существует?» — спрашивают в сети. Фото Олега Тихонова



«Новогодние каникулы — это время для зимнего вида спорта и отдыха, для культурно-развлекательных мероприятий. То есть люди отмечают не языческий праздник, а проводят этот период, отдыхая, с весельем и встречами друзей, родственников. Никакого религиозного элемента в данном случае вообще нет. Религия и вера тут не затрагиваются вовсе», — считает, например, известный московский проповедник Шамиль Аляутдинов.

«Не дозволяется мусульманину посещать религиозные праздники и церемонии немусульман, так как это будет считаться подтверждением их веры. Принимая участие в их праздниках, мусульманин будет косвенно подтверждать их неверие и их религию», — таково мнение муфтия Мухаммада ибн Адама аль-Каусари из Великобритании.

Молодой ученый из ЮАР Сухайл Тармахомед рекомендует избегать этого праздника: «Так как новый год по григорианскому календарю не имеет исламского значения, нет причин для его празднования».

Правда, иногда в сети можно встретить вопросы, которые поставят в тупик даже знающих людей. Вот некоторые из них: «Если я лягу спать в новогоднюю ночь после 12 часов, это считается, что я встретил Новый год?». «Можно ли подарить подарок не 31 декабря, а раньше, чтобы не получилось, что Новый год отмечаем?». «А загадывать желание в полночь на Новый год — это ширк?». «Можно ли сводить ребенка на елку с Дедом Морозом, предварительно, конечно, объяснив, что Деда Мороза не существует?».

Лучшие дни

Анас ибн Малик (сподвижник пророка Мухаммада, — прим. ред.) рассказывал: «Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, у ее жителей было два праздничных дня, которые они отмечали играми и весельем. Он спросил их: «Что эти дни означают?». Они ответили: «Это дни, в которые мы веселимся, празднуя их со времен язычества». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Поистине, Аллах заменил их двумя лучшими днями: днем Жертвоприношения и днем Разговения!» (Абу Дауд, ан-Насаи, Ахмад).

Сегодня в разных республиках страны праздничные для мусульман дни объявлены выходными, тысячи людей выходят на праздничные молитвы, идут друг к другу в гости, дарят подарки. Фото Максима Платонова



Действительно, у мусульман только два праздника. Отмечаются ли они в России с тем же размахом и энтузиазмом, что и Новый год? Насколько грандиозными и повсеместными выглядят эти праздники для населения? Существуют ли незыблемые традиции празднования, передаваемые из поколения в поколение?

Еще 20 лет назад вряд ли можно было ответить положительно на эти вопросы. Но сегодня в разных республиках страны праздничные для мусульман дни объявлены выходными, тысячи людей выходят на праздничные молитвы, идут друг к другу в гости, дарят подарки. Организуются народные гулянья, проводятся концерты, устраиваются благотворительные акции и распродажи.

Смысл мусульманских праздников, их история, правила проведения обрядов — все это бережно хранится в памяти людей, изучается и разъясняется. Ведь праздник для верующего человека — это один из видов поклонения Всевышнему, а поклонение должно быть осознанным и иметь основу в Коране и Сунне.

Так что если Дед Мороз «примет ислам», как в забавном ролике из интернета, все встанет на свои места: снежные статуи растают за ненадобностью, деревья останутся нетронутыми, а бывший епископ Николай, раздающий садака (пожертвования) своим маленьким братьям по вере, превратится в простого добросердечного мусульманина, коих в мире миллионы.

Айша-Галина Бабич