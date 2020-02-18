По примеру Шипулина, Логинова и Рината Сафина

Татарстанский биатлон отделился от лыж

В эти дни в Италии проходит чемпионат мира по биатлону, завтра биатлонное сообщество отметит 60-летие возвращения своего вида в программу Олимпийских игр, а совсем недавно в Татарстане заявление на государственную аккредитацию подала общественная организация «Федерация биатлона РТ» — что стало итогом объявленного еще в мае прошлого года разделения федераций лыжного спорта и биатлона. Подробнее об этом «разводе» — в материале «Реального времени».

Размежевание и объединение лыж и биатлона



Изначально Федерация биатлона Татарстана была создана в ноябре 2010 года во главе с сотрудником Центра спортивной подготовки (ГАУ при Минспорта РТ) Еленой Григорьевой. Через полгода, весной 2011-го, была зарегистрирована общая Федерация лыжного спорта и биатлона, которую возглавил Ильшат Фардиев. Уже саму эту ситуацию нельзя было считать однозначно здоровой — все-таки у нас привыкли к единоначалию.

Впоследствии лыжи стремительно развивались: доминирование Алии Иксановой на Универсиаде-2011, ее же первая в истории медаль Татарстана на ЧМ-2013… Олимпийский дебют Анастасии Доценко и Натальи Жуковой, первое в истории двугендерное представительство республики на ЧМ-2015, когда к лыжницам присоединился еще и Андрей Ларьков… Выбор Ларькова в качестве лучшего лыжника-студента страны того года… Серебро Ларькова на ЧМ-2017, само собой, первое в истории региона, как и олимпийские медали его и Анны Нечаевской в Пхенчхане-2018… Наконец, парный медальный старт Ларькова и Нечаевской на ЧМ прошлого года… Что ни год, то победа, что ни старт, то успех, причем добытый руками и ногами татарстанских воспитанников и примкнувшей к ним в юном возрасте Нечаевской, которая на момент перехода в сборную РТ ходила не более чем в «перспективных».

В то же время развитие республиканского биатлона можно охарактеризовать словами из юморески Геннадия Хазанова: «В деревне Гадюкино опять идут дожди». Из положительного можно вспомнить о создании отличной базы в районе села Чебакса, серьезную работу в отношении детско-юношеского спорта. Из отрицательного: постоянное пикирование Ильдара Нугманова, который в 2016 году взялся отвечать за развитие биатлона в республике, с Федерацией лыжного спорта и биатлона.

Но теперь, будем надеяться, все противоречия останутся в прошлом, поскольку в конце января региональная общественная организация «Федерация биатлона РТ» подала заявку на государственную аккредитацию в Минспорта РТ, пройдя согласование на федеральном уровне. Сегодня в состав РОО «ФБ РТ» входят 35 человек (в основном тренеры), все они работают в том же ЦСП.

Из отрицательного: постоянное пикирование Ильдара Нугманова, который в 2016 году взялся отвечать за развитие биатлона в республике, с Федерацией лыжного спорта и биатлона. Фото kazanfirst.ru

Ранее была ставка на «легионеров»

Если к организационной и инфраструктурной составляющим деятельности Федерации биатлона Татарстана претензий не возникает, то спортивный путь развития вызывал вопросы. Понятно, что в республике, откуда вышел олимпийский чемпион-1972 Ринат Сафин, нужен был лидер в качестве ориентира для молодежи, и до недавних пор за сборную Татарстана выступал Дмитрий Абашев. Хотя серьезного прорыва от него трудно было ожидать. Дело в том, что уроженец Перми Абашев изначально не был сильно востребован ни на родине, ни в Белоруссии, за сборную которой выступал несколько лет.

Как вспоминал сам Абашев, он «бегал последний год по юниорам, и в следующем уже готов был перейти во взрослую команду Московской области. Но Александр Попов (знаменитый в прошлом биатлонист СССР, России и Белоруссии, — прим. ред.) предложил пройти просмотровый сбор в Белоруссии, так получилось, что оставили, и спортсмен начал тренироваться и выступать за сборную новой страны. При этом он почти полтора года не получал никакой зарплаты, пока в конце 2013-го его не поставили на ставку в два миллиона белорусских рублей в клубе биатлона. И только после четвертого же места на чемпионате Европы его перевели на должность в Минспорта страны.

Для понимания, два миллиона рублей по прежнему курсу, после того, как в Беларуси убрали четыре ноля в результате деноминации 2016 года, означали бы сейчас 200 рублей (по курсу российского рубля — 6 тысяч). Само собой, Дмитрий легко покинул Белоруссию, перейдя в сборную Татарстана, но перед этим сезоном переехал в Новый Уренгой и представляет сейчас Ямало-Ненецкий округ. Правда, на последних этапах Кубка России Абашев занял 15 и 38 места соответственно, и «прямо сейчас» расставание с ним не выглядит для Татарстана трагедией.

Скорее надо пожалеть о другом уроженце Пермского края Егоре Казаринове. 22-летний спортсмен, выступавший за Заинск, достиг серьезных успехов в юниорском лыжном спорте, но увидел для себя перспективы в смежном виде. Его уже взяли в сборную Белоруссии, где всего восемь спортсменов, из которых пять участвуют в нынешнем чемпионате мира. Понятно, что уровень конкуренции здесь гораздо ниже, к примеру экс-украинец Сергей Бочарников уже стал восьмым на прошлой Олимпиаде по итогам эстафетной гонки. В сборной, которая выступает на чемпионате мира, есть еще две биатлонистки плюс биатлонист из России. И не исключено, что Казаринов видит для себя больше перспектив, чем если бы он пробивался на международный уровень, будучи членом сборной Татарстана.

Тем более что перед глазами еще один, хотя и достаточно курьезный пример. На прошлогодней зимней Универсиаде в Красноярске студенческую сборную Белоруссии представляли Арина Яборова и Анна Мусатова. Обе они еще в июне 2018-го входили в сборную Татарстана, а спустя четыре месяца… стали белорусками. При этом 20-летняя Яборова также родилась в Пермском крае, как и Абашев с Казариновым, но выступала до Татарстана за Свердловскую область. А 20-летняя Мусатова приехала к нам из Москвы, где серьезно занималась… художественной гимнастикой, будучи мастером спорта международного класса.

Арина Яборова и Анна Мусатова еще в июне 2018-го входили в сборную Татарстана, а спустя четыре месяца… стали белорусками. Фото vk.com/bi_athlon

А как же татарстанцы?

Полтора десятка лет назад тренер Радик Минуголов при поддержке главы Сабинского района Раиса Минниханова собрал группу лыжников, подготовив будущего паралимпийского чемпиона Рушана Миннегулова. Сейчас другой его ученик Руслан Миннегулов, родной брат Рушана, вместе с Ильназом Таиповым готовят лыжников. 25-летний Таипов сам в прошлом лыжник, приехавший на малую родину с родными братьями 27-летним Алмазом и ровесником Ниязом, которые продолжают соревновательную деятельность в составе сборной по лыжному спорту.

Руслан Миннегулов подготовил 15-летнюю лыжницу Камилю Сулейманову, которая сейчас поступила в Казанское училище олимпийского резерва, где переквалифицировалась в биатлонистку, тренируясь под руководством Радика Минуголова. Еще в прошлом сезоне ей присвоили звание КМС по лыжному спорту, а в сентябре она стартовала на первенстве России по летнему биатлону. Правда, пока она далеко от пьедестала почета — финишировала 33-й.

Сейчас селекция в татарстанский биатлон постепенно меняется, сюда приглашают либо тренеров, либо совсем юных спортсменов, чтобы прогрессировать вместе с ними. К примеру, в тренерскую команду нынче приглашен Николай Якушов из Чувашии. Сам он в прошлом достаточно известный спортсмен, чемпион Европы и призер первенства мира среди юниоров. Он не просто тренер, а еще и муж известной биатлонистки Ольги Якушовой (Галич), представляющей Красноярск. Несколько лет назад она заявила об уходе из спорта, когда не смогла осуществить свой переход в сборную все той же Белоруссии. Но сейчас вернулась и на том же Кубке России заняла пятое место. Наверное, о ее переходе в сборную Татарстана можно вести речь в будущем, поскольку спортсменке только 28 лет, и нашей сборной, конечно, нужен флагман во взрослом биатлоне.

Зато молодежную и юниорскую команды ожидал серьезный набор. Это новички молодежной сборной Татарстана 22-летняя Владлена Суслова из Ульяновской области и 21-летняя москвичка Ирина Старухина, которая уже в составе сборной республики стала серебряным призером первенства России по летнему биатлону. Лидер — 22-летняя Ярослава Первакова, уроженка Усть-Качки Пермского края, выступавшая за Тюмень и бывшая победительницей юниорского чемпионата мира 2016 года по итогам эстафетной гонки.

У Татьяны Удальчиковой пока не все получается в новой сборной. На недавнем первенстве России она финишировала на 44-м месте, совершив при этом 8 промахов из 20 выстрелов, причем пять из них пришлись на последний рубеж. Фото vk.com

В плане селекции ориентир на Пермский край

Лучшим для татарстанских биатлонисток из молодежки пока остается спринтерский старт на первенстве России 2008 года, когда Первакова была шестой, а ее ровесница Лилия Рахматуллина восьмой. А лучшей была 22-летняя Дарья Отлетаева, финишировавшая третьей. Для понимания, Анастасия Кайшева, младшая сестра известной Анастасии Кайшевой, была ниже всех спортсменок Татарстана, из которых и Отлетаева, и Рахматуллина являются местными воспитанницами. Такими же, как пришедшие из лыжного спорта Юлия Лесникова из Нижнекамска, Ангелина Шигабутдинова из Зеленодольска, воспитанница известного тренера Махалова, который ранее работал с лидером татарстанских лыж Андреем Ларьковым, казаночка Диляра Фассалова.

Серьезный набор прошел и в юниорский состав. Причем там все новички представляют Пермский край, откуда в сборную Татарстана перешел и тренер Евгений Виноградов, и 17-летние Сергей Баранов, Никита Блинов, Анна Голева и Анастасия Крупина. Лучший из юниоров 17-летний Иван Парамонов из Кизела Пермского края (кстати, родина и тренера Радика Минуголова), который уже в сборной Татарстана стал серебряным призером летнего первенства России в спринте. Плюс 16-летняя Татьяна Удальчикова, у которой пока не все получается в новой сборной. На недавнем первенстве России она финишировала на 44-м месте, совершив при этом 8 промахов из 20 выстрелов, причем пять из них пришлись на последний рубеж.

Тут, кстати, серьезный вопрос к специалистам, занимающимся стрельбой: тщательнее надо, ребята! Лучшие юниорки страны из 20 выстрелов промахивались от шести (лучший результат) до 15 раз. Понятно, что они совсем еще недавно перешли из лыж в биатлон, им совсем недавно «доверили оружие», но даже при таких нюансах подобные результаты в стрельбе — это безобразие. Стоит отметить, что на спринтерской дистанции Удальчикова промахнулась лишь дважды из десяти, но ногами работала так, что финишировала еще ниже, на 80-м месте.

Но главное, чем могут гордиться татарстанцы «прямо сейчас», это представительство местных воспитанников, которые входят в число сильнейших по своим возрастам. В U15 это Адель Газнанов, в U13 — Мухаммед Муртазин, которые стоят на пятом месте в рейтинге каждый, и 13-летняя Аида Хакимова, занимающая восьмое место.

