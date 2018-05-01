Первая Монстрация в Оренбурге продлилась 15 минут и привлекла около 40 человек

Первая в Оренбурге акция под названием Монстрация прошла в сквере имени Ленина. Она продлилась 15 минут и привлекла около 40 человек.

Часть плакатов раздавали организаторы, передает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Главный плакат акции гласил: «Акт нравственной распущенности». Именно так охарактеризовали Монстрацию в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

На других плакатах можно было заметить такие надписи, как «Юрий будет Берг. Берг будет Юрий», «Отдай ключи» и «Монстрацию не остановить».

Один из организаторов Монстрации в Оренбурге Роман Котерев рассчитывает, что она будет проводиться в городе ежегодно.

Напомним, что в мае 2016 года главного идеолога Монстрации Артема Лоскутова задержали сотрудники центра противодействия экстремизму.