Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб

Фото: Дарья Пинегина

В Москве была отражена атака летевшего на город беспилотника. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил глава администрации города.

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 73 БПЛА над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.



Дарья Сайфиева