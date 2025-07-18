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Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

19:37, 18.07.2025

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб

Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Фото: Дарья Пинегина

В Москве была отражена атака летевшего на город беспилотника. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил глава администрации города.

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 73 БПЛА над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Дарья Сайфиева

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