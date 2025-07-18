Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб
В Москве была отражена атака летевшего на город беспилотника. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил глава администрации города.
Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 73 БПЛА над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.
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