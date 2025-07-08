Татарстан впервые вошел в топ-10 регионов по турпотоку в Кабардино-Балкарию

Фото: Галия Шакирова

За первое полугодие 2025 года Кабардино-Балкарию посетили почти 1 миллион человек, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по числу гостей, что стало возможным благодаря открытию прямого авиасообщения между субъектами. Об этом пишет ТАСС.



В числе традиционных лидеров, формирующих основной турпоток в Кабардино-Балкарию, остаются Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, а также Санкт-Петербург.



Полеты между Кабардино-Балкарией и Татарстаном возобновились 1 мая.



Рената Валеева