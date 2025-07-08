МЧС Татарстана предупредил о грозе с усилением ветра до 17 м/с

Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС России по Татарстану распространило оперативное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории региона в ближайшие сутки.

По данным Гидрометцентра, в ночь и днем 9 июля на территории республики прогнозируется гроза, сопровождающаяся кратковременным усилением ветра до 15—17 метров в секунду.

Подробнее о погоде на ближайшие дни — в материале.

Рената Валеева