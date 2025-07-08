МЧС Татарстана предупредил о грозе с усилением ветра до 17 м/с
ГУ МЧС России по Татарстану распространило оперативное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории региона в ближайшие сутки.
По данным Гидрометцентра, в ночь и днем 9 июля на территории республики прогнозируется гроза, сопровождающаяся кратковременным усилением ветра до 15—17 метров в секунду.
Подробнее о погоде на ближайшие дни — в материале.
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