В Альметьевске проверят подвальные укрытия после угрозы атаки БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Альметьевска сообщила о проведении проверок подвальных укрытий после поступивших обращений от жителей, обеспокоенных их состоянием в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. По поручению руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой, все обращения были оперативно рассмотрены, специалисты провели комиссионный объезд. Об этом сообщается в телеграм-канале.

В ходе проверок было выявлено, что жители не освободили подвальные помещения, используемые в качестве укрытий, от личных вещей, кладовых и старой мебели.

Администрация города напомнила о необходимости соблюдения норм безопасности в подвальных укрытиях и призвала жителей освободить их от загромождений. Завалы могут помешать безопасному и своевременному использованию укрытий в экстренной ситуации.

В случае угрозы атаки БПЛА администрация рекомендует:

Немедленно покинуть открытое пространство.

Использовать в качестве временного укрытия ближайшее здание со стенами без окон и витрин.

Первый этаж подъезда, вдали от окон и входной двери, также может служить временным укрытием.

При этом администрация подчеркивает, что специально оборудованные убежища и подвалы обеспечивают высокую степень защиты.

Накануне были задействованы системы оповещения из-за возникшей угрозы.

Рената Валеева