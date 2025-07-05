В Альметьевске проверят подвальные укрытия после угрозы атаки БПЛА
Администрация Альметьевска сообщила о проведении проверок подвальных укрытий после поступивших обращений от жителей, обеспокоенных их состоянием в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. По поручению руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой, все обращения были оперативно рассмотрены, специалисты провели комиссионный объезд. Об этом сообщается в телеграм-канале.
В ходе проверок было выявлено, что жители не освободили подвальные помещения, используемые в качестве укрытий, от личных вещей, кладовых и старой мебели.
Администрация города напомнила о необходимости соблюдения норм безопасности в подвальных укрытиях и призвала жителей освободить их от загромождений. Завалы могут помешать безопасному и своевременному использованию укрытий в экстренной ситуации.
В случае угрозы атаки БПЛА администрация рекомендует:
- Немедленно покинуть открытое пространство.
- Использовать в качестве временного укрытия ближайшее здание со стенами без окон и витрин.
- Первый этаж подъезда, вдали от окон и входной двери, также может служить временным укрытием.
При этом администрация подчеркивает, что специально оборудованные убежища и подвалы обеспечивают высокую степень защиты.
Накануне были задействованы системы оповещения из-за возникшей угрозы.
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