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Совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

21:20, 22.05.2025
Совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
. Фото: Луиза Игнатьева

Совет директоров «Магнита» принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, которое состоится 26 июня.

Напомним, что советы директоров «Норникеля» и «Газпрома» также не рекомендовали выплату дивидендов по итогам 2024 года.

Матвей Гавриков

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