Татарстанцы рассказали, когда готовы мириться с нелюбимой работой

. Фото: Мария Зверева

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Татарстана, выяснив, насколько они довольны своей работой и при каких условиях готовы трудиться на нелюбимой должности. Исследование проводилось в первом квартале 2025 года среди более 4 тыс. российских соискателей.

Большинство респондентов из Татарстана (32%) оценили свою текущую работу на «тройку». Четверку поставили 28%, двойку — 10%, а единицу — всего 1%. Наивысшую оценку («пятерку») дали лишь 28% участников. При этом старшее поколение (55 лет и старше) чаще других любит свою работу: 28% из них поставили пять баллов. Среди молодежи (18—24 года) таких только 15%, а преобладает средняя оценка: 39% молодых людей оценили свою работу на троечку.

Опрос также показал, что половина татарстанцев готова оставаться на нелюбимой работе при условии хорошего заработка. Особенно часто так отвечали представители рабочих профессий (55%) и сотрудники транспортной отрасли (53%).

Еще 23% респондентов согласны остаться на неприятной должности, если у них не будет выбора. В сфере образования таких ответов оказалось больше всего (39%), в медицине — 27%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не уволятся, если на работе сложится хороший коллектив или будут перспективы карьерного роста, добавили 23% участников. Для 12% важен удаленный или гибридный график, для 5% — привлекательный соцпакет. Лишь 23% опрошенных заявили, что не будут работать на нелюбимой должности ни при каких обстоятельствах.

Матвей Гавриков