Бронезащита для Ким Чен Ына: губернатор Приморского края попал под санкции из-за подарка лидеру КНДР

Фото: Максим Платонов

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении шести физических и трех юридических лиц, пишет РБК. Причиной послужила деятельность КНДР по уклонению от санкций, которая может привести к получению средств для незаконных программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Также в Совете отметили военную поддержку, которую КНДР оказывает России.



В санкционный список вошел губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Совете ЕС пояснили, что во время визита Ким Чен Ына Кожемяко вручил ему оружие и бронезащиту в качестве подарков. Такие материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР, что представляет собой косвенную передачу технологий Северной Корее.

Активы указанных в списке лиц заморозят, также будет запрещено предоставление им средств или экономических ресурсов. Кроме того, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.

Напомним, Совет Евросоюза ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для прослушивания, мониторинга или перехвата переговоров и иной коммуникационной информации.



Рената Валеева