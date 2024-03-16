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Сегодня в Казани до +4 градусов

07:00, 16.03.2024
Сегодня в Казани до +4 градусов
Фото: Реальное время

В субботу, 16 марта, в Татарстане ожидается ясная погода, без осадков.

Днем в столице республики прогнозируется от -3 до +4 градусов. Ветер юго-западный 6—11 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -4 до +4 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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