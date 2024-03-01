В Набережных Челнах испытывают прототип электромобиля «Атом»

Разработчики платформы электромобиля «Атом» проводят испытания функциональных прототипов — «мулов». Они настраивают ходовую часть, рулевое управление, тормозную систему и электроприводы. Тестирование запланировано до конца 2024 года в Набережных Челнах и на полигонах НАМИ в Московской области.

Параллельно с этим идет разработка компонентов «Атома», включая операционную систему и кузов. Опытные образцы кузовов ожидаются в конце года.

Платформа «Атом» была создана за один год, выпускается на заводе «Москвич». Осенью 2023 года было собрано 13 экземпляров, включая автомобили с классическим рулевым управлением и системой управления по проводам.

Запуск серийного производства «Атома» ожидается в середине 2025 года. Ранее президент России Владимир Путин допустил, что отечественные электрокары «Атом» будут собирать в Узбекистане.

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Аделия Сафина