Эксперт разъяснил порядок оформления больничного в праздничные дни

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг в беседе с RT сообщила, что для оформления больничного в выходные, праздничные или рабочие дни не существует каких-то особых условий. Вызывать врача и открывать больничный лист можно в любой день, в том числе в праздничный.

Она также напомнила, что есть периоды, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Выходные и нерабочие праздничные дни в этот перечень не входят, а значит, подлежат оплате. Если листок нетрудоспособности открыт в праздничный день, то этот день и все следующие за ним выходные будут оплачены.

С прошедшими длинными новогодними праздниками ситуация такая же: если больничный открыт 1 января, то с 1 по 9 января будет оплачено девять дней. Так, можно не открывать больничный вплоть до окончания выходных или вызвать врача уже 9-го числа, если станет ясно, что человек еще болеет. Ранее стало известно, что чаще всего жителям Казани нужно два-три дня дополнительного отдыха, чтобы восстановиться после болезни. Об этом говорится в результатах опроса.

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Разиль Самигуллин