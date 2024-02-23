В Москве ушел из жизни краевед Ахмет Галимов

В Москве в возрасте 96 лет ушел из жизни краевед Ахмет Галимов. В столице он был известен как журналист, востоковед, краевед и активный участник татарской общественной жизни. Он был глубоким знатоком истории московских татар, их традиций и обычаев.

Ахмет Галимов окончил Московский военный институт иностранных языков, там он получил специальность переводчика с японского и китайского языков. Также он много занимался историей и в разные годы приезжал в Татарстан, где читал свои лекции.

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Разиль Самигуллин