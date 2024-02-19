На Кировской дамбе ДТП и очередь из трамваев

На Кировской дамбе в Казани произошло два ДТП. Вследствие этого затруднено движение, происшествия случились в левом ряду дороги. Также в этой области наблюдается затор общественного транспорта. В частности, трамваи выстроились в длинную очередь.

Отмечается, что в данной пробке замедлилось движение трамваев №5, 1 и 7. Известно, что на данный момент движение общественного транспорта постепенно налаживается.

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Разиль Самигуллин