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На Кировской дамбе ДТП и очередь из трамваев

08:49, 19.02.2024 1
На Кировской дамбе ДТП и очередь из трамваев
Фото: realnoevremya.ru/Скриншот Яндекс Карт

На Кировской дамбе в Казани произошло два ДТП. Вследствие этого затруднено движение, происшествия случились в левом ряду дороги. Также в этой области наблюдается затор общественного транспорта. В частности, трамваи выстроились в длинную очередь.

Отмечается, что в данной пробке замедлилось движение трамваев №5, 1 и 7. Известно, что на данный момент движение общественного транспорта постепенно налаживается.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:18
    а где кировская дамба находится?
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