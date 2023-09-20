В Чечне пройдут Дни культуры Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дни культуры Татарстана пройдут в Чечне с 26 по 28 сентября, сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

На Днях культуры откроют книжную выставку «Книга в пространстве культуры» Национальной библиотеки Татарстана, состоятся Дни кино, показ спектакля Атнинского татарского государственного драматического театра им. Габдуллы Тукая, концерты мастеров искусств Татарстана с участием Государственного камерного хора РТ и Государственного ансамбля песни и танца РТ. На мероприятиях пройдут встречи творческой интеллигенции Татарстана и Чечни, будет представлена выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и авторских работ ведущих мастеров народных художественных промыслов Татарстана.

27 сентября в 14.00 и 16.30 в Кинотеатре «Черная Жемчужина» пройдут кинопоказы татарских фильмов «Мы дети — 41 года», «Мулла», «Тарлан», «Ибн Фадлан». Эти же кинопоказы состоятся и 28 сентября в 14.00 и 16.00.



В 13.30 в Национальной библиотеке Чечни пройдет встреча творческой интеллигенции двух республик.

В районном Дворце культуры им. У. Димаева перед зрителями Чеченской Республики выступит Государственный камерный хор Татарстана.

Вечером, в 18.30, в Государственном русском драматическом театре им. М.Ю.Лермонтова пройдет показ спектакля по произведению Ахмеда Файзи «Чайки» (Әхмәт Фәйзи «Акчарлаклар») Атнинского татарского государственного драматического театра им. Габдуллы Тукая.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

28 сентября в Министерстве культуры Чечни состоится рабочая встреча министра культуры республики Айшат Кадыровой и министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

В 13.00 в Национальной библиотеке Чечни откроется книжная выставка «Книга в пространстве культуры». В рамках открытия выставки пройдет церемония передачи в дар книг об истории, культуре и искусстве Татарстана.

Завершатся Дни культуры Республики Татарстан в Чеченской Республике в 16.00 в Чеченской государственной филармонии им. А.Шахбулатова, где пройдет гала-концерт мастеров искусств Татарстана. В концерте примет участие Государственный ансамбль песни и танца республики.

Перед началом концерта в фойе организуют выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, выставки эксклюзивных авторских работ ведущих мастеров народных художественных промыслов Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае 2022 года в Казани открылись Дни чеченской культуры. В столицу Татарстана приезжала министр культуры Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова. Она выразила слова благодарности за гостеприимство и отметила, что Казань вдохновила чеченскую делегацию: «Мы вернемся в Грозный с новыми идеями, эмоциями, силами». Кадырова рассказала, что ей запомнилось многое из культурной жизни столицы Татарстана.



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Маргарита Головатенко