В России мошенники стали предлагать выгодные вакансии по телефону

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России выявлен новый случай мошенничества. Преступники предлагают по телефону выгодные вакансии от известной службы поиска работы, сообщает «Царьград».

Мошенники интересуются, каким смартфоном пользуется «клиент», а также планируют провести видеозвонок для презентации вакансии.

По словам жертв мошенников, во время видеозвонка их заставляют ввести свою банковскую анкету и произвести действия с банковской картой. Также под действием мошенника они открывают обманным путем кредитную карту.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель генерального директора компании «Работа.ру» Александр Ветерков посоветовал россиянам искать работу только на официальных сайтах и всегда проверять данные о компании. Он также подчеркнул, что подобные сервисы являются агрегаторами вакансий, и сотрудники этого портала не могут просто так звонить в сторонние компании и предлагать работу.

Напомним, жители Татарстана за первое полугодие 2023 года перевели обманувшим их дистанционным мошенникам 2 млрд рублей. Только за один день злоумышленникам, действующим дистанционно, удалось обмануть татарстанцев на 12 млн рублей. Количество звонков от мошенников в Татарстане продолжает расти.

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Елизавета Пуншева