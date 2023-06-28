Сквер 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на месте казанского «Кырлая» откроют в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Сквер 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией в Казани появится на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в 2024 году, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



Работу по проектированию нового парка проведут в этом году, а уже в следующем объект будет доступен для всех жителей Казани.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимая участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама, обсудил состоявшуюся накануне встречу духовенства республики с архитекторами и строителями будущей Соборной мечети Казани. На встрече обсудили новые варианты размещения культового сооружения и перспективы развития территории бывшего парка «Кырлай».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что комиссия в лице казанских имамов выступила с обращением к раису республики создать на месте бывшего парка Кырлай — парк 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Рустам Минниханов всецело поддержал инициативу духовенства.

С инициативой создания сквера выступили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев.

Изначально территория снесенного весной 2022 года парка «Кырлай» в Казани предназначалась для строительства Соборной мечети, рассчитанной на 10 тысяч человек. В мае прошлого года там заложили первый камень. Однако позже строительство Соборной мечети решили перенести на другую площадку. Среди причин — недовольство горожан и сообщества архитекторов выбранным местом, а также инженерные ограничения — высокие грунтовые воды.

Фото: изначальное место строительства Соборной мечети, realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Духовное управление мусульман Татарстана поддержало идею возведения Соборной мечети в Адмиралтейской слободе Казани. В конце мая этого года Московское бюро представило концепцию объекта именно на ее территории.

О планах создать новое общественное пространство на месте бывшего «Кырлая» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказывала в начале июня. С предложением о выкупе земли для создания парка обратились жители столицы Татарстана.



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Маргарита Головатенко