Мечеть «Кул-Шариф» в Казани закроют для туристов накануне Ураза-байрама

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Накануне Ураза-байрама мечеть «Кул-Шариф» в Казани закроют для туристов, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.



В нее нельзя будет попасть с 19.00 20 апреля до 9.00 21 апреля. Желающих посетить Казанский Кремль просят учесть ограничение на посещение мечети.

В день празднования Ураза-байрам, 21 апреля, мероприятия в мечетях начнутся в 6.30 с чтения Корана. Намаз в «Кул-Шарифе» планируется на 7.30. В этот день некоторые автобусы и троллейбусы, маршруты которых проходят рядом с мечетями города, будут курсировать с 5.00. С 21 по 23 апреля жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться платными парковками.



Эта рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной. В связи с предстоящим праздником изменится график работы казанских МФЦ.



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Маргарита Головатенко