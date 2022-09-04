В России с начала года из-за сгоревших электросамокатов 6 человек пострадали, один погиб

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В России с начала 2022 года сгорели десять электросамокатов, в результате пострадали шесть человек, один погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.



Основные причины пожаров электросамокатов — из-за ненадлежащей эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей в комплекте устройств, в том числе их механические повреждения, а еще короткие замыкания и излишний заряд.

Перед началом использования электросамокатов следует изучить инструкции, в том числе правила зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей. Важно соблюдать меры предосторожности при хранении устройств.

Фото: realnoevremya.ru

В Госавтоинспекции в ближайшее время приступят к обсуждению курса езды на электросамокатах для школ, разработанного общественниками.

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч. Отмечается, что использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных городах в течение последних нескольких лет.



Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко