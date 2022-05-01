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В Зеленодольске сегодня откроется паромная переправа

10:39, 01.05.2022
В Зеленодольске сегодня откроется паромная переправа
Фото: vk.com/perepravazd

Сегодня откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщается на странице переправы в сети «ВКонтакте».

Переправа открывается в 12:00. Режим работы: ежедневно с 6:00 по 21:00. Стоимость переправы для легковых автомобилей — 300 рублей.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В конце апреля в Татарстане открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.

В марте в связи с потеплением работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые была остановлена. В том же месяце на казанской переправе начало курсировать судно на воздушной подушке.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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