В Зеленодольске сегодня откроется паромная переправа
Сегодня откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщается на странице переправы в сети «ВКонтакте».
Переправа открывается в 12:00. Режим работы: ежедневно с 6:00 по 21:00. Стоимость переправы для легковых автомобилей — 300 рублей.
В конце апреля в Татарстане открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.
В марте в связи с потеплением работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые была остановлена. В том же месяце на казанской переправе начало курсировать судно на воздушной подушке.
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