Киев подтвердил только один маршрут для эвакуации мирных граждан, заявили в Минобороны России

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры. Киев подтвердил только один из десяти маршрутов, заявили в Минобороны России.

К российской стороне обратились более 2 млн граждан Украины и иностранцев с просьбой об эвакуации. ВС РФ без участия украинской стороны эвакуировала свыше 5 тысяч человек из опасных зон ДНР, ЛНР и Украины, пишет ТАСС.

Фото: vk.com/dnr_online_su

На Украину доставили уже 946 тонн гуманитарного груза, провели 132 гуманитарные акции. По данным Минобороны, батальоны территориальной обороны на Украине удерживают в заложниках в качестве живого щита более 4,5 млн граждан, около 2 тысяч иностранцев.

Сегодня утром военное ведомство сообщило о выведении из строя аэродрома в районе Житомира. Истребительная авиация ВКС России в воздухе сбила два самолета МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

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Татьяна Леухина