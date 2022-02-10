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В Зеленодольске из-за ремонтных работ отключат отопление по проспекту Строителей

09:20, 10.02.2022
В Зеленодольске из-за ремонтных работ отключат отопление по проспекту Строителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Зеленодольске в связи с проведением ремонтных работ в тепловой камере 20 по проспекту Строителей сегодня с 10.00 до 16.00 будет отсутствовать отопление. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Зеленодольск».

Горячего водоснабжения не будет по адресам:

  • проспект Строителей, 17, 19;
  • проспект Строителей, 21 (ДЮСШ «Ледокол»);
  • проспект Строителей, 62 (СОК «Метеор»);
  • ул. Сайдашева ,11, 11Б (магазин «Верный»), 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 19А.
Фото: ГУ МЧС России по РТ (архив)

Вчера в Вахитовском районе Казани из-за прорыва теплопровода D-159 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались два многоквартирных дома по ул. Карла Маркса, 16а и по ул. Дзержинского, 11а.

Максим Кокунин
Общество Татарстан

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