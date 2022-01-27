Медведев допустил переход на евро или юани в случае запрета долларовых операций

Россия сможет обойтись без долларовых платежей, американскую валюту сможет заменить евро, а если со стороны Запада будут решения и по нему, то РФ сможет перейти на китайский юань, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



Медведев назвал юань новой и перспективной резервной валютой. «Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — приводит ТАСС его слова.

Замглавы Совбеза добавил, что Россия давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, по которой в общем объеме уменьшается количество долларов.

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Сегодня Медведев заявил, что Россия не боится никаких анонсированных Западом новых «адских» санкций. По словам политика, экономическое развитие в России идет не без проблем, однако ничего ужасного с экономикой не произошло, а в каких-то местах она улучшилась.

Маргарита Головатенко