Троих татарстанцев осудят за организацию деятельности общины «Свидетели Иеговы»

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Трех жителей Нижнекамска осудят по подозрению в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что обвиняемые, будучи приверженцами запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», в 2017—2020 годах вовлекали в ее состав новых членов, пропагандировали идеи организации и проводили собрания, а еще собирали деньги с ее сторонников.

В 2017 году решением Верховного Суда РФ деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе «Свидетели Иеговы Нижнекамска и Нижнекамского района», запрещена.

Обвиняемые отказались от дачи показаний, сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2021 года Набережночелнинский суд вынес приговор четырем последователям религиозной организации «Свидетели Иеговы». Их обвиняли по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Свою вину они не признали. Двое последователей получили сроки по 2 года 6 месяцев лишения свободы, одного осудили на 3 года и 1 месяц, еще одного — на 2 года и 9 месяцев условно.

Маргарита Головатенко