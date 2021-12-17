В Казани троллейбус №1 временно будет проезжать остановку «Улица Чистопольская»

В Казани троллейбус №1 временно будет проезжать остановку «Улица Чистопольская» в направлении остановки «Роддом». Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Причиной стало проведение аварийных работ МУП «Водоканал» на проезжей части на улице Чистопольской, 61. Ограничение будет действовать до окончания работ.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В начале декабря на улице Чистопольской произошел обвал. Из-за этого временно изменился маршрут троллейбуса №1. Из движения исключили отрезок от улицы Чистопольской до остановки «Роддом». Через несколько дней движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом» восстановили.

Диана Жиленкова