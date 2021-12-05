В Татарстане за сутки от коронавируса умерли семь женщин
В Татарстане подтвердились семь новых летальных случаев от коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.
От инфекции скончались женщины 1932, 1939, 1947, 1958, 1960 годов рождения и две женщины 1941 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 5 декабря в республике зарегистрировали 1 298 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за последние сутки зафиксировали 232 новых случая заражения COVID-19.
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