В Татарстане выявили 232 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 232 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии в республике коронавирусом заболели 39 226 человек.

Всего выздоровело 32 574 татарстанца, 56 из них — за минувшие сутки. В общей сложности от инфекции в РТ скончался 1 291 человек.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова