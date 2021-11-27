Команда Верховного суда РТ обыграла в хоккей сборную прокуроров ПФО

Победу на юбилейном хоккейном турнире в Набережных Челнах одержала сегодня команда «Фемида» Верховного суда Татарстана. Соперниками судей стали команда «Яр Чаллы» и сборная прокуратуры Приволжского федерального округа.



Игра с челнинской командой в ледовом дворце «КАМАЗ» закончилась для хоккейной «Фемиды» вничью — 5:5. Прокуроров судьи одолели со счетом 10:4.

Ворота «Фемиды» защищал казанский мировой судья Айдар Габдрахманов с участка №8 Ново-Савиновского района. Он был признан лучшим вратарем турнира.

В числе нападающих за команду-победительницу сегодня сыграли судья ВС РТ Марсель Фахриев, судья Тукаевского райсуда Ралиф Гайнуллин и судья Авиастроительного райсуда Казани Айрат Гимранов. В защите — судья Верховного судья РТ Андрей Герасимов и ведущий специалист отдела госслужбы и кадров Управления судебного департамента в РТ Ильяс Шарифуллин.

Турнир к 10-летию команды республиканского суда проводился с соблюдением антиковидных ограничений. «Все участники вакцинированы», — уточнили в пресс-службе Верховного суда РТ.