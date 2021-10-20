Обвиняемого в мошенничестве ректора «Шанинки» госпитализировали с гипертоническим кризом

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Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. Накануне ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Со слов его жены Елизаветы Фокиной, обвиняемому стало плохо и у него поднялось давление.

Позднее сотрудники скорой помощи увезли Зуева в больницу. Предварительный диагноз — гипертонический криз. О произошедшем инспекция ФСИН уже в курсе, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Об обвинении Зуева стало известно вчера. Со слов его адвоката Сергея Севрука, ректора обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова. Она проходит фигуранткой по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Зуев свою вину не признал. До этого ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года.





Диана Жиленкова