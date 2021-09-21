За неделю число новых случаев заражений коронавирусом в мире уменьшилось на 9%

Фото: Максим Платонов (архив)

За прошедшую неделю число новых случаев заражений коронавирусом в мире уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущими семью днями. С 13 по 19 сентября ВОЗ зарегистрировала сообщения о 3 671 232 заболевших COVID-19.

Уменьшилось за неделю и число смертей. За минувшие семь дней в мире от коронавируса умерли 59 839 человек, что на 7% меньше, чем неделей ранее.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за неделю с 13 по 19 сентября выявили в США (1 017 644), Индии (211 242), Великобритании (203 077), Турции (183 962) и на Филиппинах (141 522). Самые большие цифры по умершим от COVID-19 за семь дней зарегистрировали в США (12 896), России (5 469), Бразилии (3 727), Мексике (3 689) и Иране (2 967), пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, ВОЗ заявила, что подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных пациентов. В организации посоветовали узнавать информацию о вакцинации их сайте и порталах министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.



Татьяна Демина