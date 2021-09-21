В ВОЗ заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных

Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных пациентов. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, это большая трагедия. Харрис напомнила, что вакцины от коронавируса создали для того, что предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Официальный представитель посоветовала узнавать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам, передает ТАСС.

В начале сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% госпитализируемых с COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию от вируса.

Татьяна Леухина