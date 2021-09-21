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В ВОЗ заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных

15:25, 21.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных пациентов. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, это большая трагедия. Харрис напомнила, что вакцины от коронавируса создали для того, что предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Официальный представитель посоветовала узнавать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам, передает ТАСС.

В начале сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% госпитализируемых с COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию от вируса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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