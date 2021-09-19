В нескольких регионах Приволжского федерального округа закрылись избирательные участки
В ряде регионов Приволжского федерального округа — Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, в Удмуртии — закрылись избирательные участки. Там уже наступило 20.00.
Избирательные участки в Башкирии закрылись два часа назад.
В Ульяновской области, кроме выборов в Госдуму, проходили выборы губернатора и муниципальные довыборы. На пост главы Ульяновской области претендуют четверо кандидатов: Сергей Маринин (ЛДПР), Алексей Русских (КПРФ), Геннадий Бударин («Зеленые»), Светлана Горева («Новые люди»). В Удмуртии также проходили выборы в органы власти муниципалитетов региона. Жители Самары и Саратова выбирали новые составы городских дум.
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